Mytteri-frykt: – Det siste han trenger

Kun én seier på de sju siste Premier League-kampene.

Manchester United har 13 poeng opp til fjerdeplass – til tross for at heller ikke rivalene har vært i sin beste form de siste ukene.

– Han er en «dead man walking». Han kommer ikke til å ha den jobben neste sesong, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Europakommisjonen:

Manøver vakte oppsikt

I helgen ble det 2-2 mot Bournemouth.

Stjerneskuddet Alejandro Garnacho tatt av i pausen. Etterpå vakte en manøver i sosiale medier oppsikt.

Den kjente Manchester United-supporteren Mark Goldbridge la ut et innlegg på X.

Der argumenterte han for at ten Hag hadde kastet Garnacho under bussen med et utspill på pressekonferansen.

Det ble likt fra United-talentets X-konto.

– Jeg pleier ikke å tenke altfor mye på slikt, for hver spiller har et eget team. Det kan være en kompis nede i Argentina som sitter og loker og liker det Mark Goldbridge legger ut. Det trenger ikke å bety all verden, påpeker TV 2s Peder Mørtvedt, som likevel konstaterer:

– Men det ser ikke bra ut. Og det siste han trenger er mytteri fra de nye stjernene. Det som har vært håpet til Manchester United, er de nye gutta. Højlund, Garnacho, Mainoo. Hvis de begynner å vende ryggen til ten Hag, er det i hvert fall kjørt.

Manchester Evening News melder at Erik ten Hag har tatt saken opp med Garnacho i etterkant.

Avis: Spillere er overbevist

Det er ikke bare rundt argentineren at det har vært rykter om litt bråk.

Noen spekulerte i om Antony ble vraket på grunn av en krangel med ten Hag, men dette blir benektet av anonyme kilder overfor ESPN. Brasilianeren skal heller ha vært skadet.

Mandag melder lokalavisen Manchester Evening News at enkelte spillere utsetter å ta en avgjørelse om egen fremtid i klubben.

PRESSET: Men Erik ten Hag har fortsatt sjansen til å lede Manchester United til FA-cup-tittelen denne sesongen. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

Dette skal være på grunn av usikkerheten rundt managerens fremtid, og noen av spillerne «er overbevist» om at ten Hag ryker innen neste sesong, skriver avisen.

Det er også TV 2s fotballekspert.

– Han har gjort det han kunne, og jeg synes man så for ganske lang tid siden at han ikke holder mål. Han har ikke fått de spillerne han har hentet inn til å spille den fotballen han pleide å spille med dem, vurderer Stamsø-Møller.

– Jeg synes det er så mye som har gått gærent. Jeg er bombesikker på at han ikke er Manchester United-trener neste sesong, melder han.

Neville: – Bisarr opplevelse

Klubblegende Gary Neville mener at historien er i ferd med å gjenta seg på Old Trafford. Han viser til at det har gått galt i andre eller tredje sesong også for ten Hags forgjengere.

– Det er en bisarr opplevelse å se på Manchester United, hvor dårlig de kan være i kamper. Når du ser på Liverpool-kampen, var det delvis bra og delvis dårlig. De er ustabile, vurderer Neville, ifølge Daily Mail.

Han tror én ting kan redde manageren.

– Det vi kan si, er at Erik ten Hags fremtid avhenger mye av FA-cupen, sier Neville.