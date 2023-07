Mol flytter til Oslo: – Ganske spontant

– Det var egentlig ganske spontant at vi fant ut at vi skulle flytte til Oslo, vi skulle flytte inn i leiligheten i Kristiansand også tenkte vi: «la oss stikke til Oslo en liten periode også se hvordan livet er der», forteller Anders Mol til TV 2 og legger til:



SPENT: Mol gleder seg til hva hovedstaden har å tilby. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Også hadde vi muligheten til det. Det er nå eller aldri før vi skal etablere oss.

Dette blir første gang Mol og makkeren Christian Sørum bor i samme by.

– Håper vi ikke blir drittlei

Sandvolleyballduoen tilbringer mesteparten av året sammen. Nå skal de også henge på fritiden.

– De 300 dagene vi hadde sammen i året har ikke vært nok, vi trenger mer, sier Sørum og ler.

MYE ARBEID: Det er mange møbler som skal monteres før innflytningen er komplett. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Det er ganske vilt å bruke så mange døgn på reise sammen, så skal vi nå i tillegg henge på fritiden. Relasjonen er i hvert fall ganske bra da, det er dette et bevis på.

Gullduoen syns det er fint å kunne finne på andre aktiviteter utenom å spille volleyball. Likevel er begge er klare på at det er bra for dem å ha avbrekk fra hverandre.

– Vi håper vi ikke blir dritlei hverandre, det kan jo skje. Til nå har det gått helt fint. Selv om vi bor så nærme nå, så er det ikke sånn at vi kommer til å henge hele tiden, sier Mol.

OSLO: Anders Mol og kjæresten Karoline Olsen har nettopp flyttet inn i den nye leiligheten. Christian Sørum er på plass for å hjelpe til. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Bare fordeler

Mol avslører at det er mer som ligger bak den spontane avgjørelsen. En av grunnene er at det snart nærmer seg OL i Paris.

– Vi vil være best mulig forberedt til det. Det mye lettere for meg og Christian å trene når vi er i samme by. Tidligere har det vært veldig oppstykket trening siden Christian har måttet reise til Kristiansand og jeg til Oslo. Nå får vi et mer helhetlig program.

– Vi vil være best mulig forberedt til det. Det er mye lettere for meg og Christian å trene når vi er i samme by. Tidligere har det vært veldig oppstykket trening siden Christian har måttet reise til Kristiansand og jeg til Oslo. Nå får vi et mer helhetlig program.

NOK Å GJØRE: Mol og Sørum har treninger to ganger om dagen, også er det litt montering for gutten fra Stord innimellom. Foto: Celina Magnussen / TV 2

Verdensmesterne tror ikke det bare det er positivt for treningen, men også i konkurransesammenheng.

– Spillet utvikler seg, og da er det en fordel at vi får forberede oss enda bedre og analysere enda mer. Det får vi mer tid til når vi bor i samme by. Også blir det lettere å trene og terpe på småting, og også se litt video og sånt utenom på banen, sier Christian Sørum, og legger til:

– Det er bare fordeler faktisk.