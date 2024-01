Nå er han i gang: – Skal male med den brede penselen

RBK-spillerne har akkurat kommet i gang med oppkjøringen på Gran Canaria. I to uker skal trønderne nyte sol og varme på den spanske solkysten, men noen charterferie blir det på ingen måte.

Alfred Johansson er nemlig kommet inn for å få skikk på en Rosenborg-skute som stadig har tatt inn mer vann de siste årene.

– Jeg har alltid hatt som filosofi når det gjelder en oppkjøring, og ikke minst når du begynner med en ny gruppe, at det er viktig å male med den brede penselen, som jeg bruker å si. Linjene i spillestilen skal bli tydelig så fort som mulig, sier Johansson til TV 2 og utdyper:

– Hvordan skal vi presse? Hvordan skal vi spille ut bakfra? Hvordan skal vi forsvare oss på egen halvdel? Hvordan skal vi angripe boksen? De brede linjene kommer vi til å begynne med.

Merkbar økning

Og for at den brede penselen skal dekke så mye av lerretet som mulig, har Johansson innført et strengere treningsregime på Lerkendal enn på lenge.

På Gran Canaria skal laget ha doble økter nesten hver eneste dag, i tillegg har RBK-spillerne allerede fått erfare at deres nye sjef er ekstremt opptatt av detaljer.

– Det føler jeg er litt typisk en moderne trener. En litt yngre trener, som er moderne og en som tenker at summen av alt er det som gir resultater. Det er jeg helt enig i. Det er musikk i mine ører. Alle plasser vi kan hente marginer, der vil vi hente marginer. Sånn tenker i alle fall jeg. At han tenker det samme, er bare supert, sier Ole Selnæs til TV 2.

IMPONERT: Ole Selnæs har rukket å la seg imponere av RBKs nye hovedtrener. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Johansson åpenbarer seg nemlig som en detaljfrik som setter store krav til sine omgivelser.

– Resultat er alltid en konsekvens av det du gjør. Sørger vi for at vi alltid gjøre vårt beste på treningsfeltet, at vi alltid reflekterer bra etter trening og kamp, at vi forbereder oss topp gjennom å ta rett valg i hverdagen, spise rett og så videre, og om vi alltid ser oss selv i speilet først, så kommer resultatene som en konsekvens av det, sier den svenske 33-åringen bestemt.

Begynner bakerst

RBKs nye hovedtrener er svært tydelig på hvordan det skal spilles fotball. Dominerende og fremoverrettet i 4-3-3, kombinert med et presspill som skal kvele motstanderen umiddelbart etter hans mannskap mister ballen.



– For det første så har denne klubben bestemt seg for hvilken retning den skal gå rent fotballmessig. Jeg er en match med det, det er derfor jeg sitter her. Alle spillets faser er eksakt like viktige om du skal ha framgang i fotball, det er min tro. Vi skal sørge for at vi er skarpe i alle faser.

På spørsmål om hvor han mener det er mest å hente, svarer trøndernes nye sjef slik:

– Ut fra det jeg har sett, så finnes det visse deler i forsvarsspillet som jeg tror laget kan ha godt av at vi trener litt på ganske kjapt.

– Hvordan skal vi formere oss når vi ligger i en medium blokk, hvordan vi skal jobbe sammen mot ballen for å gjenerobre den og sånne elementære ting. Det er klart at når du kommer fra å spille med en fembackslinje som laget gjorde, og så kommer Svein inn og endrer til en firebackslinje og en annen midtbanestruktur, så finnes det en periode med tilpasning der. Bevegelsene er litt annerledes, sier han.

PLANEN KLAR: Med hjelp av taktikktavla har Alfred Johansson dannet seg et tydelig bilde på hva Rosenborg trenger. Foto: Frank Lervik

Johansson har uansett en jobb å gjøre. 9. plassen fra i fjor er på ingen måte noe trønderne vil bli vant med. 33-åringen vil likevel ikke snakke om hvilken målsetting han og klubben har rent tabellmessig.

– Hva skal til for at du skal kunne se tilbake på 2024-sesongen og være fornøyd?

– Jeg kommer til å være fornøyd om jeg kan lukke sesongen 2024 og si «vi har en treningskultur som er topp, og vi har en prestasjonskultur i gruppen som er sterk». Da kommer jeg til å være fornøyd, avslutter svensken.