Nådeløs Rekdal: – Illojalt, ukollegialt og karakterløst

IKKE IMPONERT: Kjetil Rekdal forteller om det som skjedde etter at han fikk sparken.

Se «Fotballpunch» på TV 2 Play

I den siste episoden av «Fotballpunch» tar tidligere Rosenborg-trener Kjetil Rekdal et kraftig oppgjør med nåværende Rosenborg-trener Svein Maalen. I «Sparket» møter TV 2 en rekke trenere som har opplevd å få sparken.

I midten av juni fikk Rekdal nådestøtet. Han glemmer ikke det som skjedde etterpå. Rekdal reagerer på måten Maalen ordla seg på.

– Hans inntreden var voldsom. Hvis vi tenker på at han omtrent ba på sine knær til meg og Geir om å få lov til å være med i teamet.... for han var aktuell som assistent, innleder Rekdal.

– At han så illojalt, ukollegialt, karakterløst beskriver situasjonen sånn som han gjør... Jeg skjønner jo at han må være offensiv når han kommer i en jobb. Men det der kommer jeg ikke til å glemme, sier Rekdal.

Følte Maalen var sugen på jobben

Maalen sa han trengte to sekunder på å takke ja da han ble tilbudt jobben. Han var svært offensiv i sine uttalelser om hvordan han skulle endre Rosenborg.

– Han trampet ekstremt hardt i salaten når han kom fra kontoret og gikk dit bort og breialt skulle være Super-Nils å trene Rosenborg til seier etter seier etter seier i 4-3-3. Han har stått godt i gjørma, han, sier Rekdal.

FÅR DÅRLIG SKUSSMÅL: Kjetil Rekdal har lite til overs for måten Svein Maalen entret scenen på i Rosenborg. Foto: Beate Oma Dahle

– Følte du underveis at han var sugen på jobben?

– Ja, det er klart du gjør det. Det er jo sånn det er. Alle har jo lyst til å komme lengst mulig. Men han - som jeg sa - satt inne på kontoret i enden. Han var veldig sjelden ute. Jeg har ikke noe usnakket med Svein, men inntreden hans... Den var karakterløs og respektløs. Og det er det mange som har sagt. Men han får kave på, sier Rekdal.

Svein Maalen legger ikke skjul på at han var i overkant offensiv da han startet jobben.

– Deler av kommunikasjonen på det første møtet kunne vært justert noe. Jeg kom litt ivrig ut på hoppkanten. Min intensjon var hele tiden å uttrykke offensivitet og se fremover, sier Maalen til TV 2.

Han forteller at han ikke rakk å forberede seg noe særlig.

– Det gikk veldig fort i svingene. Det var mange ting den dagen. I den grad det var noe, var det flere som uttrykte at det var fint at jeg var offensiv, sier han.

Konfrontert med karakteristikkene illojal, ukollegial og karakterløs, svarer Maalen slik:

– Jeg har stor respekt for at det er trist og kjedelig å miste jobben sin i fotballen. Det har jeg selv opplevd.

– Jeg har en fotballfilosofi som skiller seg ganske klart fra Kjetil sin. Jeg hadde behov for å uttrykke det og en offensivitet rundt min måte å tenke fotball på. Jeg hadde først og fremst fokus på å signalisere hvilke endringer som skulle gjøres, forteller Maalen.

HAR IKKE HATT KONTAKT MED REKDAL: Men Svein Maalen forteller at han og Kjetil Rekdal hadde en god relasjon da begge var i klubben.

Rosenborg-treneren bekrefter at han pratet med Kjetil Rekdal da Rekdal ble ansatt.

– Jeg ble kontaktet av Kjetil da han kom hit. Jeg ble spurt om jeg ville stille på noen samtaler om den trenerjobben. Vi hadde gode fagprater da, og vi har hatt gode samtaler og opparbeidet en god relasjon. Den hadde vi hele veien egentlig, sier Maalen.

– Var du sugen på jobben til Rekdal?

– Jeg hadde en helt annen rolle i klubben da. Da jobbet jeg som trenerutvikler i SalMar-akademiet og hadde fullt fokus på den jobben. Jeg var opptatt med det. Vi hadde helt andre treningstidspunkter og det var helt andre mennesker som jeg jobbet sammen med da. Da vi hadde faglig kontakt, var det en veldig god relasjon, understreker Maalen.

Han går langt i å si at han ikke ville gjort det samme som Rekdal.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at mitt verdigrunnlag som fotballtrener og menneske er å ikke kommentere en kollega. Jeg vil ikke kommentere person a eller b utover det, sier Maalen.

Rosenborg-treneren sier han ikke har hatt kontakt med Rekdal siden Rekdal sluttet.

– Opplever du Rekdal som bitter?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– En skitten bransje

Rekdal beskriver fotballbransjen som skitten.

– Det er mye kynisme ute og går. Mye dolking i rygg.

– Fra hvem?

– Sånn er fotballen. Det er masse sånn. Det er veldig få som er rett fram, to the point, sier det som det er og har rak rygg. Det er masse sånne omveier rundt omkring. Det er en skitten bransje. Det kan vi egentlig si at det er, sier Rekdal.

Da Maalen tok over, la Rosenborg om til 4-3-3. Rekdal sier han ikke hadde vært fremmed for å spille med det samme systemet hvis det var kravet til styret.

– Klubben bestemte seg for å gå en helt annen retning. På en annen side kunne de ha sagt til oss at «hvis dere ikke spiller 4-3-3, så får dere sparken». Da hadde vi spilt 4-3-3 vi óg. Det hadde sikkert tatt litt tid, sier Rekdal.

– Vi er ganske sikre på at vi hadde gjort det bedre enn det de har gjort til nå, fordi vi hadde vært der en stund og kjente til svakhetene og styrkene til troppen. Når det kommer andre inn, må du bruke tid på å finne ut av det. Det startet vel med tre braktap, om jeg ikke husker feil, forteller Rekdal.

Han la også merke til hva omgivelsene mente.

– Otto Ulseth skrev jo at hvis Rosenborg skal ha noen som helst sjanse i Europa, må det spilles 4-3-3. Ellers er det dødfødt. Det var i uke etter uke etter uke. Jeg har ikke noe imot 4-3-3, men det går an å spille fotball på mange forskjellige måter og allikevel ha et offensivt utgangspunkt. Vi hadde det i fjor. Vi prøvde på det samme i år, men vi hadde ikke godt nok redskap fra starten av til å gjenskape det vi gjorde i fjor.

– Om styret i Rosenborg hadde bestemt at det skulle spilles 4-3-3, hadde dere gjort det da?

– Ja. Selvfølgelig, for vi hadde jo troen på at vi skulle få det til. Da hadde de spart seg ganske mange millioner på trenersparking.

– Er ikke det å gå på akkord med det du tror på selv?

– Nei. Jeg har spilt 4-3-3 i mange klubber. Jeg har gjort det med Vålerenga, jeg har gjort det med Aalesund, men du må jo velge ut ifra mannskapet ditt. Nå har de funnet ut, Rosenborg da, vi slipper inn alt for mye mål på dødballer og innlegg. Det visste vi da vi kom. Vi hadde gjort en analyse av Rosenborgs siste tre år. Vi så at det rant inn mål bakover på dødball og innlegg. Derfor valgte vi å spille med tre stoppere for å prøve å minimere det, forteller han.

Også offensivt så han et klart forbedringspotensial i Rosenborg.

– Den andre veien var det at du hadde nesten ikke folk inne i sekstenmeteren da du angrep. Okei, da velger vi to spisser. Med hånden på hjertet så kan du ikke si noe annet om den første sesongen, der vi tok Rosenborg fra femteplass og kom til en klubb som var helt daff, nede og dødt, sier Rekdal og fortsetter:

– Vi hadde en brutal tøff vinter. Vi tapte jo treningskampene om vinteren så det jomet etter mot Raufoss, Ranheim og så videre. Når sesongen kom klarte vi å ta poeng jevnt og trutt i første del, og så begynte vi å vinne. Og så kom vi oss opp og avsluttet sesongen med å være i nærheten av Moldes og Bodø/Glimts nivå på vårt beste. Men de får nå tro at 4-3-3 vokser inn i himmelen der oppe. Jeg har mine store tvil rundt akkurat det, sier Rekdal.