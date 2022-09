Mia (20) havnet midt i dødsdrama: – Utrolig tragisk

Motorsportverden reagerte med sorg da Leon Langstädtler mistet livet i en tragisk ulykke på trening før IDM-runden i tyske Hockenheimring forrige helg.

Norske Mia Rusthen fra Drøbak representerer Yamaha Racing i det prestisjefulle mesterskapet og opplevde dramatikken på svært nært hold.

– Kjemptetungt

– Det var utrolig spesielt. Jeg delte pitboks med Leon den helgen, og tror jeg var blant de første som fikk vite det. Det var kjemptetungt å stå der sammen med dem. Det er bare utrolig tragisk, og jeg ønsker familien alt det beste i denne tunge tiden. All min omtanke går til dem.

Mia Rusthen havnet midt i dødsdrama forrige helg. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Det var et sammenstøt på racingbanen som forårsaket Langstädtler død. For Rusthen ble det en oppvekker om hvor farlig sporten hennes kan være.

– Vi kjørte for ham

– Det var en reality check. Man får det midt i fleisen hva man driver med, men samtidig er det viktig å minne seg selv på at slikt heldigvis skjer ekstremt sjeldent. Gudskjelov, sier 20-åringen.

Mia ville bli ballerina - endte opp med roadracing

På tross av dødsfallet gikk finaleløpet av stabelen dagen etter. Det er Mia glad for.

– Vi kjørte for ham, sier hun, og fortsetter:

– Som jeg skrev på Instagram: «May he ride on in heaven!»