Narve raser mot stjerne: – Bajas-oppførsel

Narve Gilje Nordås er klar for ny VM-finale etter telledrama. Og han er ikke nådig i sin dom over europerekordholderen.

– Det er litt irriterende at det ikke går an å oppføre seg, sier Gilje Nordås til NRK på spørsmål om Mohamed Katir.

– Det er bajas-oppførsel. Han brøyter seg frem, og man får gjerne komme frem, man du trenger ikke å komme ut og slenge en spiss albue til folk. Det får være måte på, mener Nordås.

Begge gikk videre til finalen på 5000 meter.

STJERNE: Mohamed Katir har europerekorden på 12.45,01. Den tok han fra Jakob Ingebrigtsen tidligere i sommer. Foto: Beate Oma Dahle

Nordås forteller at hendelsen skjedde med rundt 300 meter igjen, i «det berømte taktskiftet».

– Katir suser rett ut i veibanen foran meg. Så ble det bråstopp. Da bruker jeg en del krefter på det, og en del krefter på å kjefte, sier Nordås til TV 2.

FRUSTRERT: Men i finalen skal han bruke mindre krefter på kjefting, lover Narve Gilje Nordås. Foto: Beate Oma Dahle

Han snakket ikke med spanjolen etter løpet.

– Kanskje han mister hodet eller var redd for å bli innestengt. Jeg vet ikke om det var bevisst for å sabotere, men det er dårlig oppførsel uansett om det er bevisst eller ikke. Så jeg håper at folk holder seg vekke fra den slags i en finale, sier Nordås.

Katir, som tok Jakob Ingebrigtsens europarekord på distansen tidligere i sommer, vant heatet. Nordås kom videre som sistemann etter å ha slakket av på slutten, med to hundredelers margin.

Etter løpet forklarte han at han talte feil og trodde at han hadde bedre margin enn han hadde.

Jakob Ingebrigtsen gikk videre til tross for febersykdom.