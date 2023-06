Mistet mannen i terrorangrep: – Et svik

KONTROVERSIELT VALG: Under Jay Monahans ledelse har PGA-touren og LIV-touren begravet stridsøksen. Foto: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORT AMERICA / AFP

– Jeg forstår om folk kaller meg en hykler.

Det sier han i et intervju med den engelske avisen The Independent. Monahan forteller om et møte med flere av PGA-spillerne som han betegner som «intenst og opphetet».

– Hver gang jeg har sagt noe, har jeg sagt det med den informasjonen jeg hadde på det tidspunktet. Jeg sa det som en som prøvde på å konkurrere på vegne av PGA-touren og våre spillere, sier Monahan til avisen.

Golforganisasjonene PGA og LIV Golf offentliggjorde tirsdag til alles overraskelse at de har begravd stridsøksen. De har i stedet stiftet et felles selskap der de skal pleie felles kommersielle interesser og «forene golfen på global basis».

Lukrative og omdiskuterte LIV er anklaget for å være et forsøk på sportsvasking fra saudiarabisk side.

– Et svik

Frem til det plutselige samarbeidet, har Monahan vært blant de som har gått til strupen på LIV-touren.



Etter sammenslåingen har en video der han bruker terrorangrepet 11. september 2001 som et argument mot å samarbeide med den Saudi-Arabia-baserte rivalen blitt fremhevet i sosiale medier.

– Når det gjelder familien fra 11. september, har jeg to familier som er nær meg og som har mistet sine kjære. Så jeg føler med dem. Og jeg vil spørre enhver spiller som har sluttet og enhver spiller som vurderer det: Har du noen gang måttet be om unnskyldning for å være medlem av PGA-touren, spør Monahan i klippet

Nå retter «The 9/11 Families United», en støttegruppe for de som mistet familiemedlemmer under terrorangrepet der 15 av 19 terrorister var fra Saudi-Arabia, skarp kritikk mot sjefen for PGA-touren.

– Jay Monahan samarbeidet med 9/11-felleskapet i fjor, der PGA var fullstendig enig i at det saudiarabiske LIV-prosjektet ikke var noe annet enn sportsvasking av Saudia-Arabias rykte, sier foreningens leder Terry Strada til sbnation.com.

RASENDE: Terry Strada (i midten) føler seg sviktet av Jay Monahan. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Hun mistet ektemannen Tom i World Trade Center. I alt ble nesten 3000 mennesker drept.

– De tar milliarder av dollar for å rense det saudiske ryktet slik at amerikanere og verden vil glemme hvordan kongeriket brukte sine milliarder av dollar før 11. september for å finansiere terrorisme, spre sitt grusomme hat mot amerikanere, finansiere al-Qaida og drapet på våre kjære. Vær trygg - vi kommer aldri til å glemme, sier Strada.

Også på Twitter fyrer hun løs, det PGA-tourens valg beskrives som «et svik» av både terrorofre, samt fans og spillere som tok avstand fra LIV-touren.

– For en forferdelig dag for golfsporten, fastslår Strada.

– Forstår kritikken



PGA-touren blir nå anklaget for å ta imot skitne penger. Flere spillere på PGA-touren har reagert med sjokk, skuffelse og sinne etter beslutningen.

– Jeg forstår kritikken, men omstendighetene endrer seg og jeg tror at vi må se på det store bildet som har ført fram til denne avgjørelsen, sier Monahan.

Monahan sier at det kan bli aktuelt å kompensere spillere som Tiger Woods og Rory McIlroy, som i sin tid takket nei til store penger fra LIV.

– Det er tid for å vurdere alle alternativ, også om spillerne som tok imot penger fra LIV skal betale dem tilbake.