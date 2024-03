– Nå må de åpne øynene

Fotballprosjekt har gitt ungdom som faller utenfor et tilbud og et sted å høre til, men fra neste uke møter de stengte dører. Nå kommer de med en bønn til politikerne.

Klokka er i ferd med å bikke ti på Manglerud.

Det er kaldt ute og få steder å henge en fredag kveld.

Men i Manglerudhallen er lyset tent.



– Halla gutter!

Youssef og Mohammed har plukket med seg baller og kjegler og ønsker ungdommene velkommen inn.

Guttene er to av instruktørene som tar imot ungdommene denne helgen.



– Vi har mange som kommer hit for å kjenne på god stemning. Vi har et veldig bra miljø her, sier Youssef Idrissi.



POPULÆRT TILBUD: Over 150 ungdommer møter opp fredag og lørdag kveld i Manglerudhallen Foto: Gorm Røseth / TV 2

Manglerudhallen holder åpen frem til 23.00 på fredager og klokken 22.00 på lørdager. Et gratis tilbud til ungdom som kan komme for å spille fotball eller bare være sosiale.

Havnet i feil miljø

Fotballhallen er full av liv denne fredagskvelden. Noen spiller fotball, mens andre følger med fra tribunen eller fra styrkerommet som ligger vegg i vegg. Responsen har vært enorm etter at de startet opp tilbudet for et halvt år siden, forteller instruktør Mohammed Abarkane.



– Da vi startet for et halvt år siden, var det ingen som møtte opp. Nå kommer det over 150 ungdommer fra hele Oslo. Det sier litt om dette prosjektet her, forteller han.



Ungdomskriminaliteten øker i Oslo og i resten av landet, og de som begår kriminelle handlinger blir stadig yngre.

Antall ungdommer under 15 år som har begått lovbrudd, økte med hele 52 prosent fra 2015 til 2020, viser statistikken.

Hjelper ungdom som har falt utenfor

– Veldig bra. Flotte bevegelser, ropes det fra sidelinjen.



Kim Mathisen er fotballtrener i Manglerud Fotball og har selv kjent på hvor tøft livet kan være dersom man havner i feil miljø.

Hver fredag og lørdag kveld møter han opp for å hjelpe, prate og veilede ungdom. Han møter mange fotballentusiaster, men også ungdom som har utfordringer. Alle er velkomne i hallen disse kveldene.

BLIR SETT: Kim Mathisen fra Manglerud fotball møter mange ungdommer i Manglerudhallen en fredag og lørdag kveld Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi er ganske tett på de og de forteller oss ganske mye. De må oppføre seg, men det gjør de fleste. Vi har ikke hatt noen episoder. Det er flott ungdom som bare trenger et tilbud, som trenger å bli sett og føle seg litt ivaretatt, sier Mathisen.

Han er opptatt av å ikke avvise noen, selv de som har en mer utfordrende hverdag.

– Det betyr noe å komme hit og ikke bli avvist, altså av folk som kanskje kjenner litt til dem og hva de hva de sliter med.



POPULÆRT: Ungdom møter opp for å spille fotball eller for å ha et sted å være Foto: Gorm Røseth / TV 2

Én av ti unge faller utenfor arbeidsliv og utdanning, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. For hver unge person som faller utenfor, er det kalkulert at det koster samfunnet rundt 15,9 millioner kroner.



– Jeg tror den prislappen vi kan sette på arrangement som dette, er veldig mye rimeligere enn hva det koster hvis man glemmer ungdom som faller utenfor, sier Mathisen.

Han snakker med stort engasjement. Han har sett hvor viktig det har vært for ungdommen å ha et sted å høre til.

– Dette er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for ungdommen i samfunnet. Vi leser jo nyhetene mange ganger, og vi ser jo at det er aktiviteter og ting som peker i feil retning. Da er det her motvekten: Å kunne gi dem et tilbud, et sted å være, så de slipper å henge gatelangs på en fredags og lørdagskveld.

Ingen vil ta regningen

Men nå er det slutt. Ungdommene må finne seg en annen plass å være.

Sammen med OBOS har åpen hall vært mulig. De har til sammen brukt tre millioner kroner for å holde fem haller kveldsåpne for ungdom. Avtalen var en sponsing i vinterhalvåret, men de sier de ikke har mulighet til å prioritere tilbudet utover de månedene.



POPULÆRT: OBOS Åpen hall på Manglerud har tiltrukket seg mange ungdommer Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi ser at dette prosjektet fungerer, og det er i tråd med de verdiene vi står for. Å bruke lokale krefter til å spille hverandre gode, men vi har også et press på budsjettene våre og må prioritere. Nå må flere melde seg på og trå til for å sikre barna et tilholdssted, for vi ser at det fungerer, sier Rasmus Aarflot som er sponsorsjef i OBOS.

Han mener det bør være politikerne og byrådets ansvar å ta regninga for å holde hallene åpne.

– Det er på tide å åpne øynene. Det er på tide å komme og ta en titt og se hvor emosjonelt det kan være her og hvor viktig det er for både ungdommer og oss som jobber her. De må se hvor seriøst det kan bli hvis de mister dette tilbudet, sier instruktør, Youssef Idrissi.



Men politikerne kaster ballen mellom hverandre.

Bydelsutvalget i Østensjø vedtok i desember at de ønsket en forlengelse av prosjektet og ba administrasjonen se på økonomiske løsninger, men svaret var ikke det gjengen på Manglerud håpet på.

–Vi har vært i kontakt med dem som drifter Åpen hall i Østensjø, men økonomien i driftingen av åpen hall er ikke en del av årets budsjett. Det er begrenset hva vi som bydelsutvalg kan bidra med. Vi har et lite budsjett, sier leder av Bydelsutvalget, Bjørn Strøm (Ap).

«Vi oppfordrer Åpen hall Manglerud om å søke tilskudd til videre drift fra ulike tilskuddsordninger, både bydelenes egne tilskuddsordninger, hos private og offentlig aktører, står det i vedtaket.»

Bydel Østensjø har bare en frivillighetspott på totalt 250.000 kroner til alle søkende. Manglerudhallen trenger minimum 670.000 kroner for å drifte tilbudet det neste halvåret.

– Det er Oslo kommune som må komme på banen, sier Strøm.

Bønn til byrådslederen

Kim Mathisen og de andre ved Manglerudhallen denne kvelden sender nå en bønn til byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.

– Hvis vi har lyst til å bekjempe de pilene vi ser går i feil retning i samfunnet, så må vi ha mer av det her. Det håper jeg de forstår. Hvis de ikke gjør det, så er de hjertelig velkommen opp hit for en prat, sier Mathisen.



LOVER PENGER: Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg lover å bidra med midler til prosjektet på Manglerud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Byrådsleder Eirik Lae Solberg møter TV 2 på kunstgressbanen på Bislett, et steinkast unna der han bor.

– Neste uke mister barn og ungdom på Manglerud dette tilbudet. Kan dere gjøre noe med det?

–Ja, det kan vi. Jeg synes dette er et veldig godt tiltak for ungdom i helgene. Jeg inviterer bydelen, OBOS og idrettslaget til et spleiselag sammen med det blågrønne byrådet slik at vi kan holde hallen i gang til sommersesongen er godt i gang.

– Så dere vil bidra med penger?

– Ja, det vil vi. Dette er et viktig tiltak på Manglerud. Dette må vi gjøre mer av. derfor må gode krefter nå gå sammen.

– Hvor stor del av spleiselaget vil dere ta?

– Det må vi snakke om, men vi er villig til å gå inn med en betydelig andel for å få dette til. Men det er viktig at det ikke stopper til sommeren. Gode krefter må jobbe sammen slik at vi kan sikre en mer permanent løsning fra høsten.



Lae Solberg mener også de må se på løsninger slik at flere haller kan tilby et liknende tilbud.

– Jeg mener dette er viktig å gjøre over hele Oslo. Vi må samarbeide med frivilligheten og utvide prosjektet ytterligere. Det må være en miks av frivillighet og gode krefter som trekker sammen for å få dette til.