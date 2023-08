Molde-direktør bekrefter til TV 2: Ajax med bud på Mannsverk

>

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et bud på Sivert fra Ajax. Vi får ta stilling til det, bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland i Molde FK til TV 2.

– Hvor åpne er dere for å selge ham?

– Sivert spilte en bra kamp i går (mot Galatasaray) og har spilt mange bra kamper. Han er i våre planer fremover. Vi vurderer og ser hva slags muligheter som ligger der. I utgangspunktet har vi ikke tenkt til å selge, da vi har mange viktige kamper foran oss i Eliteserien og Europa. Vi må ha et sterkt lag også, sier Neerland.

Han ønsker ikke å kommentere hvor stort Mannsverk-budet fra Ajax er.

Onsdag morgen rapporterte den nederlandske avisen De Telegraaf at Ajax hadde planer om å gjøre et fremstøt for å sikre seg Mannsverk.

Det har de i løpet av onsdag gjort. Partene er nå i forhandlinger.

Fra nederlandsk hold hevdes det at budet fra Ajax ligger i området rundt 80 millioner kroner pluss bonuser og videresalg, men summene har ikke blitt bekreftet fra kilder rundt Molde eller Mannsverk.

Mannsverks agent Daniel Steinfeld har ikke besvart TV 2s henvendelser. Spilleren selv, som har reist tilbake til Molde fra Istanbul onsdag, har foreløpig ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Stortalentet fra Øvre Årdal ble i fjor kåret til Eliteseriens beste unge spiller. Han ble også tatt ut på A-landslaget i november, men fikk ikke spilletid.

Tidligere har blant andre den nederlandske toppklubben Feyenoord vist sterk interesse for midtbanespilleren uten å klare å lokke ham fra Molde.

Nå kan han ende opp i en av fotballens mest tradisjonsrike klubber.

Det nederlandske overgangsvinduet stenger fredag kveld, ett døgn etter det norske. Molde har dermed dårlig tid dersom de skal rekke å signere en erstatter for Mannsverk.