Michelsen til Maalen: – Fuck off!

HamKam-Rosenborg 3–0

Svein Maalen og Rosenborg ble kjempet i senk av et solid HamKam-lag på Hamar.



– Vi spiller en fantastisk kamp, på et fullsatt Briskeby. Vi vinner fullt fortjent over et bra Rosenborg-lag, oppsummerer HamKam-trener Jakob Michelsen til TV 2 etter kampen.



Det var amper stemning mellom lagenes trenerbenker underveis i kampen. Etter intervjuet med TV 2 møtte Michelsen på Svein Maalen. Da sa den danske treneren «fuck off» til RBK-treneren.

Se situasjonen under!

– «Fuck off» sier Jakob Michelsen. Hva svarer du til det?

– Jeg vet ikke. Jeg er mest opptatt av kampen, sier Maalen til TV 2.

RBK-treneren var ikke fornøyd med eget lag etter kampen.

– Det er en svak fotballkamp i dag. Det er juniorlag mot seniorlag. Det er en fortjent seier til HamKam, sier han til TV 2 etter kampen.

SKUFFET: – Det er juniorlag mot seniorlag, sier Maalen til TV 2. Foto: Geir Olsen / NTB

– Sesongen er over

Resultatet betyr at trondheimsklubben ligger på en foreløpig niendeplass. HamKam er på sin side på ellevteplass – seks poeng over nedrykksstreken.



– Sesongen er over. Sesongen er ferdig. De er ute av Europa, de kommer ikke til å rykke ned og kommer ikke topp-fire. Det er en blytung sesong for Rosenborg sin del, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i «FotballXtra», og fortsetter:

– Se hvor de ligger på tabellen: De ligger midt på. De har egentlig ingenting å kjempe om. Lyspunktet for trønderne er ungguttene, men Rosenborg anno 2023 er et ganske trist skue, sier han.

Slik var kampen

Rosenborg kom til Briskeby med Europa-exit mot Hearts i bagasjen, og trønderne møtte et heltent HamKam-lag.

Etter et kvarter slo hjemmelaget til på Hamar. En avslutning fra Vegard Kongsro fremprovoserte et selvmål fra en uheldig Ulrik Yttergård Jenssen.

Kontroversiell scoring

Rett før pause økte Kristian Lønstad Onsrud til 2–0 for hjemmelaget. Han vant en andreball etter en dødball, og banket ballen forbi Sander Tangvik.

Etter scoringen var Rosenborg-leiren frustrerte. Trønderne mente hoveddommer sto i veien for Carlo Holse, som tapte duellen mot Onsrud.

– Det blir litt reaksjoner på at vi føler at vi blir hindret i å nå andreballen av dommer. Men det er ingen unnskyldning: Vi spiller dårlig, og når spillet blir sånn, så er det nesten fortjent, sier Svein Maalen til TV 2 i pausen.

Jakob Michelsen fikk også spørsmål om situasjonen.



– Er det riktig at scoringen står?



– Ja, hundre prosent, sier dansken til TV 2.

PÅ TRIBUNEN: Landslagstrener Ståle Solbakken var på plass på Briskeby. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter pause fortsatte RBK å slite. Trønderne hadde riktig nok en ball i nettet et kvarter før slutt, men målet ble korrekt annullert for offside.

Hjemmelaget var nærmere 3–0 enn det RBK var redusering, og vertene satt til slutt spikeren i kisten, med en dødball-scoring fra Vegard Kongsro.

3–0 ble også sluttresultatet. En særdeles viktig seier for Jakob Michelsen og co. i kampen for tilværelsen i Eliteserien.