Nå er EM-drømmen knust for Norge

Israel-Romania 1-2

Israel måtte vinne for at Norges playoff-drøm skulle leve videre.

Slik gikk det ikke, til tross for at laget fikk en superstart med scoring etter bare to minutter.

Romania utlignet raskt. Vinnermålet kom etter drøyt timen spilt, og Israel var aldri i nærheten av å snu oppgjøret.

Playoff-plassene blir bestemt på bakgrunn av Nations League, som ble spilt før EM-kvalifiseringen startet.

Der gikk det ikke veien for Norge.

Ståle Solbakkens mannskap ble rangert på 24. plass, og var avhengig av at mange nok lag foran dem på listen kvalifiserte seg direkte.

Til slutt lå Norges håp i at Israel skulle klare det, noe som ikke lenger er teoretisk mulig.

Israel er i motsetning til Norge sikret playoff-plass. Laget ble nemlig rangert på 17. plass i Nations League, sju plasser over Norge.

