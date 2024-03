Natten hun aldri glemmer: – Det var blod overalt

Klokken er halv to på natta den 2. august 2018.

Leksvik, nord i Trøndelag, har akkurat lagt bak seg en sval og lun sensommerkveld.

Så ringer telefonen. På displayet lyser det «Mamma».

Lite vet RBK-keeper Rugile Rulyte om at livet hun kjenner er i ferd med å forandre seg for alltid.

– Jeg satt og tenkte på om jeg skulle ta den eller ikke, men jeg fikk en magefølelse om at noe var galt, sier Rulyte til TV 2.



Råneren «Rugi»

Vi skrur klokka frem til mars 2024.

RBK-keeperen møter TV 2 på Koteng Arena. Hun er i ferd med å gjøre unna det siste som er igjen av oppkjøring.

Etter endt trening setter hun seg bak rattet i sin sølvgrå BMW. Dette er en av plassene «Rugi» liker seg aller best.

«ROTTA»: RBKs målvakt er en stolt BMW-eier. «Rotta», som hun kaller bilen sin, er blant stedene hun liker seg aller best. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg lærte vel nesten å kjøre motorsykkel før jeg lærte meg å sykle. Alt som har med motor å gjøre, om det er båt, motorsykkel, bil, lastebil, traktor eller hva som helst, jeg kan veldig mye om det og jeg er veldig interessert i det, gliser hun, før hun ruser litt med motoren og lar grusen utenfor Koteng Arena få unngjelde.



21-åringen har alltid elsket fart og spenning. Fotball derimot, det hatet hun da hun vokste opp i den lille byen Kėdainiai i Litauen.

– Jeg skulle jo bli basketballspiller før jeg kom hit. Det ble ikke noe av det. Jeg fant ut ganske fort at basket ikke var så stort her. Jeg hatet egentlig fotball før. Jeg syntes det så så kjedelig ut. Men så prøvde jeg selv, og jeg angret ikke et sekund, smiler Rulyte.



Fra Litauen til Norge

Keeperen har trygt fraktet undertegnede og fotograf til den populære badeplassen Korsvika ved Trondheimsfjorden.

RÅNER: Bilinteressen har alltid vært der for «Rugi», som har blitt RBK-kvinnenes «go-to-girl» når det dukker opp bil-spørsmål. Foto: Per-Atle Karlsen

Hun parkerer «rotta», som hun kaller BMW-en sin, og tusler ned mot vannkanten.

På andre siden av fjorden, litt til høyre, nærmere bestemt i Leksvik, står det grønne huset Rulyte hadde store deler av sin oppvekst i.

– Jeg flyttet hit da jeg var ti år. Det var kjemperart, men jeg føler at jeg kom til en veldig fin plass der folk var veldig imøtekommende og hjelpsomme. Jeg lærte meg språket veldig fort. Jeg var med på alt av idrett og jeg var alltid rundt norske. Jeg var hjemme for å spise middag og sove, men det var det, minnes hun.



SPEIDER HJEMOVER: På andre siden av fjorden, nærmere bestemt i Leksvik, hadde «Rugi» store deler av sin oppvekst. Foto: Per-Atle Karlsen

I den lille bygda forelsket «Rugi» seg i fotballen, med pappa Rimantas som sin største supporter og støttespiller.

– Pappa pleide å si til meg at jeg var velsignet, smiler hun.

Selv om hun startet som spiss, en «Cristiano Ronaldo-wannabe» som hun selv beskriver det som, var det keeper som var hennes kall.

«BLESSED»: Pappa sa alltid at «Rugi» var velsignet. De ordene pryder også målvaktens høyrearm. Foto: Per-Atle Karlsen

Hun var sett på som et av landets største keepertalenter og spilte u-landslagsfotball allerede som 15-åring i 2017.

Året etter ble livet snudd på hodet.

Et siste kyss



Kvelden før den skjebnesvangre telefonen fra mamma, har Rulyte tilbragt hjemme i Leksvik.

Pappa Rimantas hadde brukt sommeren til å gjøre unna noe oppussing på huset. Denne kvelden ville han ha sitt 16-årige keepertalentet til å støvsuge rommet sitt.

«Rugi» hadde andre planer.



ET SISTE KYSS: 1. august 2018 ble siste gang «Rugi» så pappa i live. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg tenkte «nei, det gidder jeg ikke». Jeg ringte søsteren min og spurte om hun kunne hente meg. Så kom svigerbroren min på den nye ATV-en som pappa hadde kjøpt, sier hun og fortsetter:

– Han henter meg, og så ser jeg pappa komme løpende nedover og sier «hvor faen skal du?». «Jeg skal til Migle», altså søsteren min. Så sa han ok, så kysset han meg på kinnet og så sa vi hadet. Det var den siste gangen jeg så han i live.

Det blir stille i Korsvika. Trondheimfjordens bølger avtar i styrke.

«Rugi» puster. Jeg holder pusten. Så forteller hun. Mamma ringer, hun svarer.



– Mamma er i total panikk. Jeg hører at det er ett eller annet med pappa. Jeg løp opp på rommet til søsteren min og svigerbroren min. Hun er gravid og han var i dyp søvn, men jeg vekte alle sammen og sa «jeg tror pappa får det igjen». Han springer ut i bokseren, rett inn i bilen og så kjørte vi ned til mamma. Det tar heldigvis bare noen få minutter, sier hun og tørker en tåre.



Døde i armene

Vel fremme utenfor det grønne huset løper «Rugi» det hun makter i retning foreldrenes soverom, mens hun har ambulansepersonell på telefonen.

Pappa ligger livløs på gulvet. En blodpropp har gitt 50-åringen hjerteinfarkt.

16 år gamle Rugile får beskjed om å starte hjerte- lungeredning.

– Slik foregikk det i kanskje fem minutter. Jeg knakk tre av hans ribbein. Det var blod overalt. Han overlevde ikke.



RBK-keeperen må ta en pause. Bildene kommer tilbake og tårene presser seg frem i den kjølige vårlufta.

MISTET PAPPA: Rugiles pappa og bestevenn, Rimantas, døde i august 2018. Foto: Privat

Det var fjerde gang «Rugis» pappa hadde hjerteinfarkt. Denne gangen sto ikke livet til å redde.

– Det var null sjanse. Ambulansedamen, legen, luftambulansen og alle de sa jo at han sovnet inn. Han kjente ingenting av det. Det er på en måte det jeg trøster meg litt med, at han ikke hadde det vondt. Livet mitt ble snudd brått etter det.



– Jeg slet med å finne grunner til å leve

For pappa, bestevenn og hennes største støttespiller var ikke mer.

GLEMMER ALDRI: En lun vårsol tørker tårene som renner nedover Rugiles kinn, mens hun ser ned på tatoveringen hun tok til ære for sin far. Foto: Per-Atle Karlsen

På et tidspunkt var det så mørkt at den unge trønderen ikke ville leve mer.

– Alt var svart, rett og slett. Jeg gikk inn i en veldig, veldig, veldig dyp depresjon, der jeg slet med å finne grunner til å leve, sier Rulyte.

Tårene presser på igjen, men modig henter hun seg inn og fortsetter:

– På det tidspunktet følte jeg at alt bare gikk imot meg. Jeg skulle egentlig flytte til Trondheim det året, for jeg skulle begynne på videregående, men av åpenbare grunner så ble jeg hjemme. Da følte jeg at fotballen var på hylla. Jeg gadd ikke drive mer med det.

Den høsten gikk Rulyte jevnlig til psykolog der hun fikk hjelp til å snu de mørke tankene. I oktober 2018 ringte så telefonen igjen.

PAPPA OG BESTEVENN: – Det er pappa og meg i båten. Og tauet som holder oss, sier «Rugi» om tatoveringen på venstre arm. Foto: Per-Atle Karlsen

– Mads Pettersen (sportslig leder RBKK) fortalte at han ville signere meg på U20-laget. Da fikk jeg plutselig den gnisten igjen, selv om jeg ikke hadde tenkt på det selv.

RBK ble på mange måter redningen for burvokteren. Både i livet og i fotballen.

– Nå sier jeg ikke dette for å si at «Rosenborg er den fineste klubben ever», selv om jeg synes det, men det var faktisk de som ga meg hjelp. Det var trenerne og jentene. De brydde seg. Jeg skal ikke lyve, det var flere ganger jeg forsov meg til trening fordi jeg ikke klarte å sove, sier hun og legger til:

– Jeg har slitt veldig med det i etterkant. Angst, depresjon og slike ting.

Spiller for pappa

Fem og et halvt år etter mareritt-natta er livet bedre for Rosenborgs førstekeeper.

Men opplevelsen sitter fortsatt i kroppen.

– Nå er det bare sånn at jeg tenker på hvor fælt det var og hvor kjipt det egentlig er å ikke ha en pappa. Sånn som i fjor da, da vi vant cupgull og så var ikke han der. Det er teit, men det er vondt. De bildene der jeg griner etter at vi hadde vunnet, det er ikke fordi jeg er så glad. Det er jo litt det, men det er sårt, sier 21-åringen.



STERKT ØYEBLIKK: Da Rulyte og RBK sikret cupgullet i fjor høst klarte ikke 21-åringen å holde tårene tilbake. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Nå spiller hun fotball for å hedre pappas minne.

– Ja, det føler jeg. Jeg prøver å gjøre det jeg kan for at han skal få leve igjen i meg. Genene hans går ikke i søpla. Jeg vil sette etternavnet mitt på kartet og vise folk at selv om du kommer fra Leksvik så kan du kjøre en BMW og spille for Rosenborg, Brann, Vålerenga eller hva du vil, sier hun og legger til:

– At jeg kan vise til både gutter og jenter, at selv om man er veldig langt nede, så klarer man fremdeles å oppnå veldig gode ting. Livet går videre, selv om det av og til høres jævlig kjipt ut.

Nå tar hun straks fatt på sin femte sesong som A-lagsspiller i Rosenborg, klar for å jakte flere gull med favorittklubben.

VISER VEI: «Rugi» ønsker å vise barn og unge at drømmer kan gå i oppfyllelse, selv når det ser som mørkest ut. Foto: Per-Atle Karlsen

Men mest av alt er hun takknemlig.

– Jeg er glad for at jeg er i live, avslutter 21-åringen.