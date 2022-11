Mol og Sørum til topps i storturnering: – Det suger

Mol/Sørum - Åhman/Hellvig (21-19, 21-19)

Anders Mol og Christian Sørum tok ny turneringsseier på verdenstouren. Denne gangen mot de svenske ungguttene de tapte mot i EM-semifinalen i august.

– Det var intenst. De er så unge og talentfulle. De er utrolig irriterende å spille mot for de er så irriterende gode, sa Mol i intervjuet etter kampen.

David Åhman (20) og Jonatan Hellvig (21) danket de norske olympiske mesterne ut av EM i sommer og ble også europamestere. Søndag var rollene snudd etter en jevnt batalje.

– Vi ser frem til mange tøffe kamper mot de i fremtiden. All honnør til dem. Vi kommer til å se mye av dem i fremtiden, så det suger, sa Mol til latter fra publikum.

Tilbake i august slet Mol og Sørum mot de raske og smidige svenskene som beveget seg mye på banen. Denne gangen fikk derimot svenskene større problemer, og særlig med Sørums korte slag over linja, såkalte "cut shots".

Mol og Sørum fikk tidlig et solid overtak og ledet med fem poeng halvveis i det første settet. På tampen slapp de svenskene inn i kampen, og rotet bort tre settballer, men på stillingen 20-19 satt den likevel for den norske sandvolleyduoen og vant første sett 21-19.

Det andre settet ble langt mer spennende. De to lagene fulgte hverandre tett. Det stod 17-17 da Mol gjorde det han er best i verden på. Den to meter høye 25-åringen blokket inn to poengs ledelse til 19-17, men som i det første settet hentet Åhman og Hellvig seg inn.

Etter Mol slo via Hellvigs blokk og ut gikk nordmennene opp til 20-18. Svenskene hindret den første matchballen, men matchball nummer to satt fra Sørum til 21-19. Dermed vant den norske duoen i strake sett.

Turneringen i Cape Town er det øverste nivået på verdenstouren og inkluderte kun de 16 beste lagene i verden.

Med seieren får Mol og Sørum med seg i overkant av 1,5 millioner kroner i premiepenger.