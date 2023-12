Molde cupmester etter Glimt-tabbe: – For et surr

Bodø/Glimt - Molde 0-1

Glimt-keeper Julian Faye Lund og Brede Moe nølte i bakre ledd. Da snek Fredrik Gulbrandsen fram foten og sikret cupseier for Molde.

– Det å komme tilbake til Molde og Norge for å oppleve dette er surrealistisk. Helt fantastisk, det er så deilig, sier Gulbrandsen til NRK.

– Vi slipper inn et veldig unødvendig mål. Det er sånn det er i en cupfinale 9. desember på litt utfordrende forhold, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

– For et surr i forsvaret, kommenterte NRK-ekspert Carl Erik Torp.

Kaptein Magnus Wolff Eikrem var også i gledesrus.

ØYEBLIKKET: Her sender Fredrik Gulbrandsen Molde til himmels. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

SEIERSGLIS: Erling Moe i strålende humør etter cuptriumf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fy fader, det er emosjonelt. Det er ikke en pen kamp, men vi ville det mest. Vi trenge dette, helt magisk, sier Eikrem til NRK.



Det ble ikke flere enn Gulbrandsens ene scoring i cupfinalen. Dermed er laget fra rosenes by også klare for Europa Conference League neste sesong.

– For Molde er denne seieren massiv. For Viking sin del gjør jo dette at de ikke får noen mulighet i Europa i 2024, og det er naturligvis blytungt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Begge lag hadde gode muligheter til å score i første omgang, men spillerne gikk målløst inn i garderoben.



Den største sjansen hadde Amahl Pellegrino etter om lag 20 minutter. Eliteseriens toppscorer lobbet over Oliver Petersen, men forsøket gikk over.

Etter timen spilt fikk Molde-profil Emil Breivik seg en stygg smell.

23-åringen fikk seg en trøkk i beinet i duell med Glimt-keeper Faye Lund.

MÅTTE UT: Moldes midtbanespiller Emil Breivik. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det så ut som det var en kneskade. Det ser ikke bra ut, sier Moldes assistenttrener Trond Strande til NRK om Breivik.

Breivik måtte bytte ut og ble ersattet av Anders Hagelskjær.

– Det tror jeg ikke går bra. Den går ordentlig utover høyrebeinet. Det knyter seg i magen, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.



I andre omgang var ikke sjansene like mange, men i det 89. minutt ble Gulbrandsen matchvinner.

– Erling Moe har vært fortvilet og forbanna når Molde ikke har fungert denne sesongen, men selv om Eliteserien har vært en stor skuffelse i 2023 står de altså igjen med trofe og en mulighet for spill i Europa neste sesong, sier Mathisen.