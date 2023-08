Molde-sjefen avslører enorme inntekter og bud på titalls millioner

Se Molde - Galatasaray onsdag fra kl. 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.



Molde klarte bare uavgjort hjemme mot Vålerenga lørdag, og ligger dermed på en fjerdeplass i Eliteserien. Det ser dermed vanskelig ut for Erling Moes menn å kunne forsvare gullet fra i fjor.

Til tross for dette, så blir det en særdeles spennende høst i rosenes by. Molde skal ut i Champions League-playoff – et dobbeltoppgjør mot Galatasaray.

Administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, gir et innblikk i hva CL-deltakelse kan bety for Molde.

– Det er jo en bråte med penger, det er ingen tvil om det, sier han til TV 2.

– Hvor mye?

– Seieren mot Klaksvik utgjorde rundt 100 millioner kroner. Så er det jo flere muligheter derifra: Vi skal minimum spille et gruppespill i Europa League. Og der vil jo seirer og uavgjort gi ytterlige uttelling, sier Neerland.

SPENNENDE TIDER: Øystein Neerland sammen med Molde-stjernen Magnus Wolff Eikrem. Sistnevnte blir svært viktig for Molde denne høsten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Travelt overgangsvindu

Neerland og Molde står overfor en rekke dilemmaer vedrørende overganger – både i forhold til spillerkjøp og spillersalg. Molde-sjefen bekrefter at de jobber med spillerrekrutteringen.

– Vi jobber for å få det til, og håper det skjer noen ting. Akkurat nå så kan jeg ikke si så mye mer om det.

– Ikke noe mer?

– Nei, ingenting, sier han med et smil.

Med 100 millioner inn, så vil nok mange tenke at Molde kan endre overgangsstrategien sin. Men Neerland forteller at de forholder seg rolig, til tross for de nye midlene.

– Vi ønsker å holde oss til samme strategien som vi har hatt. Det gir oss noen muligheter til å jobbe veldig godt fremover. Det skal vi gjøre uten å begynne å være fulle sjømenn.

Erling Moe og Molde kan sikre seg enorme inntekter dersom de slår Galatasaray. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener Molde er i en utfordrende posisjon.

– Det er jo vanskelig: Skal du hente spillere som koster 50-, 60-, 70 millioner? Det gjorde de med Veton Berisha. Det var jo en overgang som var uvanlig i norsk målestokk, og han har ikke slått til, mener han.

KLAR TALE: Jesper Mathisen mener Molde må forsterke laget i overgangsvinduet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men han er ikke i tvil om at Moldenserne må forsterke laget dersom de skal kunne hevde seg i et gruppespill i Champions League.

– De er nødt til å forsterke seg dette vinduet for å være konkurransedyktig. Spesielt i forsvar så synes jeg de mangler en ordentlig bauta – en skikkelig sjef, sier TV 2s fotballekspert.

Bud på flere spillere

Molde har de siste årene hatt tradisjon for å hente yngre spillere, utvikle dem, for å så selge dem videre for stor fortjeneste. Molde-sjefen bekrefter at de har mottatt flere bud på en rekke spillere.

– Har dere mottatt noen bud?

– Ja, vi har fått bud på flere av våre spillere. Men så langt har vi valgt å takke nei til de budene som har kommet, så har vi lyst å beholde de gode spillerne. Det er også viktig for å kunne levere utover høsten.

ETTERTRAKTET: Ola Brynhildsen er en nøkkelspiller for Erling Moe, men flere klubber jakter hurtigtogets signatur. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Hva er de viktigste budene dere har mottatt?

– Det er på ulike spillere, med ulike ferdigheter, og ulik status i forhold til alder og prestasjon. Vi har fått bud på titallsmillioner, men vi har valgt å takke nei.

– På hvem da?

– Det får du ikke vite.

– Ola Brynhildsen?

– Det får du ikke vite.

– Sivert Mannsverk?

– Du må bare ramse opp alle. Det er ganske mange vi har fått bud på, sier han med et smil.