Neste uke spiller Ruud på norsk jord: – Vanskelig å sette ord på det

FRA NEW YORK TIL LILLEHAMMER: Denne uken kjemper Casper Ruud om å vinne en Grand Slam-turnering og om å bli verdensener på verdens største tennisscene. Neste uke spiller han for Norge i Lillehammer. Foto: Robert Deutsch

Tirsdag kveld herjet Casper Ruud med italienske Matteo Berrettini i kvartfinalen i US Open.

Det betyr at han er i semifinalen og i rute til å potensielt ende opp som verdensener når listene oppdateres mandag 12. september.

Påfølgende helg (16. og 17. september) spiller Norge landskamp mot India i Davis Cup.

Casper Ruud, Viktor Durasovic, Herman Høyeraal, Simen Sunde Bratholm og Lukas Hellum-Lilleengen utgjør Norges lag. De spiller under ledelsen av kaptein Anders Håseth.

Da skal de for første gang spille i Håkons Hall i Lillehammer.

Lederen for det norske laget satte selvsagt benket foran en skjerm tirsdag kveld for å se sin beste spiller i aksjon på den største tennis-scenen i verden. At han nå muligens skal lede en verdensener, gjør ham tom for ord.

– Når man vet hvor vanskelig tennis er, er det vanskelig å finne ord. Jeg vet rett og slett ikke helt hva jeg skal si. Det er helt fantastisk det Casper gjør, sier Håseth.

– Ikke utenkelig

Han poengterer at uansett hvordan Ruud gjør det videre i US Open, så blir han en enorm styrke for laget. Han beskriver Ruud som en fantastisk mann som er ydmyk, snill og grei med de andre på laget.

Han synes rett og slett at det er kjipt at de ikke får spilt på lag sammen oftere. Det 23-åringen fra Snarøya bedriver med om dagen, kommer samtidig ikke så sjokkerende på Håseth.

– Jeg synes ikke det er utenkelig på noen måte. Han var nummer én i tennis Europa-rankingen, så nummer én som junior. Deretter gjorde han det godt på ATP-rankingen, men om han skal bli verdensener så fort ... det hadde jeg ikke trodd.

GRUNN TIL Å GLISE: Norges Davis Cup-kaptein Anders Håseth ser frem til å lede Casper Ruud i Lillehammer om halvannen uke. Foto: Fredrik Hagen

Davis Cup er som et VM mellom nasjonene. Det er Det internasjonale tennisforbundet (ITF) som står for turneringen. Det betyr at prestasjonene ikke gir noe som helst utslag for verdensrankingen for singel-spillerne personlig. Det er altså ikke mulig å hente ATP-poeng under Davis Cup.

Håseth konkurrerte tidligere med Casper Ruuds far og trener Christian Ruud. Deretter var han trener og Davis Cup-kaptein for pappa Ruud.

Den gang da synes Håseth det var en utrolig bragd at Christian Ruud klarte å bli nummer 39 på verdensrankingen.

– Det var så sykt, og nå spiller sønnen om å bli nummer én i verden. Det er ikke 39, det er nummer én, sier han og ler.

Han forteller videre om hvor trofast sønn Ruud er på landslaget som også pappa Ruud var.

– Det er det ingen automatikk over. Det hjelper ikke verdensrankingen hans. Det er tradisjon for at David Cup betyr mye for mange gode spillere, men det er ingen automatikk. Om man ser på Nadal, Federer og Djokovic, så setter kroppen litt begrensninger. Men alle disse spillerne har vært Davis Cup-kjemper opp gjennom årene, men ikke hver gang. Det er Casper.

– Hvordan er det for de andre spillerne å potensielt ha en verdensener på laget?

– En ting er at han er innmari god. For de andre å se det på nært hold er gull verdt. Å få se hvorfor han har blitt så god. Samtidig får de se at man kan være «good guy» og samtidig vinne, sier han og legger til særlig én ting han setter høyt hos Ruud.

– Han ser på alt som muligheter. Om noe ikke går veien, så dveler han ikke med det. Han tenker neste. Det må være deilig å være gulljakt hele tiden. Finner han ikke gull under den ene stenen, så har han tro på at han finner det under neste sten.

Sannsynligheten for å se Casper Ruud i minst to eller tre kamper er stor. Akkurat hvordan Håseth kommer til å disponere laget, særlig når det kommer til double-kampene, er fortsatt usikkert. Han er imidlertid klar på at folk bør ta turen til Lillehammer.

– Plutselig kan man spille seks bortekamper og ikke få se Casper på norsk jord på noen år. Nå kommer han rett fra New York og verdens største tennisarena til Lillehammer og Håkons Hall. Det er så kult.

– Hadde ikke sagt det før turneringen

Måten Ruud har briljert på i New York, gjør tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø optimist med tanke på muligheten for å få se en norsk verdensener på hjemmebane.

– Det som hadde vært ekstra gøy var om han ble nummer en etter å ha vunnet denne turneringen, ikke å bli nummer en etter å ha tapt en finale, som er en mulighet. Det er et eller annet med det, at for å være en verdensener burde du kanskje ha vunnet en Grand Slam. Det virket usannsynlig før. Nå holder jeg han som en av de store favorittene til å vinne. Det hadde jeg ikke sagt før turneringen begynte, sier Eurosport-kommentatoren til TV 2.

Han noterer seg også et annet spennende aspekt. Ruud har fått et rykte på seg som grusspiller, men Krogh Sundbø mener potensialet er vel så stort på hardcourten.

– Vi skal ikke være så sikre på at ikke Casper Ruuds beste dekke i fremtiden blir akkurat hardcourt. Han har en forehand som er et så enormt våpen, og på hardcourt får han litt bedre gjennomslag på akkurat det. Og han er blitt litt bedre på fotarbeidet. Jeg tror ikke det er helt tilfeldig, sier kommentatoren.