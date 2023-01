Molde med millionadvarsel: – Skummel utvikling

– Dere skal vel ikke filme løpstesten, sier Ola Brynhildsen med et smil når han ser TV 2s kamera på MFKs første trening etter vinterferien.

I Akerhallen har Erling Moe samlet troppene for å sjekke formen til spillerne etter en drøy måneds pause fra fellestreningene. Samtidig som fjorårets serie- og cupmestere må gjennom en bip-test, så kommer meldingen fra Gran Canaria om at Rosenborg selger stjernespissen Casper Tengstedt til Benfica for over 100 millioner kroner.

SALGSOBJEKT: Ole Brynhildsen gjennomførte årets første fellestrening tirsdag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

På sidelinjen står Molde-direktør Ole Erik Stavrum. Han var sentral da David Fofana ble klar for Chelsea rundt juletider i samme prisklasse.

– For oss er et slikt salg livsviktig. Dette – og spill i Europa – er det vi trenger for å gjøre de grepene vi må gjøre, og for å være med i toppen. Dette gir oss likviditet og en trygghet, men samtidig er det viktig å understreke at vi ikke skal spy dem ut ukontrollert. Vi skal gjøre som vi alltid har gjort i Molde: Være fornuftige i bruken av penger.

– Skummelt

Han mener han ser noen skumle tendenser. Prisnivået på norske spillere har økt betraktelig, noe som vanskeliggjør å rekruttere fra det norske markedet for en klubb som Molde.

– Det skjedde noe i sommer. Da ble det vesentlig dyrere. Det er en skummel utvikling. Hvis ikke norske klubber vil selge til andre norske klubber for fornuftige summer, så må vi gå andre plasser for å lete etter spillere. Det er skummelt for norsk fotball.

Han antyder at overgangssummene økte med tre-gangeren omtrent over natta.

– Årsaken kan henge sammen med at vi har blitt mer attraktiv som fotballnasjon med de salgene som er gjort i Norge, og fordi flere av dem har gjort det bra. Det har nok flyttet litt på nivået.

– Men hva legger du i at det er skummelt for norsk fotball?

– Hvis ikke de beste klubbene kan bruke pengene sine i Norge, så må vi lete i andre markeder. Da forsvinner pengene ut av landet, i stedet for å bli i Norge, noe som vil generere nye norske spillere, svarer Stavrum - som mener at dette ikke er bærekraftig i lengden.

– Har du noen konkrete eksempel?

– Ikke som jeg har lyst til å si på TV. Men vi har vært i et par prosesser i fjor høst da vi rett og slett måtte gi oss fordi det ble for dyrt.

Samtidig som det er den reneste kjøpefesten hos rivalen Bodø/Glimt, har MFK kun forsterket med Eric Kitolano fra Tromsø foran denne sesongen. Det er ingen hemmelighet at romsdalingene også forsøker å hente en spiss, der Hammarbys Veton Berisha er førstevalget. I tillegg kan det bli aktuelt å se etter en forsvarsspiller.

KLAR: Erling Moe (t.h) er fornøyd med troppen til Molde, men kan forsterke på 1-2 plasser før sesongstart. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Vil ikke sutre

MFK-trener Erling Moe var fornøyd med det han så av spillerne sine på årets første fellesøkt. Han har forståelse for utspillet til Stavrum, men vil ikke klage for mye.

– Jeg skjønner at han som sitter på pengesekken sier dette. Det er dyrt, det er det ingen tvil om. Men dette er det ikke vi selv som råder over. Dette er det markedet som bestemmer, og det kan vi ikke sutre over. Men konsekvensen er dessverre at det kan komme flere utenlandske spillere til Norge - med de plussene og minusene det har - i stedet for at pengene legges igjen i Norge.

Mandag ble det klart at Odin Bjørntuft signerte for Bodø/Glimt. Molde FK la i sommer inn flere bud på midtstopperen fra Odd, men grenlandsklubben avviste alle fremstøtene fra Romsdal. 24-åringen ble dermed en del av kjøpefesten til de hardtsatsende nordlendingene.

– Personlig synes jeg det er flott at klubber satser og at de har anledning til det. Vi kan ikke være negative til at folk trykker gassen i bånn. Det ser ut som noen mener det skal være feil å ønske å bli bedre. Det er kjempebra. Så får vi velge vår måte å gjøre dette på. Det har jeg klokkertro på at vil gi enda mer utvikling. Vi har aldri hatt så god kontinuitet i stallen som det vi har nå. Det er en skikkelig god gruppe, så får vi se om det blir aktuelt å spe på med litt sukkerspinn, sier Moe.

– Det frister ikke å hive seg med på shoppingbølgen?

– Jeg trenger ikke det. Vi er heldig som har bygd opp en tropp som er balansert og som har kvalitet og dobbel dekning i alle ledd. Det skal bli et godt Molde-år i år også, svarer den meritterte Molde-treneren.

Nærmer seg salgsstopp

Men Molde har spillere som er attraktive for andre. Sivert Mannsverk og Ola Brynhildsen har blitt omtalt som aktuelle for utlandet.

– Nå kan vi ikke selge flere. Nå må vi forberede oss til Champions League-kvalik og året som kommer. Jeg har koblet av PC-en og mailen funker ikke, sier Ole Erik Stavrum med et smil.

– Betyr det at dere har innført salgsstopp?

– Det har vi ikke gjort helt ennå, men, ja, det skal fryktelig mye til før det går spillere ut fra Molde nå.

PS! Den som kom best ut av PIP-testen til Molde, var Kristian Eriksen.



– Jeg er veldig fornøyd med egen innsats og gruppa generelt. Det er mange som ligger jevnt. Det betyr at vi kan starte på et bra nivå. Det er bra, det betyr at vi er klare, sier 27-åringen.