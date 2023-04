– Nå håper jeg Liva skal forsørge meg

ROSER KONA ETTER KOMPANI-EXIT: Henrik Ingebrigtsen mener kona er i ferd med å bli den mest kjente personen i husholdet. Søndag var hele familien med på et gateløp i Drammen. Foto: Per Tho Angell

Det er ingen tvil om at familien Ingebrigtsen er populære rundt om i landet. I helgen kappet ekteparet Liva og Henrik Ingebrigtsen om å dele ut selfier og klemmer til folk langs løypa i Drammen 10 og 5 kilometer.

Liva Ingebrigtsen hadde knapt kommet på sin femkilometer, før en ivrig dame kom mot henne med et stort smil.

– Åååh, Liva. Kan jeg få lov å gi deg en klem. Jeg er så stolt av deg på Kompani Lauritzen, sier hun, og gir en bamseklem.

Liva Ingebrigsten har levd godt på å være influencer i flere år allerede. Og vinterens tv-opptreden har ikke gjort henne mindre populær.

– Håper å leve på Liva

Henrik Ingebrigtsen, som i ti år har herjet i rampelyset sammen med løperbrødrene Filip, Jakob, og pappa Gjert, innser at tidene er i ferd med å endre seg.

– Er Liva i ferd med å bli den største kjendisen i familien?

– Ja, det håper jeg. Jeg håper at jeg nå bli hjemmeværende pappa, og bare leve på henne, ler han.

– Som en «golddigger»?

– Nja, ikke golddigger, men mer sånn at hun reiser rundt og er forsørgeren min, og jeg er den som går rundt og handler, smiler han.

Liva humrer godt av mannens utsagn.

– Han sa det, ja. Det er greit for meg det. Jeg er klar, smiler hun.

– Blitt tøffere

Men bak den lette spøken ligger det også litt alvor. For Henrik Ingebrigtsen merker en stor forskjell på kona etter at hun var med i kompaniet.

– Hun har nok blitt litt tøffere, sier han.

Selv irriterer han seg likevel hvordan hun røyk ut av konkurransen.

– Hun er jo alt for snill etter min mening, og jeg hadde nok reagert mer på hvordan hun ble behandlet av Turab Abwan. Men jeg innser jo at mitt toppidrettshode er litt annerledes enn de fleste, sier han.

PÅ KJENDISFEST: Liva og Henrik Ingebrigtsen på Elles sommerfest. Foto: Håkon Mosvold Larsen

For Liva Ingebrigtsen handlet oppholdet i militærleiren om mer enn konkurransen.

– Jeg hadde reist opp dit igjen bare for å være med opplegget, og de samme folkene på nytt. Uten tv-kameraer. Det var bare helt fantastisk å være med på.

– Ikke bare lett

Om et par dager reiser Henrik Ingebrigsten igjen bort på en fire uker lang treningsleir. Og da er det Liva som må ta de tyngste takene hjemme.

Selv var han «bare» to uker alene med ungene da kona var med på tv-innspillingen.

– Det gikk veldig bra. Jeg trivdes godt med det livet. Og jeg og Liva har snakket litt om det etterpå. Det er slitsomt å være alene med ungene. Men samtidig så er det en belastning å være borte fra dem også. Og det tror jeg var sunt for Liva å kjenne på også. At det ikke er bare bare å reise bort fra dem over en lang periode. Det er ikke bare lett. Det er faktisk et stort offer det også, sier Henrik Ingebrigtsen.

ALLTID MED PÅ MESTERSKAP: Liva Ingebrigtsen og datteren Olivia var selvsagt til stede i Berlin da Henrik Ingebrigtsen tok sølv på 5000 meter i EM 2018. Foto: Carina Johansen

Etter en trøblete vinter med mye sykdom, og påfølgende småskader i opptreningen etter sykdommen, lengter han etter en perioden der treningen går etter planen.

– Drømmen er å kvalifisere seg til VM i august. Jeg tror tidskravet er innen rekkevidde, men det største utfordringen er nesten å komme på det norske laget. Vi har mange som er kapable til å komme til VM på 5000 meter, sier han.

Men kommer han seg til Budapest er sjansen for å få besøk på tribunen av kona Liva, og barna Olivia og Charlotte stor.