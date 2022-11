Nadal om Ruud: – En stor spiller

Casper Ruud-Rafael Nadal 5-7, 5-7

I det som hadde vært et jevnspilt første sett, raknet Ruud i sitt siste servegame før et eventuelt tiebreak.

Det andre settet fortsatte i samme spor: Jevnspilt, før Nadal (36) brøt 13 år yngre Ruud ved siste anledning før et tiebreak.

Gruppevinner

Tapet hadde ingenting å si for Ruud, som fra før var sikret seieren i den grønne gruppen i sluttspillet. Det gjør at han uansett møter vinneren av kampen mellom Stefanos Tsitsipas og Andrej Rubljov i semifinalen.

Novak Djokovic blir vinner av rød gruppe. Kampen mellom Tsitsipas og Rubljov spilles fredag.

ATP-finalen sendes på Eurosport Norge og Discovery+. Faste starttidspunkter for kampene er kl. 14 og 21.

Ruud-ros fra Nadal

Ruud kom fra to strake seirer og hadde allerede kvalifisert seg for semifinalen i ATP-sluttspillet. Nadal hadde på den andre siden tapt de to første kampene og var allerede ute.

Spanjolen hadde en strålende første halvdel av 2022 ved å vinne Australian Open og Roland Garros. Siste halvdel har det lugget, blant annet på grunn av skadetrøbbel.

– I det minste avsluttet jeg med en positiv seier. På en måte er det viktig å smake på en seier igjen i den siste offisielle kampen i sesongen, påpeker Nadal i et intervju vist på Eurosport.

Han kommer også med noen rosende ord til motstanderen fra Snarøya:

– I dag klarte jeg å vinne mot en stor spiller.

LÆREMESTEREN: Casper Ruud har vært en del av Rafael Nadals akademi. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Nadal har vært Ruuds store idol. De har bare møttes i en offisiell kamp én gang tidligere. Det var i Roland Garros-finalen, hvor Nadal vant overlegent.

Denne gangen ga Ruud superstjernen langt tøffere kamp.

Saken oppdateres!