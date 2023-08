Narve om bråket: – Hver forbanna dag er det en ny artikkel

– Det kan ikke fortsette sånn. Det er det eneste som er sikkert, sier Narve Gilje Nordås til TV 2 etter 5000-meterfinalen.

24-åringen ble nummer fjorten i finalen. Han sikter til bråket rundt ham og Ingebrigtsen. Rett etter løpet erkjente han at det har preget ham.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har brukt energi på det utenomsportslige – det har vært et enormt trøkk. På et tidspunkt så bikker det over, og det gjorde det i dag. Nå er det bare å komme seg hjem, og ikke bruke mer energi på det, sier han til NRK.

Den samme tematikken ble tatt opp i TV2s intervju med Nordås etter løpet.

– Har det påvirket deg?

– Det er klart. Hadde du ikke hatt det på siden, så kan en spekulere på hvordan det ville gått i dag, sier han til TV 2.

Se hele intervjuet med Gilje Nordås i toppen av saken.

Avslører Gjert-beskjed



Han forteller at han har prøvd å blokkere ut støyet, men erkjenner at han har blitt påvirket.

– Det begynte jo ikke i mesterskapet, det begynte to uker før. Du prøver å stenge det ute, men så kommer du ned her og må snakke. Det er klart det tapper. Du sier det til deg selv, men jeg leser jo nettaviser. Det første som møter deg hver forbanna dag er en ny artikkel om deg og Jakob, og alt de greiene der, sier han om bråket.

BRÅK: Det har stormet rundt duoen dette mesterskapet. Foto: Beate Oma Dahle

Bronsevinneren fra 1500 meteren forteller videre om hva trener Gjert Ingebrigtsen har sagt til ham.

– Han har sagt «hold hodet kaldt. Det er ingenting du har sagt som du ikke kan stå innenfor, men av og til er det bare lurt å holde kjeft».

– Burde kanskje holdt kjeft

Videre forteller han at han har brukt humor som et virkemiddel for å håndtere den ubehagelige situasjonen.

– Det er en veldig absurd, sær, kald og spesiell situasjon. Du prøver å bruke lettbeint humor som et virkemiddel for å komme seg gjennom det, slik at det ikke blir så forbanna anspent, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Du prøver å lette på den anspente biten, men det virker ikke som det fungerer. Det burde jeg kanskje innsett tidligere, og heller holdt kjeft, sier han.