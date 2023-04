Mandag gikk Barcelona-president Joan Laporta hardt ut. Først avviste han påstandene om korrupsjon etter utbetalinger til et selskap eid av en spansk dommerleder.

Deretter gikk han i strupen på Real Madrid og beskyldte erkerivalen for å være «regimets klubb».

Senere på kvelden svarte Real Madrid med en svært oppsiktsvekkende video som klubben la ut i sosiale medier. Her forsøker de å sverte erkerivalen på samme vis.

– Nå er det full krig mellom Real Madrid og Barcelona, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.



Se Real Madrids sjokkvideo her:

Blir bedt om å fjerne videoen

Bakteppet er bekmørkt. Den fascistiske diktatoren Francisco Franco var Spanias statsoverhode fra 1936 til han døde i 1975. Ifølge SNL ble hundretusener av politiske motstandere fengslet og henrettet under hans regime, og både baskere og katalanere ble undertrykt, blant annet ved at språkene deres ble forbudet.

Derfor vil naturlig nok ingen av lagene ha et stempel som «regimets klubb».

Videoen Real Madrid delte er blitt møtt med sinne i Catalonia, et av områdene som led mest under Francos undertrykkelse.

– En grov manipulasjon av historien, sier Patricia Plaja.

Hun er talsperson for Generalitat de Catalunya, selvstyreinstitusjonen i Catalonia.

«Usømmelige falske nyheter» er stempelet hun gir videoen.

– Det er uansvarlig, støtende og en fornærmelse mot de tusenvis av menneskene som led under Franco-regimet, inkludert FC Barcelona, forsetter Plaja, og påpeker at Barcelona-president Josep Sunyol ble arrestert og henrettet av Francos menn i regimets spede begynnelse i 1936.

Hun har et klart budskap til hovedstadsklubben:

– Det ville vært bra om Real Madrid fjernet videoen og beklaget for å ha gått over streken, sier Plaja.

Den legendariske Real Madrid-presidenten Santiago Bernabéu (til venstre), Francos kone Carmen Polo i midten og Francesco Franco til høyre i bildet under innvielsen av «Ciudad Deportiva del Real Madrid» i 1963. I ettertid har Bernabéu blitt sitert på følgende: «når jeg hører at Real Madrid er regimets lag, gir det meg lyst til å drite på faren til den som sa det». Foto: AFP / NTB

– En giftig tone

Mina Finstad Berg er ikke overrasket over at det reageres sterkt i Catalonia.

– Katalonia var en region som led under Franco og ble undertrykt. Det katalanske språket ble kraftig undertrykt og så videre. At katalanere reagerer ganske kraftig på dette er fullt forståelig og akkurat som ventet. Så vil også mange rundt Real Madrid reagere på at de blir kalt regimets klubb. Det er en tese om er blitt gjentatt veldig mange ganger, at de var Francos klubb, som Real Madrid gang etter gang protesterer på, sier TV 2s sportskommentator.

At det plutselig er blitt bekmørkt mellom de to klubbene overrasker henne.

– Det som kanskje ofte går litt under radaren, er at forholdet på klubbnivå mellom Barcelona og Real Madrid, egentlig ofte har vært ganske bra – hvis du ikke tenker på supportere, spillere, trenere og så videre. Klubbene har ofte stått på samme side i en del saker, blant annet mot La Liga når det gjelder tv-rettigheter, superligaen og en del sånne ting, påpeker Finstad Berg.

LYKKELIGERE TIDER: Real Madrid-president Florentino Perez og Barcelona-president Joan Laporta spankulerte side om side i 2010. Foto: Victor R. Caivano / AP Photo

Spansk påtalemyndighet har fra før siktet Barcelona for korrupsjon etter at storklubben skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Det er den tidligere nestlederen Jose Maria Enriquez Negreira i dommerkomiteen i Spanias fotballforbund som mottok de aktuelle pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma at Negreira fikk utbetalingene.

– De siste ukene har vi sett at forholdet har tatt en ny vending og blitt mye, mye mer tilspisset enn før, og mye mer betent enn det normalt er, sier Finstad Berg.

Utviklingen er alarmerende.

– Det er mildt sagt sjokkerende. Det er i ferd med å utvikle seg til en giftig tone mellom klubbene, mener hun.

TV 2s SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg er rystet av feiden som utspiller seg for åpen scene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Et nytt lavpunkt

Finstad Berg mener videoen Real Madrid la ut på Twitter styrker det bildet voldsomt.

– Det er et nytt lavpunkt at de legger ut en sånn type video på Twitter, sier sportskommentatoren.

– Du prøver bare å klistre Barcelona til Franco i en redigert Twitter-video. Det er ekstremt spesielt fra den offisielle klubbkontoen til Real Madrid. Så kan du si at Laporta også går langt i sine kommentarer om at Real Madrid alltid har vært regimets klubb, men det er noe helt annet å lage en sånn type video og legge det ut på Twitter.

For mange i Spania husker fortsatt lidelsen under regimet.

– Ja, det er lenge siden borgerkrigen, men husk at det er ganske mange i både Barcelona og Madrid som fortsatt husker Francos regime, han døde i 1975, så det er ganske mange som husker det veldig godt og som levde under Francos regime, påpeker Finstad Berg.