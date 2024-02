Nå kommer RBKs lynving med et løfte til fansen

Jayden Nelson har lagt bak seg et turbulent førsteår i Rosenborg. Nå takker han fansen for støtten. I 2024 skal de betales tilbake.

Enkelt la han ballen fra fot til panne, før han kysset den kontrollert. Med et smil om munnen kom beskrivelsen:



«Norsk fotballs Ronaldinho»



Det var ordene en offensiv og uredd Jayden Nelson, med sin Ronaldinho-inspirerte og lett gjenkjennelige manke, brukte i sitt første intervju med TV 2 etter overgangen fra Toronto til Rosenborg i 2023.

Ett drøyt år senere står den 21 år gamle fotball-entertaineren igjen med en 9. plass i Eliteserien, tre trenerbytter og følgende dom over egen leveranse:

MOT STØRRE TING: Han var ikke bare fornøyd med 2023-sesongen, Jayden Nelson. Nå varsler han at det er langt mer i vente. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg er min største kritiker. Jeg hører at folk sier at det gikk greit, men jeg viste ikke mitt fulle potensial. Jeg er spent på hva som venter denne sesongen og jeg gleder meg virkelig til å starte reisen, sier han til TV 2.

I løpet av en halvtimes rusletur på med TV 2 i Marbella åpner den unge kantspilleren opp om offeret han gjorde da han forlot Canada, Trondheims-tilværelsen og sitt hårete mål for 2024.

– Et offer

Det var i grunn en enkel avgjørelse for Nelson da han i februar i fjor pakket kofferten med Norge som destinasjon.

Spill i Europa har nemlig alltid vært drømmen.

– Det siste året har jeg fått mine første erfaringer i Europa, noe som er stort for meg. Nå som jeg har fått smaken på det vil jeg ha det hvert eneste år. Jeg streber etter større og bedre ting.



Allikevel var det ikke bare enkelt å forlate livet i Canada, samtidig som engelsk ble byttet ut med trøndersk.

NOEN GODE ØYEBLIKK: Selv om han savner Canada, er Nelson i ferd med å skape seg et nytt hjem i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Som utlending føler man litt på det. Men det er det man signerte på og det er et offer. Selv om man for eksempel går på en restaurant vil ikke alle snakke engelsk, så det var definitivt noe jeg visste kunne skje.

– Savner du livet i Toronto?

– Ja og nei. Nå er jeg i ferd med å skape meg et hjem i Trondheim. Det hjelper definitivt at folk og unger kjenner meg igjen på gata. Det får til å føles ut som om det er en stor familie i Trondheim, noe som absolutt hjelper.

Hissigpropp

Er det en ting Nelson har vært vant til fra oppveksten i Brampton utenfor Toronto, er det å slåss for sine drømmer.

Du kan kanskje ta gutten ut av Toronto, men du klarer neppe å ta Toronto ut av gutten.

SKYGGER IKKE BANEN: Jayden Nelson er ikke redd for å stå opp for seg selv og sine lagkamerater. Foto: Per-Atle Karlsen

Det fikk norsk fotball og Nelsons lagkamerater i Rosenborg oppleve i fjor. I en trøblete sesong var kanadieren nemlig alltid den første som tok fighten da det var nødvendig.

– Du kan si at det er Toronto-siden av meg. For meg handler det om at man må beskytte lagkameratene sine. Vi trener hver eneste dag gjennom blod, svette og tårer, og jeg er mer sammen med laget enn jeg er sammen med familien min. Det handler om å beskytte hverandre, sier han.

– Du backer aldri ut?

– Aldri, aldri, sier Nelson bestemt.

For selv om han er sindig som skjæra på tunet utenfor fotballbanen, er det noe helt annet når 21-åringen havner innenfor de hvite linjene.

Da er det alvor.

HISSIGPROPP: En smått arrogant Jayden Nelson applauderer Moldes Mathias Fjørtoft Løvik av banen da han fikk rødt kort under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal i fjor. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg er som sagt min største kritiker, så om noe ikke går bra når jeg vet at jeg kan gjøre det bedre, kjenner jeg på det. Da handler det om å gå videre til neste. Jeg vil si at Alfred er en større personlighet enn meg. Det er en annen, liten fyr med mer tenning enn meg, så det har definitivt vært bra, humrer Nelson.

Den engelske revolusjon



Den lille fyren med litt mer tenning, som Nelson snakker om, er Alfred Johansson.

TENNING: RBKs nye hovedtrener Alfred Johansson har allerede blitt kjent for sine krav og svært tydelige væremåte. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kanadierens tredje hovedtrener i løpet av året han har hatt på Lerkendal. Nelson legger ikke skjul på at trenerbyttene har preget ham.

– Det er litt vanskelig. Så har du også det utenfor banen med språket og kulturen. Men som sagt, i Toronto var jeg gjennom den situasjonen så jeg vet hvordan jeg skal tilpasse meg. Som profesjonell spiller må man bare tilpasse seg situasjonen. Jeg gjør den jobben trenerne ønsker at jeg skal gjøre.

Mange har også bitt seg merke i at alt i RBK foregår på engelsk etter Johanssons inntreden.

ENKLERE HVERDAG: Nå som alt foregår på engelsk er det lettere for Nelson å henge med - både på og utenfor banen. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Det er noe også Nelson vet å sette pris på.

– Det er mye enklere. Men de trenerne jeg hadde før tok også initiativ til å oversette for meg, så det var ikke en byrde eller noe sånt. Men nå er det definitivt klarere. Nå vet jeg umiddelbart hva han sier eller hva han ønsker, så det er definitivt enklere, påpeker 21-åringen.

10+10

I debutsesongen på Lerkendal noterte Nelson seg for fire mål og fem målgivende pasninger i Eliteserien.

Det holder ikke i 2024.

– Jeg føler at jeg fortsatt har en lang vei å gå. Jeg føler at jeg forbedrer meg hver eneste økt, spesielt nå som Alfred har kommet inn. De forventer mye av meg. Jeg føler at det er mer i vente fra Jayden Nelson.



– Hva forventer du av deg selv, da?

HVIS GUD VIL: Ti mål og ti målgivende pasninger. Det er det som skal til for at Jayden Nelson skal være fornøyd med 2024-sesongen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg har et mål for meg selv hvert eneste år. Denne sesongen har jeg et mål om ti og ti. Det er målet.



Og med seg på veien mot det målet står troen sterkt for RBKs lynving.

– Jeg får ikke gått i kirken så mye som jeg ønsker, men jeg ber hver eneste morgen og jeg ber før jeg spiser. Det er en velsignelse at jeg kan spille fotball uten skader og sånne ting, så det er noe som er veldig viktig for meg, sier han, før han lover at han skal plage forsvarsspillerne i Eliteserien i 2024.

– Selvfølgelig, avslutter han med et glis.