«Nedrykk ser nå veldig reelt ut for City»

– Trekket på ti poeng er overdrevent og ikke rett, tatt i betraktning at de har jobbet med Premier League om dette de siste par årene.

Det mener Jamie Carragher, tidligere Premier League-spiller og nå fotballekspert hos Sky Sports.

Trekket gjør at Everton stuper til nedrykksplass i den engelske ligaen, og kommer som følge av økonomiske regelbrudd.

Ifølge BBC er dette den strengeste sportslige straffen i ligaens historie.

Den tradisjonsrike klubben svarer at de er «sjokkert og skuffet» i en uttalelse, og melder at de anker saken.

Saken mot Everton Premier League klagde inn klubben i mars, og henviste saken til en uavhengig kommisjon. Den har nå besluttet å ilegge dem poengtrekk.

Premier League-klubber kan maks gå med 105 millioner pund i underskudd over en treårsperiode. Everton dømmes for å overskride denne grensen med 19,5 millioner pund. Klubben innrømmet i en høring at de brøt de økonomiske reglene i den siste perioden av 2021/22-sesongen, men det var uenighet rundt omfanget av bruddet. Everton varsler at de vil anke saken. Kilder: Premier League og BBC.

Fan i harnisk

Ronie Cooper, en supporter nyhetsbyrået AP har intervjuet utenfor klubbens stadion, reagerer i tråd med favorittklubben.

– Jeg er helt sjokkert, sier han, og fortsetter med en real kraftsalve:

– Jeg tror Premier League er korrupt. Absolutt. Og igjen, Everton er først ut på alt. Se på Manchester City, hvor skal de ende opp, West Cheshire League?

OPPRØRT: Ronie Coper er en av mange fotballsupportere som spør seg hva som foregår. Her utenfor Goodison Park, Evertons hjemmebane. Foto: Skjermdump SNTV

I sosiale medier florerer det av fotballsupportere som spør seg om mye av det samme: Hva skjer med Manchester City?

I februar ble klubben anklaget for 115 brudd på de økonomiske reglene.

– Ettersom Everton trekkes ti poeng, blir det veldig interessant å se om andre klubber straffes, skriver den tidligere fotballstjernen Gary Lineker.

Også Chelsea er under etterforskning for transaksjoner mellom 2011 og 2019, da Roman Abramovitsj eide klubben.

UNDER LUPEN: Transaksjonene skal ha kommet frem i lyset da Roman Abramovitsj solgte Chelsea. De nye eierne rapporterte sin egen klubb inn til de forskjellige forbundene, ifølge The Times og Sky Sports. Foto: Adam Davy

Nedrykkspåstand

Martyn Ziegler, The Times' rutinerte reporter på feltet, spekulerer på om det kan bli gitt en langt strengere straff til Chelsea og City – hvis klubbene blir kjent skyldig.

Dette skriver han i en artikkel med tittelen «nedrykk ser nå veldig reelt ut for City og Chelsea». Ziegler lanserer et trekk på 30 poeng som et annet, knallhardt alternativ.

>

«Evertons sanksjon var for et enkeltbrudd av Premier League-reglene, mens City er blitt siktet med 115 påståtte brudd», skriver han.

«Chelsea er stadig under etterforskning, men siktelser ser uunngåelig ut ettersom de nye eierne selv rapporterte inn det som virker å være betydelige utbetalinger som ville ha brutt Premier League-reglene under det forrige eierskapet», forklarer Ziegler.

Ekspert: Dette er forskjellen

Selv melder Everton at de vil følge nøye med på hva som skjer i de andre sakene Premier League gransker.

Rune Nordhaug er seksjonsleder for klubbstøtte i Norges Fotballforbund (NFF), og har god kunnskap på feltet.

Han synes det er interessant å følge med på hvordan Premier League håndterer sakene.

– Mange spør seg hvorfor det går så fort med Everton, og at det ikke skjer noe med Manchester City. Hva tror du er forklaringen?

– Det blir jo spekulasjon. Men det jeg oppfatter, er at Everton har godtatt at de har gått med et stort underskudd, og at de kanskje har et bedre faktagrunnlag å vurdere situasjonen på, sier Nordhaug til TV 2.

– Hos Manchester City har de 115 punkter de holder på å etterforske, og etterforskningen pågår fortsatt, poengterer han.

ANKLAGER: Manchester City er under lupen for påståtte økonomiske regelbrudd. De skal gjelde fra 09/10-sesongen til 17/18-sesongen, altså flere år før Erling Braut Haaland kom til klubben. Foto: Dave Thompson

Avviser påstand blankt

Økonomieksperten tror ikke at Premier League eller den uavhengige kommisjonen vil forhaste seg med City-saken.

– Så vil det helt sikkert bli en høring der også, og en etterfølgende konklusjon når de er modne for det, forklarer han.

– Er det lettere å straffe en liten klubb enn en stor klubb?

– Det skal det ikke være. Og både Everton og Manchester City er store klubber. Jeg er helt sikker på at begge har gode rådgivere og bruker advokatene de føler er fornuftige, og så er jeg helt sikker på at Premier League og den uavhengige kommisjonen ikke gjør forskjell på stor og liten, svarer Nordhaug.