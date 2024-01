Moren raser: – Motbydelig

KJÆRESTER: Luke Littler får stor støtte fra kjæresten under dart-VM. Foto: Kin Cheung/ AP

Luke Littler har skapt store overskrifter i årets VM, og kan nå bli den yngste verdensmesteren noensinne.



– Det er galskap å være i VM-finalen i debuten. Jeg var fornøyd med å vinne én kamp, men jeg har gått hele veien til finalen, sa Littler til Sky Sports etter bragden.



– For et talent. Hele verden følger ham og han fortsetter å levere over det høyeste nivået, sa kommentator Wayne Mardle.



Triumfene frem mot finalen har blitt feiret med kjæresten Eloise Milburn (21) på tribunen. Nå går foreldrene til 21-åringen hardt ut mot hetsen som har oppstått.

– Det har vært mye grusomt som har blitt lagt ut på nett om datteren min og min mann Phil. Det gjør meg rasende, sier mamma Amanda Milburn til Daily Mail.

Datteren har blant annet blitt hetset for parets aldersforskjell på fem år.

– Eloise har blitt anklaget for alt mulig rart og at hun bare er med Luke på grunn av penger og PR. Det er fullstendig løgn og motbydelig, sier Milburn.

STØTTE: Luke Littler sammen med kjæresten Eloise Milburn. Foto: Zac Goodwin

– Hun er ikke med ham for noen av de grunnene. Hun bryr seg ikke om penger eller PR, hun er med ham fordi hun liker ham, så enkelt, sier moren.

Paret har datet i seks uker og møttes over Xbox på spillet FC 24, tidligere kalt Fifa. Eloise Milburn har selv spilt dart siden hun var elleve år.

I finalen onsdag kveld venter verdenstreer Luke Humphries for Littler. Det er første mann til sju sett som vinner.

HERJER: Luke Littler. Foto: Kin Cheung

Vinneren av VM-finalen er sikret en premie på 6,5 millioner kroner.



Moren forteller at kjæresteparet har planlagt en ferie sammen etter mesterskapet.

– Jeg ser veldig fram til å treffe ham etter VM. Nå ønsker jeg bare at folk stopper å si disse grusomme tingene og lar dem gå videre i forholdet, sier Milburn.