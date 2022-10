Mjøndalen sto i veien for Branns feilfrie sesong

Mjøndalen - Brann (3-1)

Se Mjøndalens 3-1 mål i videovinduet øverst!

Ingen lag har noensinne gått ubeseiret en hel sesong i OBOS-ligaen, og var det noen som skulle klare det var det ubeseirede Brann som ikke hadde avgitt poeng siden 7. juli da de spilte uavgjort mot tabelltoer Stabæk. Den statistikken ble brutt i Mjøndalen.

Brann har ikke vunnet en fotballkamp i Mjøndalen siden 1975. Og heller ikke denne gangen lykkes de. Bruntrøyene knuste bergenserne 3-1.

– Selv om vi allerede har rykket opp, er det jævlig irriterende å tape. Jeg synes det er forferdelig, sa Ole Didrik Blomberg til Discovery etter kampslutt.

Det betyr at Mjøndalen klatrer helt opp i ryggen til Kongsvinger på sjetteplass. Den siste plassen som gir opprykks playoff.

Tross sesongens første tap stormer Brann mot poengrekord. Med 72 poeng og tre kamper igjen av sesongen lever Aalesunds rekord på 79 poeng fra 2019 farlig, men bruntrøyene fra Mjøndalen stakk kjepper i hjulene for bergenserne som nå må vinne alle de tre siste kampene for å sette ny rekord.

Tidlig ledelse

Meinhard Olsen sendte Mjøndalen i føringen allerede etter seks minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-0 til Mjøndalen.

TIDLIG I LEDELSEN: Mjøndalens Ole Amund Sveen jubler etter scoring av Meinhard Olsen under fotballkampen i 1. divisjon mellom Mjøndalen og Brann. Foto: Lise Åserud / NTB

Svenn Crone sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter etter sidebytte. Innbytter Kristian Lien hadde nettopp blitt byttet inn da han sendte vertene i ledelsen 2-1 et kvarter før full tid. Erik Stavås Skistad scoret for hjemmelaget sju minutter på overtid, slik at resultattavla viste 3-1. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet.