Mistet all kontakt med Hedvig på Antarktis

I november la Hedvig Hjertaker (28) ut på en tur som skulle gjøre henne historisk. Hun skulle bli den yngste kvinnen til å gå alene til Sydpolen.

Nå, etter å ha vært på tur i 45 dager, er hun bare litt over hundre kilometer unna målet.

Hjemme i Bergen har samboer, familie og venner i flere uker fulgt turen hennes via et sporingssystem, og fått daglige oppdateringer fra en satelittelefon.

Men for tre dager siden ble det stille. Plutselig ble all kontakt med Hjertaker brutt.

– Jeg vet jo at det er en risiko med slike ekspedisjoner, så jeg har vært bekymret gjennom hele turen. Men jeg må innrømme at det har vært litt ekstra i helgen, sier samboer Bjørnar Rødseth Espelid til TV 2.

Dramatisk helg

Den siste meldingen Hjertaker sendte var «litt tekniske problemer på innspurten her... Henger i det så godt jeg klarer». Den ble sendt 8. januar.

Så hørte ikke de hjemme noe mer.

FORBEREDELSER: Bjørnar Rødseth Espelid (til h.) hjalp samboer Hedvig Hjertaker med de siste forberedelsene før avreise til Antarktis. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det har vært dramatisk siden lørdag, sier Espelid.

Årsaken var at både solcellepanelet og powerbanken som ga strøm til Hjertakers elektriske utstyr plutselig sluttet å virke.

GPS-en, klokken og satelittelefonen gikk tom for strøm, hun sto plutselig på bar bakke.

Uten at de hjemme fikk noen livstegn fra henne.

– Jeg har aldri vært i tvil om at hun kommer til å klare det, men når man er helt uvitende om hvor hun er og hva som skjer, blir man veldig bekymret. Det kan jo skje uforutsette ting, sier Espelid.

I kontakt med sikkerhetsteamet

Men de fikk signaler om at hun var i bevegelse.

Sikkerhetsselskapet som følger turen fra basecamp på Antarktis har nemlig montert en tracker på henne, og viste at hun fortsatt beveget seg mot 89. breddegrad.

GIKK I SVART: GPS-en til Hedvig Hjertaker gikk tom for strøm under ekspedisjonen til Sydpolen. Foto: Markus Engås / TV 2

– Både jeg og familien til Hedvig har vært i kontakt med sikkerhetsteamet der nede. De ga oss info om at de visste hvor hun var, sier Espelid, og fortsetter:

– Men de hadde også mistet kontakt med henne, så det ville vært kritisk om det hadde oppstått en nødsituasjon. Det er ikke mye som skal til for å få alvorlige frostskader, sier Espelid.

Nødprosedyre

Derfor besluttet sikkerhetsselskapet at de måtte iverksette en nødprosedyre. De mente at å la Hjertaker gå alene, uten elektrisk utstyr, var for farlig.

Så de sendte et nytt solcellepanel til henne med fly.

Onsdag 11. januar var strømmen tilbake i alt utstyr, og Hjertaker ga endelig lyd fra seg igjen.

ALLTID BLID: Hedvig Hjertaker var i godt humør på trening før avreise til Antarktis. Med få dager igjen av ekspedisjonen, holder hun fortsatt humøret oppe. Foto: Markus Engås / TV 2

«Nå er jeg tilbake... Og jeg tror jeg er kommet til dag 45. Nå har jeg vært borte i to dager, tror jeg, dagene går helt i surr for meg her», sier Hjertaker i lydklippet.

«Selskapet regner det som en nødssituasjon idet øyeblikket de ikke får kontakt med meg, så de bestemte at jeg måtte få et nytt solcellepanel, selv om jeg var veldig nær Sydpolen», fortsetter hun.

– Hun sendte meg noen korte meldinger i natt, og det var fantastisk deilig å høre stemmen hennes igjen i dag. Det virker som hun er i en OK tilstand, selv om hun er sliten og ikke fått i seg så mye mat, sier Espelid.

FIKK GLADMELDING: Bjørnar Rødseth Espelid ble svært lettet da han fikk høre samboerens stemme igjen. Foto: Markus Engås / TV 2

Fortsatt rekord

Nødprosedyren gjør at tittelen som den yngste kvinnen til å gå helt alene til Sydpolen, vil få en stjerne bak seg. Fordi hun fikk hjelp på veien.

Rekord blir det, uansett, for hun vil fortsatt bli den yngste kvinnen til å gå solo til Sydpolen, men det vil påpekes at hun fikk assistanse på veien.

– Det er nok litt surt for henne, fordi hun ikke kunne påvirke det. Hun var nesten i mål, og kunne ikke noe for at utstyret ble ødelagt, sier Espelid.

«Det synes jeg er helt OK, for helse og sikkerhet er førsteprioritet», sier Hjertaker i lydklippet.

Hektisk avslutning

I den samme løypemeldingen forteller den unge polfareren at innspurten kommer til å bli hektisk.

Hun er 109 kilometer unna målet om Sydpolen, men har bare mat til tre dager igjen i pulken.

TIDLIGERE TUR: Hedvig Hjertaker har vært på ekspedisjon tidligere. Her fra en tur til Grønland i fjor. Foto: Privat

Hun må altså nå klodens sydligste punkt innen fredag.

«Nå er jeg på 3000 høydemeter, så jeg puster og peser når jeg går. I tillegg er snøen så trå at det føles som at pulken fortsatt veier 100 kilo», sier Hjertaker i lydklippet, og fortsetter:

«Men jeg er skikkelig motivert, fordi jeg bare har tre dager igjen med mat. Så det blir ikke mye søvn fremover».

– Jeg er trygg på at hun tar kloke valg, selv om hun er utkjørt. Når hun er så nær målet, er hun nok ekstra motivert, sier Espelid, og legger til:

– Det er også en base på Sydpolen. Så dersom det skulle skje noe nå, når hun er så nær, er hjelpen aldri langt unna. Nå føler jeg meg trygg på at alt vil gå bra.