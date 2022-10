Nekter å kommentere påstand: – Det er hans ord

Se sesongstarten i Sölden på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag fra kl. 09.30.

Stjerneskuddet Lucas Pinheiro Braathen fikk sitt store gjennombrudd i Sölden i 2019 med 6. plass.

Året etter ble han tidenes yngste Sölden-vinner.

TIDENES YNGSTE: 18. oktober 2020 vil for alltid være hugget i stein for Lucas Braathen. Her innser han at den historiske seieren er i boks. Foto: Leonhard Foeger / REUTERS

I fjor imponerte han stort i comeback-rennet etter skaden ni måneder i forveien.

– Jeg trives her. Dessverre betyr historikken ekstremt lite for hva som skjer i helgen, men jeg skal prøve å ta med meg alt av gode erfaringer inn i den. Jeg vet hvordan bakken skal kjøres fort, så jeg får prøve det på søndag også, sier Braathen til TV 2 i alpebyen.

– Satans fort

Braathen og landslagskollega Atle Lie McGrath regnes som to av verdens største alpintalenter. Skal man tro bestekameraten, kan 2022 bli nok en Sölden-suksess for krølltoppen fra Hokksund.

– Lucas kjører satans fort. Som alltid på denne tiden her. Jeg vet ikke om vi skal kalle ham en Sölden-spesialist eller en sesongstart-spesialist, men Lucas kommer til å kjøre fort, varsler McGrath.

Braathen trekker på smilebåndet når han blir konfrontert med utsagnet.

– Det er hans ord. Jeg spiller med litt tettere kort til brystet, så jeg kan ikke drive å røpe tider. Du får velge om du vil høre på ham eller ikke.

– Du vil ikke gå så høyt ut?

– Jeg er villig til å gå høyt ut, men som du ser på siden her står det karer som ønsker å slå meg, så jeg kan ikke drive å røpe alt, sier han med et smil og nikker mot tidenes beste norske slalåmkjører, Henrik Kristoffersen, to meter unna.

KLAR: Braathen på Audis pressetreff i Sölden torsdag. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Hinter om fartsplaner

Han forteller videre om en fantastisk oppkjøring på New Zealand. Målet for kommende sesong er å stabilisere seg på topp fem i storslalåm og slalåm. Samtidig har han tidligere åpnet for en tredje gren for å komme et steg nærmere det store målet: Sammenlagtkula.

– Hvem vet, kanskje det blir noen lenger ski på beina i år, hinter Braathen.

Men først: Sölden.

– Følelsen er merkelig som den er hvert år. Jeg skulle likt å si at jeg føler meg kjempebra og gleder meg, men sannheten er at det alltid er ekkelt å komme inn i sesongåpningen. Jeg må bare stole på at jobben er gjort, avrunder kometen.

