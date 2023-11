Nå er marerittet nært

HIMMEL ELLER HELVETE: Vålerengas katastrofesesong nærmer seg slutten. Ender det i jubel eller tårer for Oslos stolthet? Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Kjemper for livet:

Konas spørsmål fikk Tore André Granli til å steile.

57-åringen avviste det kontant med kongeblå arroganse. Glem det, svarte familiefaren. Det skjer ikke.

Det er ikke mange uker sider siden, men snart kan det utenkelige likevel være et sårt faktum.

ALT PÅ SPILL: Vålerenga-supporterne har hatt et tøft år, men står last og brast ved laget sitt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Vålerenga kan rykke ned – for første gang på 23 år. For hvert minutt som går kryper hovedstadsklubben nærmere stupet.

Det vil kunne omtales som et av tidenes mageplask i norsk fotball, men likevel føles som et varslet mord.

«Hvor er barnevernet?»



– Det har vært vondt, erkjenner Granli om året som har gått.



Utenfor familiens rekkehus på Bøler, sørøst i Oslo, vaier Vålerenga-flagget høyt. Hver dag, hele året.



Sammen med sønnen Storm er klubben som en syk besettelse å regne. De reiser på kamper, borte som hjemme, i all slags vær.

– Folk vitser mye med oss. «Hvor er barnevernet?» og «hvordan kan du gjøre dette mot ham?».

FAR OG SØNN: Storm og pappa Tore André Granli lever og ånder for Vålerenga. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Supporteren møter TV 2 med klubblegenden Kjetil Wæhler på T-skjorten. Vålerenga har gjennomsyret livet, i alle faser, på godt og vondt.

Startfasen med kjæresten hans bød på utfordringer. Han måtte rett som det var takke nei til søndagsmiddager hos svigermor. Vålerenga skulle spille. Svigermor raste. Den gang var det uhørt, nå går det fint.

Granli trekker på smilebåndet, og drar fram en stor kasse med Vålerenga-skjerf. Det eldste har fulgt ham store deler av livet, det er knapt vasket.

Han sto der da klubben sin rykket ned i drittvær i 1996. I år 2000 ble det nedrykk på ny. 23 år etter kan det altså skje igjen.

OSLOS STOLTHET: Hjemmet til Granli huser mange Vålerenga-skjerf. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Gull og bly

Mye har skjedd siden den gang, både på Bøler og i Vålerenga. Etter seriegullet i 2005, har Granli blitt far – og klubben hans stort sett famlet i blinde.

To tredjeplasser og en andreplass er Vålerengas beste plasseringer i Eliteserien siden den gang.

Et nedrykk nå vil bli et selvskrevent bunnpunkt i den lange ørkenvandringen.

– Det har vært fryktelig skuffende. Brutale bortetap og håpløse hjemmetap. Hjemmestatistikken er uhørt. Trener dere sammen, spør man seg selv. Det ser jo ikke slik ut, sier supporteren.

ØSTBLOKKA: Der de mest hardbarkede supporterne oppildner laget sitt - i medgang og motgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Og «gullet» man kjøper, viser seg å være bly. Det har buttet hele veien, fortsetter Granli, og titter bort på sønnen.



Tolv år gamle Storm sitter på sengekanten, med Vålerenga-banneret hengende over seg.

Lysluggen har tilbrakt halve livet i Miniklanen sammen med kameratene sine, men har få skikkelige oppturer å vise til.

– Det er ikke noe gøy å tape, men håpet har vi alltid, sier Storm.



Kjærligheten til klubben er sterk, kanskje sterkere enn noen gang.

Quiz og kake

Storms favorittspiller er et ikke-spørsmål.

Christian Borchgrevink. Ung og lokal, full av lidenskap – alltid med hjertet utenpå drakten. I sum er det ingredienser som skaper heltestatus, men også tillit, troverdighet og håp, selv i de mørkeste perioder.

FOR KLUBB OG BY: Oslo-gutten Christian Borchgrevink er en favoritt blant supporterne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Noen kilometer unna Bøler, i korridorene på Intility Arena, henger bilder av gullgjengen fra 2005 på veggen.

Lystig, men fjernt.

Klubbens størrelse og rike historie blir ofte pekt på som en tung byrde i tider som dette, men på Valle gjør de sitt for å bevare roen inn mot skjebnekampen.

– Vi ser fortsatt positivt på det. Det er en fin gjeng her som har det gøy, sier Borchgrevink, som blir avbrutt av dyrelyder i bakgrunnen under intervjuet med TV 2.



23-åringen bryter ut i latter.

– Hvem var det?



– Han heter Fredrik Oldrup Jensen, og han er ikke menneskelig, sier Borchgrevink og rister på hodet.

GULLGUTTA: Vålerenga tok gull i Eliteserien med denne troppen i 2005. Dagens spillere står overfor en helt annen virkelighet når sesongen 2023 straks rundes av. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Like etter skjærer lynvingen Omar Bully Drammeh over det åpne kontorlandskapet bærende på en liten kake. Laget har nettopp avrundet treningsøkta med quiz.

Nå er spørsmålet om laget klarer å stenge konsekvenstenkning ute før fremtiden forsegles i løpet av de siste to kampene.

– Det er vanskelig. Som man har sagt hundre ganger de siste ukene, handler det om å senke skuldrene. Det er lett å si, men vanskeligere å gjøre det, forklarer Borchgrevink.



Se HamKam - Vålerenga på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra 16.30!



Nerver i helspenn

For det er blodig alvor nå.

Folk snakker ikke lenger om at Vålerenga er for gode til å rykke ned. Ved tap søndag og Stabæk-seier over Sandefjord vil det langt på vei være en realitet.

Fakta: Bunnkampene Vålerenga: HamKam (borte) og Tromsø (hjemme) Stabæk: Sandefjord (hjemme) og Haugesund (borte) Sandefjord: Stabæk (borte) og Lillestrøm (hjemme)

Et nedrykk vil være en gedigen nedtur økonomisk. Ansatte kan miste jobbene, og de heteste spillerne vil trolig se seg om etter andre alternativer.

Men vondest gjør det kanskje for supporterne.

MENING: «For oss er det selve livet» synger Vålerenga-supporterne av full hals. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Klubben er velsignet med Norges kanskje mest lidenskapelige tilhengere. På Enga Pub i Vålerenggata sitter to av dem.

Utenfor er det tussmørkt og gradestokken har for lengst bikket over på blå side.

Inne holder Kjell Olsen og Ole Wold varmen, selv om pilsen, som seg hør og bør, er iskald.

– Dette er ingen gravøl! utbryter Kjell.



– Akkurat nå er det forholdsvis nervepirrende. Jeg gleder meg ikke til søndagen. Men mirakler skjer, fortsetter han.



BORN AND BREAD: Kameratene Kjell Olsen (t.v) og Ole møtes støtt og stadig på Enga Pub for å diskutere tilstanden i Vålerenga. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Men kameraten Ole er klar på situasjonen er tung.

– Vi hadde ikke sett dette komme, forklarer den svartkledde Vålerenga-entusiasten, og tar seg en frisk slurk.

Oppgjøret mot HamKam blir nervepirrende, men duoen føler seg trygge på at de kan returnere til Oslo med poeng og fornyet håp.

– Hvordan vil det føles?



– Som å pakke opp den julegaven du trodde var full av votter, men i stedet flommer over av hundrelapper.



Et kontant og konkret svar, akkurat slik de håper å se Vålerenga svare etter den skuffende affæren mot Stabæk sist runde, hvor klubben fortsatt hadde alt i sine hender, men måtte gå slukøret av banen etter en sjansefattig og målløs opptreden.

– Vi er Vålerenga. Elsket og hatet



Kampen for tilværelsen under flomlysene på Briskeby har blitt døpt «Invasjon Hamar» i enkelte supporterkretser på sosiale medier. Hver eneste billett til bortefeltet er revet vekk.

Smerten har dirret gjennom kroppen i mange måneder. Supporterne har bitt negler, svettet, fryst og grått, men aldri sluttet å tro.

Tilbake på Bøler er far og sønn Granli klare for kamp. De er håpefulle, men selv om HamKam ikke har noe igjen å spille for, tror de skadefryden blant kameratene på Hamar er stor.

– Vi er Vålerenga. Elsket og hatet. Det er alltid lag i posisjonen vår som er truet med nedrykk, men ingen blir gitt mer oppmerksomhet, sier Granli senior.

Uansett hva som skjer, nedrykk eller ei, vil han stille opp for sitt Vålerenga. Det samme vil sønnen Storm, som neste år blir «voksen» og tar steget fra Miniklanen til Østblokka.

«For oss er det selve livet», vil fortsette å ljome utover stadionanlegget på Valle i overskuelig framtid.

Nå er det opp til Geir Bakke og hans menn. Han vet at den massive støtten fra tribunen ikke er gitt.

I FOKUS: Vålerenga-trener Geir Bakke og hans menn. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Budskapet hans til fansen er enkelt. Takk.

– Det er vidunderlig. De står på hele veien og er tålmodige. Det har nok vært mye frustrasjon, men de har klart å stå samlet. Vi som er på gulvet har jobbet på, og er evig takknemlige for at de er med oss på reisen, sier Bakke.