Mini steiler: – Veldig rart

Hvem som blir Rosenborg-trener neste sesong er fremdeles et ubesvart spørsmål.

Mye peker i retning Alfred Johansson, som er storfavoritt til å bli ny hovedtrener på Lerkendal, ifølge TV 2s opplysninger.



Dette skal være treneren RBKs sportslige leder Mikael Dorsin ønsker seg. Det gjør ikke klubblegende Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Er det noen som kjenner til ham i det hele tatt? Det virker veldig rart å ansette en juniortrener til Norges største klubb, er Minis klare mening til TV 2.

Johansson er U19-treneren til FC København. I Uefa Youth League har svensken imponert med sitt mannskap mot lag som Bayern München og Manchester United.



ETTERTRAKTET: FCKs trenertalent Alfred Johansson troner høyt på RBKs ønskeliste. Foto: TV 2 Play

Det imponerer ikke Jakobsen.

– Selv er jeg ikke enig, men jeg håper av hele mitt hjertet at han lykkes om det skjer. Men det er gambling, sier 58-åringen.

– Ønsker meg Solskjær til jul



Etter at Kjetil Rekdal fikk sparken i juni har Svein Maalen ledet laget. Det er en RBK-trener Mini heller ikke har veldig stor tro på.

– Han har ikke gjort noe spesielt med gruppen og de har ikke blitt bedre, men Maalen kjenner Rosenborg og den riktige måten å spille på. Jeg ville heller fortsatt med ham enn å hente en juniortrener.

– Hvem vil du ha?

– Jeg ønsker meg Ole Gunnar (Solskjær) til jul. Han står for den rette fotballen og kan vise til resultater med Molde. Han ville vært et godt valg.



– Jeg tror ikke han har lyst, tilføyer den tidligere RBK-stjernen.



JULEØNSKE: RBK-legende Jahn Ivar «Mini» Jakobsen vil ha Ole Gunnar Solskjær til gamleklubben. Foto: Erik Johansen / NTB

Det er i hvert fall tydelig hvem Mini ikke ønsker på «Brakka».

– Jeg klarer ikke se hvordan en mann som kun har trent juniorlag skal klare det. Om folk ikke skjønner det er jeg fryktelig overrasket, sier 58-åringen og sikter til Johansson.



Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli er mer positiv til svensken.

– Jeg liker tanken, det minner litt om klubbene som virkelig har lyktes med lignende valg. Bodø/Glimt med Kjetil Knutsen som ubeskrevet blad og Graham Potter i Östersund, sier Løfaldli og fortsetter:

– Samtidig forteller det om en klubb som er i helt annen posisjon enn de har vært de siste 30 årene. En ansettelse av Johansson ville vært helt uaktuelt tidligere.

– Kan bli kraftige reaksjoner

Kommentatoren forteller at støtten til Maalen ikke er voldsomt stor blant trondheimspublikummet.

– Hvis styret velger å fortsette med ham, tror jeg det kan bli veldig kraftige reaksjoner. Det kan minne litt om det vi så i vår med Kjetil Rekdal, sier Løfaldi.

FØLGER RBK: Adressas Birger Løfaldli, her fra da Svein Maalen ble presentert som RBK-trener. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Adressas mann tror at RBK-styrets opprinnelige plan var at Maalen skulle være en del av trenerteamet neste sesong.

– Men jeg ser ikke for meg at Johansson vil gå inn i et sånt team med Maalen. Der ligger det et dilemma, mener Løfaldli.

Mini var blant dem som mente at det å sparke Rekdal ikke var riktig vurdering.

– Som jeg sa da hadde ikke Rosenborg klart et bra alternativ og i ettertid har de ikke vist utvikling. Jeg står ved at det var et feil valg, sier Jakobsen.

RBK ble nummer ni i Eliteserien i år. Om den gamle storhetsklubben, som han selv var en del av, sier den tidligere lynvingen:

– Det er synd for alle som heier på Rosenborg. Det har vært mange tunge år, men jeg har flyttet listen litt ned. Da slipper jeg å være lei meg hver mandag når Rosenborg spiller dårlige kamper. Jeg blir ikke lenger overrasket.