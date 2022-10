Nå kan Linni bli Norges-Meister

Linni Meister har spilt seg helt frem til finalebordet i Ladies Event under norgesmesterskapet i poker.

FINALE: Linni Meister kan gå helt til topps under poker-NM. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det hadde vært helt fantastisk å leve opp til etternavnet sitt. Norges-Meister! Ladies-Meister! smiler Linni Meister når TV 2 huker tak i henne i en liten pause mellom pokerbordene.

Hun er klar for finalebordet i kvinnenes egen øvelse under norgesmesterskapet i poker. 190 kvinner stilte til start.

Nå er bare åtte av dem igjen, inkludert tøffe motspillere som Elisabeth Hille og Magrete Løvbrekke. Vinneren får 85.000 skattefrie kroner.

God poker

En av veteranene i pokermiljøet, Ylva Thorsrud fra Oslo, er imponert over Meisters innsats på Thon Hotel Gardermoen denne uka.

– Jeg har spilt en del med Linni og synes hun spiller god poker. Hun har spilt mye mer poker enn man tror. Jeg vet at hun liker å spille poker på fritiden, og flere ulike spill enn bare No Limit Hold'em, sier Thorsrud.

– Du er ikke overrasket over at hun er på finalebordet her?

– Det overrasker meg ikke i det hele tatt.

Selv er Linni Meister mest opptatt av at Ladies Event er en turnering som pokermiljøet virkelig trenger.

– Det er mange som sier «Er det ikke likestilling? Er det ikke 2022? Vi burde ikke ha det!». Da sier jeg «Er dere gale? Vi blir jo hyllet!», forklarer Meister.

– Transer og alle kan være med i Ladies, det er ikke det, men det er så få jenter i pokermiljøet. Det er veldig mannsdominert. Ladies er veldig viktig for å fremme spillet for oss damer, utdyper hun.

Vinnersjansen har hun et edruelig forhold til.

– Alt kan skje i poker. Det skal en stor dose ferdighet til, selvfølgelig litt flaks, men også veldig mye tålmodighet. Og jeg har to av tre, ler Meister.

LER: Alt kan skje i poker, sier Linni Meister. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Jakter sin første NM-tittel

Elisabeth Hille er også på finalebordet. Hun ble nummer elleve av 6598 spillere i Main Event i poker-VM (World Series of Poker, red.anm.) i 2012, noe som må regnes som en av de største, norske pokerprestasjonene i VM-sammenheng.

I sommer gikk Espen Uhlen Jørstad til topps i Main Event i VM, som første nordmann noensinne. Før han tok Felix Stephensen en andreplass (av 6683 spillere) i 2014, mens Tormod Røren ble nummer sju (av 313) i 1997, før pokerinteressen eksploderte.

Hille tar likevel ingenting for gitt før finalebordet startet i Ladies Event under norgesmesterskapet på Gardermoen.

– Nivået er ganske bra. Jeg merker at flere og flere har mer og mer erfaring, sier Hille til TV 2.

Hun legger ikke skjul på at hun er svært sugen på en NM-tittel.

– Det vil selvfølgelig bety veldig, veldig mye. Jeg går for seier.