Molde gnistret etter Eikrem-innhopp: – Får skikkelig vondt i hjertet

Erling Moe er mektig imponert over hvordan Magnus Wolff Eikrem (32) har taklet den tøffe tiden.

Molde - Aalesund 3-0

Det har vært en spesiell og tøff uke for Magnus Wolff Eikrem etter at samboeren Berit Ingeborgvik Talseth gikk bort etter lengre tids sykdom natt til fredag.

Søndag kveld var 32-åringen tilbake i kamptroppen mot Aalesund, og seks minutter før slutt ble Molde-kapteinen byttet inn til stor applaus fra både hjemme- og bortesupportere på Aker stadion.

– Det var sterkt. Det er hjerteskjærende det Magnus, Berit og familien har stått i de siste par årene. Man finner ikke helt ordene. Men for et fantastisk par og for en fantastisk familie. Jeg syns det ble en verdig start på kampen og det var flott da Magnus kom inn. Jeg syns vi håndterte det godt i dag, sier Erling Moe til TV 2.

Da klokka passerte sju minutter ut i kampen, reiste hele stadion - både hjemme- og bortesupportere - seg for å hylle Moldes nummer syv.

På sidelinjen sto en preget Molde-trener.

– Det blir tøft. Man svelger litt ekstra tungt. Vi er mer sammen enn hva jeg er med fruen. Selvfølgelig får man skikkelig vondt i hjertet og føler med alle berørte. Det har vært tøft. Berit har oppfordret Magnus til å være med oss. Det har vært en god opplevelse, sier Erling Moe.

Rørende Eikrem-markering

Både før kampen og undervegs i kampen ble Molde-kapteinen hyllet på rørende og verdig vis.

Og bare sekunder etter at Wolff Eikrem kom inn kunne Molde juble for 2-0-ledelse mot naborivalen Aalesund da et innlegg fra Mathias Løvik endte på bakerste stolpe til Markus Kaasa som enkelt styrte ballen i mål.

Få minutter senere fjernet Molde all tvil da Kristian Eriksen ble spilt fri i bakrom. Han dro seg innover i banen og satte ballen i nota til 3-0.

Dermed skaffet Molde seg ytterligere to poengs luke på Bodø/Glimt - og med sju kamper igjen å spille leder Molde serien med 13 poeng.

Med andre ord suser Molde og Magnus Wolff Eikrem mot seriegull.

Treneren mener Wolff Eikrem betyr ekstremt mye for hele laget.

– Han er lederen vår. Det viser han i ett og alt. Han er en fantastisk mann med en herlig personlighet. Jeg kan ikke få fullrost ham nok for hva han betyr for oss. Jeg mangler ord. I dag gir han oss andre styrke.

Molde-spiller Eirik Haugan var tydelig preget etter kampslutt.

– Det har vært spesielle uker. Vi har bare stått sammen og prøvd å gjøre det beste ut av en tragisk situasjon, sier Haugan til TV 2.

Den unge forsvareren ble beveget av markeringene både før og underveis i oppgjøret,

– Det er veldig rørende. Det er egentlig bare tragisk.

Stortalentet Sivert Mannsverk benyttet også anledningen til å hylle sin kaptein.

– At Magnus ville være med å bidra i dag, det sier litt om hva slags person han er. Han brenner for klubben. Han ønsker å få tankene over på andre ting. Han er en fantastisk fyr, sier Mannsverk til TV 2.

– Det sier litt om Magnus. Jeg er veldig privilegert som får lov til å spille med en sånn fantastisk spiller.

Råsterk Brynhildsen-scoring

Mye av grunnlaget for seieren i lokaloppgjøret mot Aalesund ble lagt av Ola Brynhildsen i førsteomgang.

I lokaloppgjøret mot Aalesund søndag kveld, ble Brynhildsen - som nylig ble tatt ut på landslaget - den store helten med sin 1-0-scoring.

24 minutter var spilt da Brynhildsen steg til vers etter et innlegg fra Martin Linnes. Sten Grytebust vartet først opp med en strålende redning, men på returen var Norges ferskeste landslagsspiller først og satte inn 1-0.

– Brynhildsen sin prestasjon på scoringen er fantastisk. Han viser spenst og timing av ypperste klasse, og det at han vinner den duellen mot en såpass stor stopper er imponerende. Ståle Solbakken gleder seg nok til å se Brynhildsen på samling, og jeg tror han spiller i en større liga etter nyttår, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Omdiskuert scoring

Flere Aalesund-spillere var tydeligvis misfornøyd. Det handlet om et innlegg fra Mathias Løvik i forkant av scoringen. Ifølge Aalesund-leiren var innlegget over dødlinja.

– Det ser ut som den er veldig klart ute, var dommen til Aalesund-keeper Sten Grytebust i pauseintervjuet med Discovery.

Magnus Wolff Eikrem startet på benken i lokaloppgjøret. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det kan se ut som at ballen var ute i forkant av 1-0, men det er samtidig ikke en god vinkel å se det fra på bildene vi fikk se på TV, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Det brydde Brynhildsen og Molde seg uansett lite om - uten at nevnte Brynhildsen var kjempefornøyd til pause.

– Det har vært en kjedelig omgang, meldte Moldes målscorer i pauseintervjuet.

Leder serien med 13 poeng

I andreomgang kunne Molde og Brynhildsen økt ledelsen med en gang, men samtidig kan vertene prise seg lykkelig over at Aalesund ikke utlignet få minutter senere.

Fem minutter ut i omgangen endte ballen opp på bakerste stolpe til Aalesund-spiller Torbjørn Kallevåg. Fra kort hold så det ut til at han bare kunne styre ballen i nota, men avslutningen ble for svak og en skliende Martin Linnes fikk blokkert avslutningen.

Selv om Ola Brynhildsen håpet på en mer spennende andreomgang, så må man kunne si at det tok sin stund før lokaloppgjøret mot Aalesund tok fyr.

Det skjedde egentlig etter at Magnus Wolff Eikrem kom inn seks minutter før slutt. Han var ikke direkte involvert i noen av målene, men likevel er det liten tvil om at mye handlet om Molde-kapteinen søndag kveld.

Vertene styrte det meste og hadde grei kontroll, og kunne derfor juble over tre poeng og dermed 13 poengs serieledelse med sju kamper igjen å spille.

Det var også lagets tiende strake seier i Eliteserien. Det betyr mye for Molde-treneren.

– Fra vi begynte har jeg bestandig kikket på tabellen og brukt Altomfotball. De har en sånn rekke med røde, gule og grønne bokser. Nå er alle grønne. Jeg tror det er første gangen. Det er en fantastisk følelse, sier Erling Moe.

Sjekk tabellen på Altomfotball her