Nå er formuen på godt over 100 millioner kroner

OL-helten Karsten Warholm hadde en skatteinntekt på nesten 18 millioner i 2021.



For skatteåret 2022 kan VM-helten glise over en inntekt på 10,2 millioner kroner og en formue på 4,5 millioner kroner.

MEDALJEGROSSIST: Karsten Warholm kan glise hele veien til banken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Pengene Karsten Warholm har tjent kommer hovedsakelig på to måter. De kommer fra startpenger i stevner, og premiepenger. I tillegg mottar han andel fra sponsorinntekter. Warholm har en lukrativ sponsoravtale med utstyrsgiganten Puma, som er den den desidert største sponsoren. Warholm har også en rekke andre store sponsorer.



En annen av Norges største friidrettsstjerner, Jakob Ingebrigtsen, kan også glede seg over en bedre økonomi. Han økte inntekten fra 3,8 millioner kroner i 2021 til 11,2 millioner kroner i 2022.

Neste år kommer de to norske friidrettsstjernene trolig til å tjene enda mer. For suksessen i friidretts-VM i Budapest ga klingende mynt i kassen det også. Spesielt Jakob Ingebrigtsens gull på 5000 meter og Karsten Warholms triumf på 400 meter hekk var høydepunktene i Ungarn.

Mens Warholm endte med med de 745 000 kronene i premiepenger, løp Ingebrigtsen inn til en sølvmedalje som gir også mynt i kassen. Det er halvparten så mye verdt som gullet på 35 000 dollar – altså rundt 373 000 kroner.

Det gjør at Ingebrigtsen tjente 1,19 millioner kroner i rene premiepenger for sine to medaljer.

Arbeidsledige Solskjær økte formuen

Manchester Uniteds tidligere manager Ole Gunnar Solskjær hadde ifølge skattelistene ifjor en inntekt på 1,5 millioner kroner og en formue på 146,3 millioner kroner i Norge for skatteåret 2021.

Året etter kan Solskjær vise til en formue på 176 millioner kroner og en inntekt på 2,9 millioner kroner. Det gjør at han plasserer seg helt i formuetoppen av norske idrettskjendiser.

50-åringen som er bosatt i Kristiansund har gått arbeidsledig siden han fikk sparken som manager i Manchester United høsten 2021.

En annen som kan smile over økte inntekter er sjakk-esset Magnus Carlsen. Mens han i 2021 tjente 17,9 millioner kroner og stod oppført med en formue på 61,9 millioner kroner, kan han nå vise til en inntekt på 955.257 kroner og en formue på 102,3 millioner kroner.



Men Carlsen må se seg slått av Martin Ødegaard. Ifølge skattelistene står Arsenal-stjernen oppført med en en formue på 120 millioner kroner og en inntekt på 53.000 kroner i de norske skattelistene.

Øverst på formuetoppen av norske idrettsprofiler troner imidlertid den tidligere stjernealpinisten Aksel Lund Svindal. Han står oppført med en formue på 187 millioner kroner. 40-åringen har etter at han la opp tjent gode penger på eiendom og aksjer.

KAKSE: Magnus Carlsen kan kjøpe seg omtrent det han vil. Foto: AUDE GUERRUCCI

Hovland håver inn

Tennisesset Casper Ruud og golfstjerneskuddet Viktor Hovland har det siste året virkelig begynt å tjene mye penger på idretten sin.

Casper Ruud stod i 2022 oppført med 31,4 millioner kroner i inntekt og 56 millioner kroner i formue. Viktor Hovland tjente skarve 3900 kroner kroner og stod oppført med 129.000 kroner i formue. Men i 2019 ble det kjent at Hovland hadde kjøpt seg hus i hus i Oklahoma, USA, og har flyttet dit permanent. Dermed er det umulig å fastslå inntektene Hovland virkelig har tjent på idretten sin, men PGAs oversikt viser at Hovland har tjent 26,7 millioner dollar hittil i karrieren på PGA-touren. Det tilsvarer 283 millioner kroner, skrev E24 i august.

NHL-stjernen Mats Zuccarello skatter heller ikke av inntekten sin til Norge, der han står oppført med null.



BOR UTENLANDS: Viktor Hovland. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Klæbo har grunn til å glise

Blant Norges største vintersportsstjerner har spesielt Johannes Høsflot Klæbo god grunn til å være fornøyd når han sjekker nettbanken. Klæbo tjente 8,1 millioner kroner og har en formue på 22,7 millioner kroner, ifølge skattelistene for 2022. I fjor hadde Klæbo en formue på 13,11 millioner kroner.

Skiskytterbrødrene Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø tjener også mer enn nok på idretten sin. De hadde for skatteåret 2022 en inntekt på henholdsvis 10,1 millioner kroner og 1,6 millioner kroner.



Johannes Thingnes Bø hadde i fjor en formue på 4,7 millioner kroner. Den er minket til 1,1 millioner kroner, mens Tarjei Bøs formue har økt fra 9,3 millioner kroner til 14,5 millioner kroner, viser skattetallene.

Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland har begge lagt opp, men har tjent gode penger før de la børsa og skiene på hyllen.

Eckhoff tjente i 2022 312.000 kroner kroner og står oppført med en formue på meget solide 11,7 millioner kroner. I fjor var formuen hennes 10,2 millioner kroner.

SITTER GODT I DET: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Ole Martin Wold

Johaug har til salt i grøten

Olsbu Røiseland hadde en samlet inntekt på 1,9 og en formue på 4,61 millioner kroner for skatteåret 2021. I år kan Røiseland, som nylig har bygget hus sammen med ektemann Sverre Olsbu Røiseland og blitt mor for første gang, vise til en inntekt på 904.000 kroner og en formue på 4,09 millioner kroner.

Therese Johaug, som la opp for to år siden, tjente 4,4 millioner kroner og hadde en formue på 53,3 millioner kroner i fjor. For skatteåret 2022 var inntekten 5,1 millioner kroner og formuen vokst til 62,3 millioner kroner.

Heidi Weng er imidlertid blant profilene som har fortsatt i vintersportssirkuset. Hun hadde for skatteåret 2022 en inntekt på 231.000 kroner og en formue på 12,9 millioner kroner. I fjor var formuen hennes 10,6 millioner kroner, ifølge skattelistene.



Derfor kan du ikke alltid stole på skattetallene