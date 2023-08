Møttes på Idrettsgallaen: – Det kommer til å bli tøft

Julie Boysen Hillestad (23) og Henrik Fagerli Rukke (26) vet begge hvor mye som kreves for å bli best. Nå henter toppidrettsutøverne inspirasjon fra hverandre.

– Det har fungert overraskende bra til nå egentlig. Mye takket være at de planene vi allerede har hatt for året har passet perfekt med hverandre, forteller Henrik Fagerli Rukke til TV 2.



– Men vi vet at det nødvendigvis ikke kommer til å være hverdagen hele tiden. Det kommer til å komme perioder hvor vi er vekke fra hverandre mye lenger, og det kommer til å bli tøft.



Henrik får bekreftende nikk fra kjæresten Julie Boysen Hillestad som har tatt plass i sofaen ved siden av ham.

Hun vet selv veldig godt at de må planlegge skikkelig for å kunne tilbringe tid sammen.

For Julie er slett ingen nykommer til livet som idrettsutøver. Allerede som 15-åring ble hun verdensmester i hundekjøring. Så tok hun en helt annen vei og satset på sin andre lidenskap: golf.

Nå er hun profesjonell golfspiller og tilbringer mesteparten av tiden på ulike golfbaner rundt i Europa, hvor hun konkurrerer på Ladies European Tour.

Henrik er på landslaget i skøyteløp, og representerte Norge i vinter-OL i PyeongChang. Han har hatt en merittert karriere, og har medaljer både fra norgesmesterskap, verdenscupen og mesterskap. Han vet godt hvor mye som ligger bak gode idrettsprestasjoner.

ERFARNE UTØVERE: Paret hevder seg i hver sin idrett. Foto: Carina Johansen / NTB og Privat.

I en tilværelse som krever skjerpet fokus, motivasjon og dedikasjon, ble et møte på Idrettsgallaen og en Instagram-melding kilden til en ny gnist for toppidrettsutøverne.

Møttes på idrettsgallaen

– Jeg trente i Vikingskipet for noen år siden, under korona. Da så jeg landslaget i skøyteløp inne i styrkerommet. Først ble jeg litt redd fordi de løftet ganske mye mer enn det jeg gjorde. Så var det noen kjekke gutter der da, så jeg hadde sett han før, forteller Julie.

– Så møttes vi på idrettsgallaen, og da tenkte jeg bare: «Nå har jeg muligheten til å fange ham». Så sendte jeg ham en melding på Instagram, og så har det egentlig bare gått fremover.

Noen måneder senere sitter de og smiler hjemme hos Julies foreldre på Hamar.

Henrik skal tilbringe de neste to ukene på landslagssamling, mens Julie skjerper formen på golfbanen før turneringene fortsetter.

GLEDER SEG: Paret er glad for å kunne tilbringe tid sammen. Foto: Privat.

– Man gleder seg kanskje litt for mye til å komme hjem. Det er jo ikke en negativ ting, men man gleder seg til å se hverandre hele tiden, fortsetter Julie.



– Det å ha noen som er glad i deg uansett hvordan det går ... Det setter man selvfølgelig pris på.



Det har vært noen tunge måneder på golfbanen. Derfor valgte hun å komme hjem for å finne tilbake til det gode spillet.

Hun slipper heldigvis å gå på banen alene, verken på Hamar eller på turnering.

Fra amatør til caddy på Europatouren

Henrik hadde så vidt prøvd å spille golf et par ganger da han møtte Julie. Nå forteller han at de siste ukene har det nesten blitt mer fokus på golf enn skøyter. Julie forteller stolt at Henrik har hatt «tangering av rekord» under dagens runde.

– Ja, det var vel greit, sier Henrik med et smil.



STØTTESPILLER: Henrik stilte som caddy for Julie på hennes siste turnering. Foto: Privat.

– Man vil vel alltid litt mer når man er idrettsutøver selv. Det er enda en lang vei å gå hvis jeg skal være i nærheten av like god henne.



Nylig fikk Henrik bruke sin erfaring som idrettsutøver da han var med Julie på turnering.

Da fant han ut at hvis han likevel skulle gå etter Julie på banen, så kunne han like så godt være til hjelp.

Derfor stilte han opp som caddy for kjæresten.

– Jeg hadde knapt vært på en golfbane selv før jeg gikk caddy for henne. Det var litt nerver selv om hun kontrollerte det ganske greit selv. Jeg gikk jo bare der og ga henne de køllene hun ville ha. Det var veldig gøy å se henne i en sånn setting.



– Enten så har man en caddy som kan golf kjempegodt og som kan hjelpe deg med det, eller så har man en som er rolig, som ikke krangler med deg og som sprer humør. Det bidro han veldig med. Selv om jeg ikke spilte kjempebra klarer han fremdeles å gjøre det gøy. Det var godkjent, så han blir med neste gang, sier Julie fornøyd.

– Kommer ikke til å ha kjempemye penger



Både Julie og Henrik legger opp hele livet sitt rundt idretten. Å møte noen andre som har forståelse som hva som må til, og hvor mye man må ofre, har betydd mye.

– Nå har det ikke gått så bra. Da kjenner man mye på: «Skal man drive med det her, eller skal man få seg en jobb og tjene faktiske penger?». I stedet for å surre bort den golfballen, forteller Julie.



– Da har det vært veldig greit å få Henrik inn i livet. For da finner jeg tilbake til gleden. Samtidig ser man at andre idrettsutøvere sliter med det samme, så kan vi snakke om det.



FINNER TILBAKE TIL GLEDEN: Julie ønsker å finne tilbake til gleden og det gode spillet. Foto: Privat.

Henrik nikker og kjenner seg igjen i det Julie beskriver.

– Jeg har vært der opp til flere ganger selv og. Jeg håper jeg kan komme med gode råd. Jeg har jo vært langt nede men klart å komme meg opp igjen tidligere.



Julie reflekterer også rundt det å se andre være økonomisk uavhengige, mens de som satser på idretten nødvendigvis ikke tjener så mye på å følge drømmen.

– Vi begynner snart å bli eldre. Det å se andre på egen alder som har flyttet ut, som bor for seg selv og som kan stå på egne bein økonomisk...

– Så blir det litt sånn: «Hvorfor kan ikke jeg det? Hvorfor gir ikke det jeg gjør de samme mulighetene?».



– Jeg tror det har vært veldig fint å finne en som forstår at jeg ikke kommer til å ha masse penger med det første.



Henrik forteller at selv om flere tror at de som konkurrerer i verdenstoppen er godt rustet, er det langt fra sannheten.

JOBEBR HARDT: Henrik gir alt for å nå målene sine. Foto: Privat.

– Det er jo veldig synd at det skal være sånn. Det ligger ekstremt mye tid bak alle idretter, hvis man skal nå toppen. Da har man dessverre ikke tid til å jobbe en fulltidsstilling ved siden av.



Sammen mot målene

Gjennom oppturer og nedturer kjenner likevel Henrik på at det hele er verdt det. Han har fremdeles masse motivasjon til å nå målene sine. Det neste store blir VM på Hamar i 2025.

– Det er fortsatt den drømmen da. Den drømmen man hadde da man var liten. Stå på pallen, eller nå toppen av pallen, i et mesterskap eller helst OL. Jeg har fremdeles mer å gi til sporten og meg selv, mer å overbevise meg selv om.



– Jeg kan litt til.



EN LITEN PAUSE: Henrik og Julie med familie på golfbanen. Foto: Privat.

Julie skal fortsette reisen på Ladies European Tour. Først venter NM i august, hvor hun tok gull i 2021.

– Målet er å spille fast på Europatouren og ta stegene oppover.



– Så lenge jeg kan få tilbake gnisten og det gode spillet er jeg veldig happy.



Den gnisten, idrettsgleden, får hun mye hjelp med fra Henrik. Han håper å få gått noen runder med kjæresten i løpet av ukene på Hamar. Men skøyteløp blir det nok ikke mye av til vinteren for Julie.

– Da jeg startet å prate med ham prøvde jeg å gå litt på skøyter selv. Jeg tenker at den læringskurven får vi ta etter hvert, men den blir nok i så fall veldig bratt.