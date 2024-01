Naboene jubler: – Tjent millioner

Lionel Messi meldte overgang til Inter Miami i sommer.

Argentineren vant VM med Argentina i fjor og 36-åringen fikk i høst sin åttende Gullball.

BEVISET: Inter Miamis Lionel Messi viser fram den åttende Gullballen. Foto: MARCO BELLO

Etter utdelingen fortalte Messi at Erling Braut Haalands (og Kylian Mbappés) tid ville komme.

– De er fremtiden. Alle tenker at de vil være de neste til å vinne prisen, sa Inter Miami-stjernen til TV 2.

Enkelte innbyggere virker å ha nytt godt økonomisk av at Messi har flyttet til USA, skal man tro gründer Patrick Bet-David, som forteller at de bor i samme nabolag.

– I nåværende klima har jeg allerede tjent 25 millioner dollar i egenkapital på huset jeg eier, hevder Bet-David i et intervju med VladTV.

Det tilsvarer om lag 254 millioner norske kroner. 45-åringen forteller at han kjøpte boligen for 20 millioner dollar og mener nå at han kan selge den for 45.

Messi bor i Fort Lauderdale, kalt for «Amerikas Venezia». Byen er bundet sammen av flere kanaler.

– Messi har nettopp flyttet inn og alle ønsker å være her. Det er et inngjerdet område på en øy med bare én vei inn. Det er veldig trygt og beskyttet, sier Bet-David.

– Nå som Messi er her, kommer det folk med båter for å se på husene, fortsetter han.



Bet-David er en iransk-amerikansk gründer, forfatter og Youtuber med over fem millioner abonnenter. 45-åringen er også deleier i basketballklubben New York Yankees.

Messi scoret bare ett mål på fem kamper for Inter Miami i MLS denne sesongen.

I desember meldte tidligere Barcelona-kompis Luis Suárez overgang til den amerikanske klubben.