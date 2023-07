Molde videre til semifinalen - avgjorde kampen på fire minutter

Molde–Sarpsborg 08 3-1

Molde er klar for semifinale i NM etter en overkjøring av Sarpsborg 08 i den første omgangen.

– Det var godt. Et av målene er alltid å komme seg lengst mulig i cupen. Vi får ta semifinalen når det kommer, men det blir helt sikkert en tøff batalje det, sier Moe til TV 2 like etter kampslutt.

– Der venter enten Raufoss eller Kjelsås, hva tenker du om det?



– En dårlig fotballmann vil tro at så enkelt er det. Men det er det ikke, det er på deres hjemmebane. Jeg skal love at de kommer til å gi jernet, så det blir helt sikkert en tøff match, sier han.



Men onsdagens kvartfinalen ble ikke en altfor tøff match for Moes menn.

Det tok nemlig bare 24 sekunder før hjemmepublikummet på Aker Stadion fikk noe å juble for.

Et herlig angrep fra hjemmelaget som til slutt endte hos Eric Kitolano, som styrte ballen via stolpen og i mål og kunne sende blåtrøyene i ledelsen med under minuttet spilt.

– Det er en helt drøy start!, sier kommentator Endre Olav Osnes.



Men hjemmelaget stoppet ikke der.

Fortsatte å fosse fremover - og denne gangen fikk Emil Breivik æren av å servere hjemmepublikummet det de kom for.

Setter ballen kontant i mål, til en nesten stillestående Anders Kristiansen i Sarpsborg-buret.

– Vi har ikke spilt fem minutter engang. Molde er i ferd med å gjøre veldig kort prosess med Sarpsborg. Det er blytungt for dem, sier Osnes.



– Det var en bra avslutning når jeg fikk satt den, sier Breivik til TV 2 like etter kampslutt.



Ti minutter før halvspilt er Molde-toppscorer Ola Brynhildsen der med hodet. Header via Kristiansen og i mål og sørget derfor for å sende hjemmelaget i garderoben med en komfortabel ledelse.

Sarpsborg 08 hadde nok en mindre hyggelig pauseprat, noe som kan ha sett ut til å fungere.

Østfoldklubben fikk nemlig en redusering i det 72. minutt. Victor Torp serverte ballen til Ramon-Pascal Lundqvist som fikk styrt den i mål.

Men det ble bare med det ene målet for de hvitkledde.

Kampen endte 3-1. Molde er videre til semifinalen, der de enten møter Kjelsås eller Raufoss.

– Vi starter helt forferdelig, etter 30 sekunder ligger ballen i mål. Hele første omgang er vi dårlige, sier målscorer-Lundqvist etter kamp.



Sarpsborg-trener Stefan Billborn er enig i at første omgangen var dårlig.

– Vi blir litt bedre i den andre omgangen når vi spiller mann mot mann. Vi burde hatt mål tidligere for å få kontakt, sier han.