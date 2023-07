– Naturlig at folk aksjonerer mer

På deres nettside heter det at «Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og fungerer som en stemme den sårbare planeten vår trenger i møte med klima- og miljøproblemer. Vi fremmer løsninger, vi fremmer forandring og vi fremmer handling. Noen mennesker ser kun tømmer når de ser en skog. Men millioner av mennesker ser natur, hjem for dyr, planter og mennesker. En arv vi må ta vare, for dagens og morgendagens generasjoner. Med tilstedeværelse i 55 land verden rundt jobber vi for å tvinge myndigheter og selskaper til å ta ansvar for klima og miljø. Om det er på gatene eller gjennom stemmeseddelen, så er vi sterkeste når vi jobber sammen.»

(Greenpeace.org)