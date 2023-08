Narves far hyller Gjert: – Har hatt alt å si

– Hvor stolt er du?

– Det er et veldig dumt spørsmål, du forstår at jeg er veldig stolt, sier Asbjørn Nordås til TV 2 etter at sønnen løp inn til bronsemedalje under onsdagens 1500-meter i VM i Budapest.



Det siste året har Narve Gilje Nordås (24) tatt store steg i riktig retning.

Pappa Nordås hyller Gjert Ingebrigtsen for den jobben han har gjort med sønnen.

– Gjert har hatt alt å si. Narve har tidligere sagt at da han var i gruppen med brødrene, så sa han at han var en outsider og at Gjert hadde fullt fokus på brødrene. Men nå når han har Gjert for seg selv, da har fremgangen kommet skikkelig. Det er det ingen tvil om, sier Asbjørn Nordås.

– Så bare på Narve

Under onsdagens løp var pappa Nordås hjemme hos sin bror, hvor han så løpet til sønnen.

Tidligere på dagen hadde han vært i kontakt med både sønnen og Per Svela.

– Jeg håpet at de hadde et annet løpsopplegg sånn at han ikke var innestengt.

Nordås forteller at han gjennom løpet fikk mindre troen på at det kunne gå bra.

– Han hang litt i døden, som jeg pleier å si når jeg går på trav. Når de i front fikk en liten avstand ut av svingen, da hadde jeg i grunn gitt opp at han skulle få medalje.

– Så skimtet jeg ham bak på oppløpssiden, og da så jeg bare på han, mens de andre fulgte med de to i tet. Jeg fikk ikke med meg at Jakob tapte engang. Jeg så bare at Narve kom og fikk tredjeplass.

Etter at sønnene brøyt trenerforholdet med pappa Ingebrigtsen, valgte Gjert å fortsette treningsforholdet med Nordås og Svele.

Siden den gang har Nordås' tid på 1500-meter gått fra 3.36 til 3.29.

– Det er en helt fantastisk utvikling, sier pappa Nordås, og legger til at han innså noe etter en prat med trener Ingebrigtsen.

– Da vi snakket i fjor, så sa Gjert at han hadde like gode treningsresultater som Jakob hadde hatt på sitt beste. Men det han gjorde feil, var at han tok ut altfor mye på trening, så når han kom til konkurranse, så hadde han ikke noe overskudd. Han hadde det inne allerede i fjor, forklarer Nordås.

– Hadde det vært ti eller fem meter lenger, så kunne det kanskje nådd helt ut?

– Ja, hvis han hadde begynt å spurte tidligere, så hadde han vunnet. Det er det ikke tvil om. Det er ikke til å skryte av en gang.

Anders Idsø Rennemo er Nordås' tidligere sjef og arbeidskollega på Löplabbet, hvor han jobbet i starten av satsingen.



For fire år siden hadde han aldri trodd at Nordås skulle nå så langt som han har gjort.

– Dette er en stor drøm for ham. Det er kult å se at han vil ha mer. Det oppløpet han hadde, var helt vilt. Det var ingen som var i nærheten av å ha den farten. Det var helt rått, sier Rennemo.

Idsø Rennemo tror Gjert Ingebrigtsen skal ha mye av æren for medaljen.

– Det er nesten sånn at alle han trener flyr av gårde. Jeg vet ikke så mye om forholdet de har og hvordan de jobber, men de gjør noe som er ufattelig bra.

DRØM: Anders Idsø Rennemo tidligere sjefen til Narve Gilje Nordås var imponert over kameratens VM-bronse. Foto: Jan Sturla Johannessen

Den rette mannen

Kristian Ulriksen, en av mennene bak podkasten «I det lange løp», er mektig imponert over den bragden Nordås viste onsdag kveld.

– Han har hatt en fenomenal utvikling det siste året. Den jobben Gjert har gjort, spesielt inn mot sesongen og mesterskapet, der har de truffet planken. Det er sykt å si det, men Narve blir nummer tre i VM og er misfornøyd, sier Ulriksen.

Han er klar på at den jobben Gjert Ingebrigtsen har gjort viser at han er den rette mannen for langdistanseløpere.

– Det er litt underkommunisert, men den jobben Gjert har gjort … én ting er den treningen som foregår på vinteren, den andre tingen er det som foregår på sommeren inn mot mesterskapet. Det å få de riktige løpene i forkant, få bygd selvtillit og de taktiske egenskapene.

IMPONERT: Tidligere maratonløper Kristian Ulriksen er mektig imponert over Narve Gilje Nordås bronse-medalje. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildebyrån

– 1500 meter er bestandig en krig og mye kan skje, folkene kan gå i bakken. Men det viser seg gang på gang at Gjert vet hva det handler om og han kan bygge frem de aller aller beste, påpeker Ulriksen.

Torsdag løper Nordås sammen med Ingebrigtsen-brødrene og Magnus Tuv Myhre forsøksheat på 5000-meter. Ulriksen har troen på at Nordås kan vise seg frem.

– Narve er selvfølgelig på en sky, så han er nok mest sannsynlig i sin aller beste form. jeg håper han går til finalen. Narve er litt på ny grunn, så han må gjøre sitt beste. Men 5000 meter er en mer ærlig idrett enn 1500, kommenterer Ulriksen.

Se forsøksheatet på 5000-meter på NRK 2 fra klokken 19.00.