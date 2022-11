– Motiverende å høre

– Dit vi er kommet nå, med det mest kontroversielle mesterskapet i historien, som setter fotballens legitimitet og menneskeliv i fare, og som også har kostet menneskeliv, så er det viktig å få alt opp og fram, sier Lise Klaveness til TV 2.

Norges fotballpresident har nettopp blitt presentert Qatar-varslerens historie i et konferanserom på Ullevaal Stadion.

Phaedra Al-Majid har holdt seg borte fra offentligheten i lang tid, men i et større og eksklusivt intervju med TV 2 åpner hun nå opp om hvordan hun i over ti år har levd med frykt for sitt eget og barnas liv.

Klaveness forteller at hun er kjent med varslerens historie fra før av.

– Det går alltid inn på en når folk er redd sin egen sikkerhet.

VARSLER: Phaedra Al-Majid har reist til Bergen for å fortelle sin historie til TV 2. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Sammen med sine to sønner lever Al-Majid på hemmelig adresse i USA med beskyttelse fra FBI. Likevel forteller om hun saktegående biler i nabolaget med klistremerker av hodet til Qatars statsleder Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Nylig var det innbrudd i bilen hennes. Airbagen var fjernet.

Tror Norge kan gjøre en forskjell

Hun frykter for livet, men velger likevel å stå fram til TV 2 med sine beretninger om hvordan hun ble en av varslerne i fotballens største korrupsjonsskandale.

Mye av grunnen er Lise Klaveness' historiske tale i mars under FIFA-kongressen i Doha.

Se den historiske talen i videovinduet under:

– Det var talen hennes, og hva Norge gjorde i Qatar som inspirerte meg til å gjøre dette intervjuet. Jeg har avvist alle andre intervjuforespørsler fordi det blir samme historie om og om igjen, uten at det handles. Så dette inspirerte meg, forklarer Al-Majid.

– Var det noen deler av talen som inspirerte ekstra?

– Det var bare hele greia. Virkelig, sier hun.

Hun mener Norge kan utgjøre en forskjell.

– I Europa har Norge gått foran når det gjelder arbeidernes rettigheter.

FYRTE LØS: Lise Klaveness etter å ha holdt den flammende talen i Doha 31. mars på FIFA-kongressen. Foto: Hassan Ammar

Klaveness: – Det som var litt av målet

Fotballpresident Lise Klaveness synes det er svært positivt at Al-Majid deler av sin historie og fint at talen i Doha inspirerer.

– Det er motiverende å høre, sier hun.

– Vi holdt talen i Doha fordi det var det norske medlemmer og fotballtinget vårt var tydelige på at vi skulle gjøre. Dette er noe NFF har jobbet og reagert på lenge. Samtidig var en del av motivasjonen å gå høyt ut for å få i gang en debatt i et rom hvor det ikke foregår debatter. De foregår alltid bak lukkede dører.

QATAR: Klaveness fotografert av TV 2 på besøk i Doha tidligere i år. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det var det som var litt av målet. Å få ting opp og ut. Selv om diskusjonene ikke er enkle og alle diskusjoner heller ikke lander et godt sted, så må vi ha en endring. Det har ikke vært godt nok.

Klaveness er klar på spørsmål om hva hun synes om varslerens opplevelser på hemmelig adresse i USA. Hun sier fortellingene til Al-Majid «går inn på henne».

– Det er alle menneskers akilleshæl når ens personlige sikkerhet blir satt under fare. Særlig når man har barn. Sånn er det bare.

– Må jobbe knallhardt for den ene centimeteren

– Kan Norge gjøre en forskjell, som Al-Majid sier?

– Det er vanskelig. Den ene dagen tenker jeg det ene, den andre dagen det andre. Det er vanskelig å måle resultater når man engasjerer seg på et slikt felt. Drivkraften til NFF, norske supportere og medlemmer må uansett være at vi jobber knallhardt for den ene centimeteren vi kan endre. Og jeg tror grunnleggende på at ekte engasjement over tid vil skape endring.

Klaveness påpeker at FIFA jobber med endring, og at det i Qatar har skjedd flere framskritt, men at likevel ingenting kan rettferdiggjøre tildelingen av mesterskapet.

DRIVKRAFTEN: – Jeg tror grunnleggende på at ekte engasjement over tid vil skape endring, sier Klaveness til TV 2. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Fotballens største kraft, og dette må aldri bli en klisjé, er at den må være noe som bringer folk sammen. Og da må vi jobbe for at det fellesskapet er lovlig – ikke korrupt, og noe som påfører mennesker lidelser. Det vet vi at denne tildelingen gjorde, og da har vi en jobb å gjøre. Hvis Norge kan flytte en centimeter, så må vi i hvert fall prøve på det.

– Alternativet er å legge seg ned, og være med på en utvikling vi ikke ønsker. Det alternativet kan vi ikke gå for, fastslår Klaveness.