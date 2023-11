Narve sjokkerte seg selv: – Aldri gjort før

SUPERSLAG: Sommerens store friidrettssensasjon har skumle planer for OL-året. Her møter Narve Gilje Nordås TV 2 ved en tidligere anledning. Foto: Håkon Sagen / TV 2

– Et lysår foran.

Narve Gilje Nordås svarer med et glis på spørsmål om hvordan det ligger an nå kontra samme tid i fjor.

Løperprofilen snakker med TV 2 over telefon fra en buss i Lille, der han lørdag slo Jakob Ingebrigtsens rekord på 5 kilometer gateløp.

Ved siden av ham prøver treningsmakkeren Per Svela (31) å holde ham litt nede på jorden.

– Det var å ta voldsomt i. Men vi har fått en god start på høsten, og etter hvert vinteren. Vi har tatt ned et godt stykke treningsarbeid, sier Svela.

Duoen, som begge trenes av Gjert Ingebrigtsen, dro rett fra høydesamling i Sierra Nevada til den franske byen.

Nordås' tid ble 13.26, mens Svela løp på 13.31.

Det gjorde de til tross for en regnglatt og sleip asfalt.

UGUNSTIG: Narve Gilje Nordås forklarer at asfalten var såpass glatt at det gikk litt på bekostning av frasparket. Foto: YouTube

– Utrolig overraskende

Selv om han bare er sånn passe fornøyd med tiden, ble Nordås forbløffet av én ting:

– Hvor lett det var.

– Når du springer 5000 meter utenfor banen, er det sånn at du vurderer å stå av fordi det gjør så vondt. Her tenkte jeg at jeg nesten bare kunne ha løpt 10 kilometer. Det var underlaget som begrenset, og farten som begrenset, ikke det kondisjonsmessige eller kapasiteten.

– Det var utrolig overraskende. Det var en helt ny følelse å kjenne at du cruiser på 2.40 (farten per kilometer) og at det føles ut som jogging. Det har jeg vel aldri gjort noen gang før, spekulerer Nordås.

Gjert Ingebrigtsen gir elevene sine tommel opp for løpet i Lille.

– Solid av begge. Treningen de har lagt ned siden oppstart i høst har vært veldig bra. Resultatet vi ser i dag er en bekreftelse på dette. Det gjenstår fortsatt mye trening før neste sesongs store mål. Gode resultater i konkurranse viser at de er på rett vei mot nye mål, sier treneren til TV 2.

GODT FORNØYD: Gjert Ingebrigtsen forteller om gode treningsmåneder for sine elever. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Løper enorme mengder

Nordås forteller at de har løpt rundt 190-195 kilometer i uken, og kjørt «den berømmelige dobbel terskel» mens de har vært i Spania.

Ifølge ham har de justert litt opp.

– Det er veldig betryggende å se at vi kan trene mer, samtidig som vi absorberer det. Da blir det stort sett bedre, poengterer Nordås.

– Og så luke ut noen ting som ikke er fullt så lurt, tilføyer Svela.

Over nyttår skal de på en ny høydesamling.

TRENINGSDUO: Per Svela (til venstre) og Narve Gilje Nordås dro til Frankrike fredag og løp konkurranse lørdag. Søndag reiser de videre. Her fra bussen i Lille. Foto: TV 2

Nordås, som overrasket friidrettsverden med sin brutale fremgang forrige sesong, ser lyst på hva som er i vente.

– Svela springer bedre enn noen gang, og samme med meg. Vi er i november måned. Vi er i rute til å springe noe «forgrævlig» fort allerede i februar. Og enda mye fortere mellom mai og september, varsler løperen fra Jæren.