«Mix» mener de ble bortdømt mot United

Norsk-amerikaneren er overrasket over at laget hans står tomhendte etter to kamper mot Manchester United.

MIXFORNØYD MED DØMMINGEN: Mikkel Diskerud, her i duell med Bruno Fernandes i hjemmekampen mot Manchester United i forrige uke, synes underdogen fikk dårlig betalt av dommeren over to kamper. Foto: YIANNIS KOURTOGLOU

Mikkel «Mix» Diskerud har spilt to ganger mot Manchester United i løpet av den siste uka.

Begge ganger endte det med knepne tap, og i går kveld var hans kypriotiske klubb Omonia Nicosia svært nær en liten bragd på Old Trafford.

Først tre minutter på overtid greide Scott McTominay å sette inn vinnermålet - etter at Omonia hadde forsvart seg heroisk og hatt en levende vegg mellom stengene i Francis Uzoho.

SELV RONALDO MÅTTE FLIRE: Omonias nigerianske sisteskanse, Francis Uzoho, sto som en levende vegg i 93 minutter. Foto: OLI SCARFF

Mix, som kom inn som innbytter etter 85 minutter, finner liten trøst i at underdogen rystet United,

– Som lag er vi rett ut misfornøyde med resultatet, selvfølgelig. For mentalt tror vi at vi skal vinne hver gang vi starter en kamp, skriver han i en e-post til TV 2.

Martinez-dytt

32-åringen, med en fortid i klubber som Stabæk, Rosenborg og New York City, føler samtidig kypriotene ble bortdømt over de to kampene.

– Faktisk er vi mest misfornøyde med at vi to ganger hadde vår fremste mann alene gjennom, og ble stoppet ureglementert uten at vi fikk noen fordeler av det! skriver han.

Han sikter blant annet til situasjonen etter 43 minutter på Old Trafford i går kveld: Andronikos Kakoullis oppfattet situasjonen raskt da Diogo Dalot sendte et håpløst tilbakespill mot David de Gea.

Lisandro Martinez dyttet spissen i ryggen rett før han nådde ballen, samtidig som de Gea kom rusende ut av målet sitt.

Om dommeren hadde blåst frispark der, ville argentineren trolig også fått det røde kortet.

LAGDE KOK PÅ OLD TRAFFORD: Flere tusen kyprioter herjet på bortefeltet. Foto: OLI SCARFF

Diskerud svarer slik på spørsmål om han er overrasket over at begge kampene ble såpass tette resultatmessig.

– Jeg er overrasket over at vi står igjen uten poeng, og jeg er overrasket over at vi ikke fikk sette straffer i løpet av disse to kampene.

– Noen spesielle situasjoner du tenker på?

– Ja. Begge på stillingen 1-0 til oss hjemme på Kypros. Først trøyedragning og hands i samme sekund. Senere en hands som kanskje er en 50/50-situasjon, og hvor det kanskje ikke statistisk er fordelaktig å være det lille «oppkommer»-laget, svarer Diskerud.

Han sammenligner den første straffesituasjonen med straffesparket Norge fikk mot Brasil i VM i 1998, da Tore André Flo ble revet ned av Junior Baiano.

På TV-bildene så det ut som filming, før SVT plutselig presenterte bilder fra en annen vinkel der man så tydelig at Flo ble dratt i bakken.

Keeperhelt

Diskerud sier det tette kampprogrammet, med europacupspill ved siden av den hjemlige ligaen, har tæret hardt på spillertroppen til Omonia Nicosia. Derfor måtte noen spillere bekle ukjente posisjoner, som ifølge 32-åringen bidro til at de måtte opptre mer defensivt enn de ønsket.

– Når det er sagt så hyller vi jo de 3-4 spillerne som gjør sesongbeste, og noen kanskje også karrierebeste. Det er så deilig å få være rundt mennesker som tar steg på nye nivåer. Alle sånne opplevelser og smil smitter, sier Diskerud.

REDDET UNITED: Scott McTominay satte inn vinnermålet tre minutter på overtid. Foto: Martin Rickett

Aller bredest smilte keeper Francis Uzoho. Selv om statistikken over avslutninger viste 34-3 i Uniteds favør, måtte han bare plukke den ene ballen ut av nettet.

Etter kampslutt løp han gledesstrålende rundt med stjerner i øynene.

– Hvordan var det å se ham stå som en levende vegg i 93 minutter?

– Herlig. Han gjør det på trening også. I tillegg er han den største United-supporteren, forteller Diskerud.

Selv hadde han startet tre av tre Europa League-kamper før han altså ble benket i 85 minutter på Old Trafford.

– Hvordan er du fornøyd med dine egne prestasjoner denne høsten?

– Det jeg er mest fornøyd med er at jeg har fått spille på jevne og gode gressmatter som bare har ligget og ventet. Det er det beste med å være utenlandsproff, svarer han.