Nedtur for Brann mot Sandefjord

Brann - Sandefjord 0-0

Brann klarte ikke å leve opp til favorittstempelet mot Sandefjord mandag kveld. Foran snaut 15 000 tilskuere endte det målløst.

– Vi er veldig skuffet over at vi ikke klarte å bryte dem ned den ene gangen vi trengte for å vinne kampen, sier Bård Finne til TV 2.

– Vi har en veldig tydelig spillestil, så vi forsøkte veldig hardt på den måten vi er best, men vi lyktes ikke i dag, sier Brann-angriperen.

Brann-trener Eirik Horneland etterlyste flere løp inn i boks.

– Det viktigste for meg var at guttene prøver, prøver og prøver, og de har veldig lyst til å gjøre en bra match. Vi var skarpe rundt 16-meteren, men vi manglet det litt innenfor boks, sier Horneland til TV 2.

Sandefjords radarpar

Bergenserne fikk en dobbeltsjanse i åpningsminuttet, og presset fortsatte fra vertene, men Sandefjord-holdt unna.

– Masterclass forsvarsspill, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli om den heroiske innsatsen til Sandefjord.



– Det er mange lag i Eliteserien som hadde ligget under med et par mål med det samme trøkket fra Brann, men Sandefjords stoppere har vært veldig solide og smarte, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



I midtforsvaret til Sandefjord spilte Jesper Taaje og Sander Moen Foss.

– Det var «powerplay» i 90 minutter. Vi var rekordbra i boks, så dette var jævlig deilig, sier Taaje til TV 2.

– Vi er bedre enn folk tror. Folk mener vi er det dårligste laget, men vi viste atter en gang at vi har noe her å gjøre. Det viser karakter av gruppen, sier Foss til TV 2.

– Ikke presise nok



Brann-trener Eirik Horneland kastet innpå Aune Heggebø i andre omgang, og innbytteren kom til et par farligheter, men ikke nok til å overliste Hugo Keto i Sandefjord-målet.

I siste overtidsminutt fikk Mathias Rasmussen en god skuddmulighet, men Brann-lyngdølen skjøt rett på Keto. Dermed endte det 0-0.

– Brann har ikke vært presise nok de gangene de har hatt mulighetene, kommenterte Jesper Mathisen.



Brann er nummer to i Eliteserien, fem poeng bak ledende Bodø/Glimt. Sandefjord er på niendeplass med seks poeng etter seks kamper.