Nekter å gi seg til tross for alvorlig hodeskade

HJERNERYSTELSE: Hockeylandslagets Mats Rosseli Olsen pådro seg hjernerystelse i en kamp for tre måneder siden. Han er fortsatt ikke klar for spill. Til daglig spiller han for Frölunda i Sverige. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Evighetsmaskinen Mats Rosseli Olsen (32) har i mange år herjet på den andre siden av grensen. Nå har en alvorlig hjernerystelse satt han ut av spill. Men landslagsspilleren er ikke klar for å gi seg helt enda.

– Det er sånt som egentlig skjer hele tiden. Jeg får en takling mot meg, og en albue opp i haken. Så får jeg meg en smell i hodet.

Slik beskriver Mats Rosseli Olsen situasjonen som har holdt han ute med hjernerystelse i over tre måneder.

– Det går sakte. Men hvis man skal se positivt på det, så er det bedre nå enn det var den første måneden.

Gode og dårlige dager

Landslagsspilleren møter TV2 ved Steinbruvannet på Grorud i Oslo. Her har han tilbrakt utallige timer i barndommen.

– Vi badet mye her når vi var små. Det var bare å sykle opp hit. Så har det nok blitt noen timer med trening her og, mye jogging.

Hockeyprofilen er hjemme på sommerferie, og for å få ro og orden på skaden.

– Det er alltid godt å være her. Det er fint å kunne tilbringe litt mer tid med de man kanskje ikke alltid får nok tid til i hverdagen.

En hverdag som vanligvis består av knallhard trening, harde dueller og intensive kamper står i stor kontrast til livet Rosseli Olsen nå lever.

STEINBRUVANNET: Mats Rosseli Olsen tilbringer tiden hjemme på Grorud. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg har gode og dårlige dager. Når man er dårlig har man ikke den gleden til å gjøre alt, eller orken til å gjøre det man ønsker, sier han og fortsetter:

– Det å stå opp og komme seg gjennom dagen går fint, men det holder ikke helt når du er idrettsutøver.

Han forteller at han fortsatt kan jogge og gjøre lett styrketrening. Men selv enkel aktivitet, kan skape problemer.

– Selv etter jeg har jogget rolig kan jeg merke det. Men også i andre settinger. Sosiale ting kan også bli vanskelig, spesielt hvis det er mange folk samlet, sier han.

KONTRASTER: Mats Rosseli Olsen er vant til harde dueller og et tøft fysisk regime. Nå må han holde seg til rolig jogging og styrketrening. Foto: Sören Andersson/tt

– Det verste

Siden mars har Rosseli Olsen ventet på å komme seg tilbake på isen. Han vet fortsatt ikke når han kan snøre på seg skøytene igjen.

– Jeg skulle gjerne vært tilbake i morgen. Men det er veldig uvisst hvor lang tid det kan ta. Så det å ikke vite når man er tilbake er nok det verste, sier han.

Det å ikke ha noen klar dato å se frem til, er vanskelig, ifølge landslagsspilleren.

– Jeg har vært skadet før, men da har jeg alltid hatt noe å jobbe mot. Nå må jeg bare ta det litt dag for dag. Det blir slitsomt om jeg hele tiden skal si at det er bra om to uker, når det ikke blir bra.

Selv om han ikke tør å tenke for langt frem i tid, har veteranen satt seg en liten personlig målsetting.

– Jeg har et håp om at jeg være tilbake til gutta samles i august. Men det er bare et håp.

HÅP: Rosseli Olsen har et håp om å være tilbake når Frölunda samles i august. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Gir seg ikke

Etter skaden har det vært flerespekulasjoner rundt fremtiden hans på hockeybanen.



– Det blåses opp. Det er ikke snakk om en karrieretruende skade.

Med over 500 kamper i SHL og 11 år i Frölunda, kan Rosseli Olsen se tilbake på en strålende karriere. 32-åringen er tydelig på at han ikke er klar for å sette punktum helt enda.

– Jeg er eldre, men jeg har ikke blitt så gammel. Jeg har tenkt til å spille mer hockey, jeg må bare vente til jeg er helt frisk.