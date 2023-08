Mistet broren i fjor - nå vil han hjelpe unge skiskyttere

Skiskytter Sverre Dahlen Aspenes var den eneste som slo Johannes Thingnes Bø i sprint forrige sesong. Men mest oppmerksomhet fikk 26-åringen etter NM-sprinten i Alta, for det sterke intervjuet han gjorde. Der åpnet han opp om det tøffe året han hadde hatt etter at han mistet broren sin.

Ett år er nå gått siden broren hans gikk bort.

– Det går veldig opp og ned, det gjør det fortsatt. Når man mister noen som man har sett for seg alltid skal være der, er det klart det preger en. Det preget oss veldig da og det preger oss fortsatt, forteller en åpenhjertig Aspenes til TV 2.

Han skryter veldig av skiskyttermiljøet, som har vært en stor støtte det siste året.



– Jeg kom hit til Blink i fjor, to-tre uker etter at det skjedde. Det var utrolig godt for meg, bare komme ut, være med skiskyttermiljøet, konkurrere og gjøre det man kan. Det har vært til stor hjelp i hele år for min del, sier han og legger til:

– Jeg husker veldig godt hvordan det var å sende den meldingen til folk om hva ståa var. Jeg har opplevd full backing fra dag én. Spesielt fra gutta på laget, men også alle i hele miljøet som kommer og gir deg et ekstra klapp på skuldra. Det betyr mye i en slik situasjon.

– Puberteten var krevende

Nå er Aspenes på plass i Sandnes for å delta på Blinkfestivalen igjen, men benytter også muligheten til å bidra på en åpen samling om mental helse i regi av Skiskytterforbundet.

– Målet er å normalisere mental helse, få det til å bli like vanlig å prate om at «i dag var ikke hodet på plass», som det å prate om at du er i dårlig form eller har røket en hamstring, sier Aspenes, og legger til:

– Samlingen er for å få samtalene i gang, vi skal prate om egne erfaringer, om opp- og nedturer i idretten og livet ellers. Spesielt det siste året har jeg fått kjenne litt ekstra på det, da føles det godt å kunne bidra på en slik måte, det føles meningsfullt, sier skiskytteren fra Skatval.

Også Ingrid Landmark Tandrevold deltok i panelet på scenen for å dele sine erfaringer.

ENGASJERT: Ingrid Landmark Tandrevold bidro på samling om mental helse for skiskyttere. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg tror jeg hadde satt pris på om det hadde vært noe sånt da jeg var 16 år. Det er ingen tvil om at jeg syntes puberteten var litt krevende, både med resultater og toppidrettsmesig. Det er mye som skjer i kroppen og hodet, sier Tandrevold til TV 2.

Den ene delen av samlingen er rettet mot unge skiskyttere fra 16 år og oppover, mens den andre delen er rettet mot voksne, foresatte og ledere.

Tandrevold er veldig opptatt av å også bidra på samlingen for de voksne.

– De er ofte i en rolle som er en kombinasjon av å være mamma og pappa, men også litt trener. Det er en vanskelig kombinasjon. For meg har det vært viktig at mamma og pappa bare har vært mamma og pappa. Jeg tror det er viktig å prate om de rollene man har.

Vil øke fokuset på mental helse

Norges Skiskytterforbund har de siste årene sett at flere utøvere sliter med den mentale siden av idretten. Derfor ønsker de å øke fokuset på mental helse.

VIKTIG: Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik, vil øke fokuset på mental helse. Foto: Berit Roald

– Norges Skiskytterforbund har som mål at det skal være like naturlig å snakke om fysiske plager og utfordringer, som det som rører seg i topplokket. Vi vet at skiskyting krever en unik kombinasjon av mentale og fysiske ferdigheter, men likevel er det nok mange, også i vårt miljø, som kvier seg for å ta opp vanskelige temaer, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik.

– Skal vi tro tall fra Mental Helse Ungdom er det mange ungdommer i Norge som lar være å snakke med dem rundt seg når ting går litt på tverke.