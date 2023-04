Chelsea-Real Madrid 0-2 (0-4 sammenlagt)

London-klubben, som har slitt voldsomt i angrep de siste månedene, kom til flere sjanser mot Real Madrid.

Men var det ikke svake avslutninger, var det en strålende Thibaut Courtois i Real Madrid-buret.

Så, i en god Chelsea-periode, kontret Real Madrid inn 1-0. Rodrygo fikk æren av å sette ballen i mål fra kloss hold.

Samme mann drepte det lille som var igjen av Chelsea-håp ti minutter før full tid. Han ble spilt fri på åpent mål og tok attpåtil et touch før han rullet ballen inn.

– Bare for å terge, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– Det angrepet er det nærmeste du kommer latterliggjøring av en motstander i Champions League, istemte ekspertkommentator Brede Hangeland.

Se video her:

Frank Lampard har nå tapt fire av fire kamper etter at han tok over som Chelseas vikarmanager.

Til slutt hadde London-klubben lite å stille opp med mot Real Madrid.

– Nå er dette avgjort, men det er ganske pinlig å ryke ut av en kvartfinale i Champions League på den måten, der jeg tipper at Real Madrid aldri har følt seg truet, kommenterte Hangeland.

Ekspertene peker på det som skjedde på overtid i første omgang som et nøkkeløyeblikk. Da vartet Thibaut Courtois opp med en feberredning foran gamle venner på Chelsea-tribunen.

– Det var veldig viktig å holde 0-0. Hvis de går inn i garderoben med 1-0, vet vi at andre omgang blir annerledes, sier den belgiske stjernemålvakten til BT Sport.

LIDENSKAPELIGE: Her feirer Real Madrid-forsvaret feberredningen som om det skulle vært et mål. Foto: MATTHEW CHILDS

Oppfatningen deles av Lampard. Han ergrer seg over at de ikke tok sjansene, men ser noe positivt i den første timen av kampen.

– Vi ga dem mye problemer på kantene. Det var første kampen siden jeg kom tilbake der jeg følte at vi sa ting før kampen og virkelig implementerte dem. Det er et must for oss resten av sesongen, sier Lampard til BT Sport.

Real Madrid skal møte Manchester City eller Bayern München i semifinalen.

City har et glimrende utgangspunkt med 3-0 fra hjemmekampen. Se returoppgjøret onsdag fra kl. 20.00 på TV 2 Play.