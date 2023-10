Nå venter deres tøffeste oppgave: – Ingenting er umulig

VIKTIG SEIER: Kolstad tok to viktige Champions League-poeng torsdag kveld. Neste uke venter et ubeseiret Kiel i Trondheim Spektrum. Foto: Ole Martin Wold

Etter en seier i første Champions League-kamp mot Pelister, har Kolstad kommet kort mot både Kielce og Zagreb.

Torsdagens seier mot ungarske Szeged var derfor ekstra viktig på flere områder.

– Etter å ha tapt en kamp som de fleste trodde de skulle vinne, fadesen må vi kunne kalle det, i Zagreb, så var dette helt nødvendig, at de kom seg tilbake på hesten og fikk til en sånn match, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Magnus Abelvik Rød stemmer i.

– Det er veldig viktig med tanke på å vise at vi har noe her å gjøre og at vi har toppnivået inne. Så er det en fin måte for oss å bygge selvtillit på, det å se at vi har nivået. Vi har noen tøffe kamper som kommer, spesielt de neste ukene. Vi må være på og da vet vi i alle fall at det er mulig, sier Abelvik Rød til TV 2.

Første kamp

26-åringen, som spilte sin første Champions League-kamp for trønderne, kvitterte med åtte scoringer på like mange forsøk i 37–24 seieren.

– Det er enormt bra. Det er øverste internasjonal klasse det vi klarer. Vi er gode fra start til slutt, vi får kampen inn i vårt spor og vi ønsker å løpe på dem. Vi får redninger og spiller et enormt bra forsvar, da er vi gode. Så fikk vi med oss hallen i tillegg, da ble det morsomt i dag, sier Abelvik Rød.

LEVERTE: Abelvik Rød og Sagosen viste seg fra sin beste side torsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle

13-målsseieren mot ungarerne var det hittil klareste beviset på verdensklassen Kolstad besitter på håndballbanen.

– Av den utgaven der er det det beste jeg har sett. Når Bergerud står på 50 prosent, de løper kontringer, Sigvaldi Gudjónsson er over midten nesten før de har skutt. Sander er Sander, Abelvik-Rød viser seg fram etter skade, så det leveres på en veldig god måte, sier Svele.

Bergerud selv legger heller ikke skjul på at torsdagens kamp var noe av det bedre han har levert i Kolstad-drakt.

«KOM MED ALT DERE VIL»: Torbjørn Bergerud følte seg uovervinnelig mot Szeged torsdag kveld. Foto: Christoffer Andersen

– Man står i alle fall med en veldig god følelse og en følelse av at «bare kom med alt dere vil, jeg skal nok være der». Man føler seg stor i målet når man får så mye treff. Så er det all heder til gutta som står foran, som kjemper og kriger gjennom 60 minutter, sier Kolstad-målvakten til TV 2.

– Gåsehud

Med et bunnsolid forsvarsspill, kunne Kolstads offensive krefter sørge for at laget som slo Aalborgs stjernegalleri forrige uke var sjanseløse.

– Jeg satt med gåsehud både over spillet og hvordan det var på tribunen. Det begynner å bli noe ordentlig moro ut av dette, så skal vi være der hele tiden, er beskjeden fra Kolstad-trener Christian Berge.

GÅSEHUD: Kolstad-trener Christian Berge var en svært fornøyd mann etter sin første Champions League-triumf på trøndersk jord. Foto: Geir Olsen

Med seieren klatret trønderne opp på fjerdeplass i sin Champions League-gruppe, anført av turneringens beste servitør så langt.

En Sander Sagosen i godt, gammelt slag står bokført med smått utrolige 34 målgivende pasninger på sine fire Kolstad-kamper i mesterligaen. Det er ti mer enn neste mann på listen.

– Det er ikke å legge skjul på at han har hatt en vanskelig inngang på sesongen med to ribbeinsbrudd og litt sykdom, og så vet vi hvor ærgjerrig Sander er. Det er ingen tvil om at det var godt også for han å få den matchen, og at han får vist seg fram sånn at vi får se hvor god han egentlig er, også i Kolstad-drakta, sier Svele.

– Jeg føler at vi går litt på vannet utpå der. Vi håper det kommer enda flere i halle neste gang. Dette er en opplevelse vi elsker og det å være Kolstad-spiller akkurat nå er veldig deilig, sier Sagosen.

I FORM: Med sitt snitt på 8,5 målgivende pasninger per kamp er Sander Sagosen det soleklare assist-kongen i Champions League. Foto: Fredrik Varfjell

Nå venter Sagosens gamle klubb Kiel i Trondheim Spektrum neste torsdag. Tyskerne står så langt med full pott etter fire kamper i gruppe A.

– Det er et Kiel-lag som har vært variable i ligaen, men som har levert i Champions League. Det er tøff motstand det de skal ut mot, med det er ingenting som er umulig. Forsvarsspillet deres i går var som vi hadde drømt om å se det, med Vetle Eck Aga og Magnus Gullerud som banker til og de er tøffe i de andre posisjonene. De må gjenskape det nivået de er på der, avslutter Svele.