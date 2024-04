OL-drømmen braste for Jacob Gudim Karlsen (22) etter et dramatisk uhell. Dagene i etterkant ble av den spesielle sorten.

– Når jeg lander så hører jeg et ekstremt stort knekk. Jeg mister litt balansen, og prøver å hoppe til siden. Da faller jeg bare ned ettersom foten min kollapser.

– Da ser jeg at leggen er helt gelé og står 90 grader til siden.

Jacob Gudim Karlsen mimrer tilbake til dagen da OL-drømmen ble knust.



TV 2 tar en prat med Karlsen og kjæresten Maria Tronrud (22). De er begge to kapteiner på hvert sitt turnlandslag.

PROFILERTE: Både Karlsen og Tronrud kan vise til solide internasjonale resultater. Foto: Privat

Forrige måned gikk det ordentlig galt for Karlsen, som lå godt an til å kvalifisere seg til OL i grenen hopp – som finner sted i Paris denne sommeren.

Under første forsøk i kvalifiseringen i et verdenscupstevne i Baku pådrar turneren fra Nittedal seg to brudd i høyre legg.

– Jeg skjønner med en gang at den er helt ødelagt og brukket. Deretter ble jeg fraktet til sykehus i Aserbajdsjan veldig fort, erindrer Karlsen.

– Jeg løp rett bort til ham

Kjæresten Maria var til stede i hallen, og skulle selv ut i ilden 20 minutter etterpå.

– Jeg sto og filmet, og så skjedde ulykken. Jeg løp rett bort til ham og prøvde å ikke se på beinet hans – kun på ansiktet hans. Deretter skulle jeg prøve å prestere, men det var ikke så lett, erkjenner Tronrud.

Dagene etter byr på noen utfordringer. Paret forteller at det særlig var en rekke problemer knyttet til kommunikasjonen med sykehuset.

Google Translate ble hyppig tatt i bruk ettersom de fleste på sykehuset ikke behersket engelsk.

– Jeg lå egentlig bare der på sykesengen og lurte på hva som skulle skje. Det gjorde det ekstra stressende, mimrer Karlsen.

TOMMEL OPP: Karlsen forsøker å holde motet oppe etter ulykken. Foto: Privat

«Nå må dere være mann og kone»

Karlsen ble etter hvert operert. Etter fire og en halv time kom omsider gode nyheter for 22-åringen.

Operasjonen var vellykket.

Tronrud ble værende i Baku etter at Karlsen skadet seg. En av landslagstrenerne ble også igjen i Aserbajdsjan.

Karlsen og Tronrud sov på samme rom i dagene etter operasjonen. For at det skulle være mulig, så måtte paret ta et noe utradisjonelt grep.

– Det var litt spesielle regler der: For at Maria skulle kunne være på sykehuset med meg, så måtte vi si at vi var gift. Hvis ikke så var det begrenset til kun to timer besøkstid hver dag, forklarer Karlsen.



BISARR SITUASJON: – Vi måtte si at vi var gift, forteller paret til TV 2. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Men det var ikke så strengt rundt det. De spurte meg bare «Er du kona?», så trengte jeg bare å svare «ja», legger Tronrud til.

Treneren som ble igjen snakker russisk, og kunne dermed ta ansvar for kommunikasjonen med de ansatte på sykehuset.

– Han sa til oss: «Nå må dere være mann og kone», for at Maria skal kunne være på sykehuset.

Foto: Privat

Karlsen skryter av sykehuset og legene, men er tydelig på at han har fått servert bedre måltider.

– Jeg er ikke så kresen på mat, men jeg var ikke noe fan av den maten vi fikk servert! Det føltes litt ut som fengselsmat, så det var godt å komme hjem til ordentlig mat, sier turneren med et smil.



FRISTER DET? Måltidet på sykehuset kommer neppe inn på topp ti-listen over måltider Karlsen har spist. Foto: Hentet fra @jacob_karlsen på Tik Tok

– Hadde ikke klart meg uten

Paret møttes gjennom turnen – i Oslo Turnforening.

Nå er de begge kapteiner på henholdsvis herre- og kvinnelandslaget, og reiser verden rundt for å konkurrere.

Støtten Karlsen fikk av sine lagkompiser og kjæresten har vært særdeles viktig for 22-åringen den siste perioden.

– Det er helt ekstremt. Jeg tror ikke jeg hadde klart meg uten lagkompisene mine og Maria. Det er ekstremt deilig å kjenne på at man har et så bra miljø i turnmiljøet, er hans klare beskjed.

TETT FORHOLD: Karlsen sammen med sine lagkompiser. Foto: Privat

Under ungdoms-OL i 2018 tok Karlsen seg til finale i hopp, og sikret seg en bronsemedalje.

Nittedal-turneren befant seg på fjerdeplass i verdenscupen i hopp før Baku – og det er de to øverste som kvalifiserer seg til OL.

– Jeg var med å kjempe om en av de OL-plassene, så det gjør det jo ekstra kjipt: Man ser at det er muligheter og alt går på skinner. Så skjer det totalt motsatte. Det gjør det jo ekstra kjipt, forteller Karlsen til TV 2.



Går viralt på sosiale medier

Til tross for at turn ikke er den mest omtalte sporten i mediene, så er Karlsen og Tronrud svært populære på sosiale medier.

184 000 følger Karlsen på plattformene TikTok, Instagram og Snapchat. Kjæresten Maria kan vise til 145 000 på TikTok og Instagram.

Og det er flere av landslagsutøverne som deler fra sin hverdag som toppidrettsutøver.

– Det begynte litt smått i starten, for det er jo litt skummelt å legge ut videoer til å begynne med, sier Tronrud, som begynte å publisere videoer i 2021.

– Men etter hvert så blir man mer komfortabel med det, og nå er man kanskje blitt litt for komfortabel med det, fortsetter hun, etterfulgt av latter.

Paret forteller at de, til tross for å ha oppnådd toppresultater internasjonalt, er helt avhengige av sponsorer og samarbeid for å kunne satse på idretten.

Derfor bidrar tilstedeværelsen på sosiale medier til at de kan tiltrekke seg flere sponsorer – for å få det til å gå rundt.

– Av det vi har merket til nå, så vil jeg si at det absolutt er et pluss. For det er ikke store penger i idretten, poengterer Tronrud.



– Det hjelper veldig på samarbeid og langtidssponsorer. Det er også en liten motivasjon i det, selvfølgelig, følger Karlsen opp.

GOD STEMING: Langslagsgutta har det gøy på trening, og deler mye med sine følgere. Foto: Privat

Klar beskjed: – Veldig viktig

Turnparet ser på vloggene og videoene de legger ut som en mulighet til å vise frem turnidretten og inspirere yngre utøvere.

Selv om de legger ut mye humorinnhold, så er det viktig for Karlsen og også vise frem nedturene med idretten.

– Det er viktig å få frem at det ikke alltid går bra. Det er oppturer og nedturer som idrettsutøver. Det er litt typisk i sosiale medier at man kun legger ut ting som er perfekt, sier 22-åringen, og fortsetter:

– Men det er dager der det er tungt, og konkurransene går dårlig. Jeg føler det er veldig viktig å dele det òg når man er idrettsutøver – og kaptein spesielt.

Foto: Privat

Nittedal-turneren har heller ikke latt skrekkskaden, og det at OL-drømmen falt i grus, latt ham stoppe fra å bruke humor som et virkemiddel i videoene sine.

– Det blir ofte veldig seriøst og alvorlig når slike ting skjer, og jeg føler at det ikke kommer noe positivt ut av å bare fokusere på det negative. Da hjelper det heller å lage litt humor, se framover og prøve å vise at det kommer nye sjanser.

– Det hjelper meg, og jeg håper at det også hjelper andre. Jeg har fått noen meldinger på det, så det er veldig hyggelig, sier Karlsen.

Drømmer om OL i USA

Planen til Karlsen er å ta seg god tid med opptreningen de neste månedene.

22-åringen sikter seg inn på å være helt klar til 2025-sesongen.

Tronrud har på sin side ikke helt fått til resultatene hun hadde ønsket, og blir dermed heller ikke å se i Paris denne sommeren.

Hun skal ta seg en pause fra konkurranser, mens Karlsen sin plan er klokkeklar:

– Nå er jeg fulltids rehab-utøver! sier 22-åringen, og forteller videre at han skal dokumentere reisen de neste månedene.

Foto: Pavel Golovkin / AP Photo

Og selv om turneren fra Nittedal har havnet i en tragisk situasjon der drømmen om OL i Paris ble knust, er motivasjonen så til de grader til stede.

– Først og fremst så tenker jeg at det kommer et nytt OL. Det er det største innenfor turn, så jeg er giret på å jobbe mot OL i 2028.

Og det er ikke hvor som helst det finner sted. OL-byen er nemlig Los Angeles.

– Det er jo litt kulere i USA enn i Paris. Planen videre blir å jobbe mot det Først bli frisk, så ha det som et langsiktig mål. Så kan jeg ha verdenscup og en mulig EM-finale som delmål på den veien, avslutter Karlsen.