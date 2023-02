Nakamura slo tilbake

Du kan se finalen av Champions Chess Tour: Airthings Masters fredag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Den amerikanske sjakkstjernen vant til slutt comebacksluttspillet og kvalifiserte seg til finalen i årets første tour.

Carlsen vant gårsdagens oppgjør mot Nakamura i armageddon. Det betydde likevel ikke slutten på turneringen for den kjente sjakkstreameren.

I det nye formatet av turneringen har alle spillere to turneringsliv.

Etter to remiser på rad mot Wesley So, endte semifinaleoppgjøret i armageddon. Hikaru Nakamura spilte med de sorte brikkene med mye mindre tid på klokken. Til gjengjeld trengte Nakamura bare remis for å vinne matchen totalt.

Nakamura benyttet sjansen, og styrte inn remis og matchseier.

Carlsen har likevel fordelen fra start i finalen, som starter på fredag. Nakamura blir nødt til å slå Carlsen i to separate matcher for å vinne totalt. Carlsen, på sin side, trenger bare å vinne ett.