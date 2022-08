Morten (62) ville imponere damene – fikk legendestatus

VETERAN: Morten Falteng (t.v) er en av dødsesportens fedre. Her sammen med dobbelt verdensmester Truls Torp. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Jeg husker godt hvordan jeg forvillet meg inn på Frognerbadet sammen med noen venner. Der var det et par andre som holdt på med noen rare stup, sier Morten Falteng.

– Det var gøy å se på, så da ble jeg med guttene. Rett opp på tieren og prøve ut nye triks.

62-åringen ser ut i luften og mimrer tilbake til opprinnelsen av sporten som har definert ham siden.

Året var 1972.

Guttegjengen, med avdøde Raga Rockers-gitarist Erling Bruno Hovden i spissen, elsket fart og spenning.

UMETTELIG: – Jeg blir aldri lei, sier Falteng. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Sjekketriks

Utforskingen av nye måter å stupe på kulminerte i trikset de kalte «dødsen».

Falteng husker godt hvordan stupet vakte oppsikt blant det motsatte kjønn.

– Det satt tre-fire jenter på sidelinjen der. Faste inventarer.

– Det var et sjekketriks?

– Helt klart. De satt der og så på, sier veteranen med et glimt i øyet, men legger til at det selvsagt ikke bare var derfor.

I dag innehar Falteng kultstatus i dødsemiljøet som en av fedrene for den norske sporten.

DER DET STARTET: Frognerbadet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Lørdag er han på plass når VM-finalen i døds står for tur på Rådhuskaia i Oslo. Der skal 28 dødsere, 24 menn og fire kvinner, delta. De er fra USA, Frankrike, Spania, Sverige, Finland og Danmark i tillegg til Norge.

– Interessen har eksplodert, sier Paul Rigault i Dødseforbundet til TV 2.

Årets utgave er unik.

– Det er overalt

Det er nemlig rekordmange utlendinger som stiller til start på Rådhuskaia lørdag. I forkant ble det også etablert en Døds Challenge-liga, som er en kvalifiseringsrunde mot VM.

Det har aldri skjedd før.

Et av stoppestedene var Austin i Texas.

DOBBELT VERDENSMESTER; Truls Torp er Norges mest profilerte dødser. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Truls Torp fra Fredrikstad er en av dem som har fått kjenne den verdensomspennende interessen på kroppen.

– Dødsing kommer seg nå. Det er overalt. Før det var Norge som dominerte, men nå begynner folk å skjønne at dette er kult, forklarer han.

22-åringen er dobbelt verdensmester og en av de store favorittene i lørdagens VM-finale.

På sosiale medier går videoene hans viralt.

LIDENSKAP: Ingenting slår følelsen av å dødse, forteller Torp. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Hvordan merker du at interessen har økt?

– Det er lett. Det er bare å se på tallene, så skjønner du at dette er noe folk får med seg, sier han og smiler.

Tar av i USA

Han peker bort på amerikanerne som har tatt turen. Andrew Juntunen og Herrison Wells er overbevist om verden bare har sett starten av den sterkt voksende interessen for døds.

– Fremtiden for sporten er stor. Folk over hele verden har begynt å interessere seg for dette, sier den amerikanske duoen.

Dødsing vises nå på amerikansk TV.

USA: Herrison Wells er blant dem som ikke får nok. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Kvalifiseringen i Texas var grunnen til at vi fikk komme hit, og jeg er overbevist om at det vil ta helt av i USA, fortsetter de.

Begge startet ekstremsport-karrierene som klippestupere, men etter å ha kommet over VM i døds fra Frognerbadet i 2018, ble de bare «nødt» til å prøve.

– Dette er gøyere og råere. Det gir meg mer, sier Wells.

Lørdag stiller den amerikanske duoen, Truls Torp og legenden Morten Falteng (prøvehopper) på Rådhuskaia for tidenes største utgave av VM i døds.

– Morten er OG! (Original Gangster, journ.anm). Vi gleder oss!.

