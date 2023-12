Mesterlagets trener til TV 2: – Kan bli Lyon-spiller

Se Brann-Lyon fra 18.15 på TV 2 Play torsdag!

Det er sent onsdag kveld i Lyon. Det franske storlaget har satt Brann på plass på Groupama Stadium. En rimelig komfortabel 3-1-seier er i boks.

Men i pressesonen snakkes det ikke om stjernene på hjemmelaget. En 18 år gammel spiller fra Molde er på alles lepper.

Signe Gaupset hadde nettopp herjet med verdenseliten.

– Vi visste at de har gode enkeltspillere og fungerer godt som lag, men Signe Gaupset er et spesielt talent, sier Bompastor til TV 2.



I STORFORM: Signe Gaupset var i fyr og flamme mot Lyon. 18-åringen var banens gigant de første 45 minuttene. Foto: Mourad Allili

Ved flere anledninger parkerte Branns nummer 16 langt mer meritterte motstandere.

– Hun er veldig atletisk og teknisk i tillegg til å være rask. Hun spiller en veldig god kamp mot erfarne Lyon-spillere, sier Bombastor.



Imponerte Hegerberg

I pausen var det ikke Lyons 2-0-ledelse som opptok de franske journalistene på stadion. Det var Signe Gaupsets første omgang.

Også Brann-trener Martin Ho var imponert.

– I pausen sa jeg til laget at en 18-åring har dratt oss gjennom første omgang. Hun viste personlighet, karakter og det så ut som hun var veldig moden for alderen. Det hun gjør og måten hun skaper sjanser på var fenomenal.

SIKKER: Martin Ho var strålende fornøyd med Signe Gaupset i møtet med Lyon. Briten tror 18-åringen har en lys fremtid som fotballspiller. Foto: Matthias Schrader / AP

– Hun har en lys framtid, sier Martin Ho til TV 2.



Lyons største stjerne, Ada Hegerberg, lot seg også imponere.

– Hun er sterk fysisk, og du ser vi sliter i noen situasjoner når hun setter på turboen. Signe har noen kvaliteter som er veldig bra, sier verdensstjernen til TV 2.



– Det er helt ekstremt. Jeg tror de kommer til å ha mareritt om henne de Lyon-forsvarerne, sier lagvenninne Justine Kielland..

Branns midtbaneanker mener Gaupset har et nivå få forunt.

– Hun gjør det på trening hele tiden, så det er veldig gøy at hun viser det også i de kampene her på den største scenen, det er kult.



LEKESTUE: Signe Gaupset gjorde som hun ville mot Lyon. Rutinerte Ellie Carpenter hadde stadig problemer med Brann-spilleren. Foto: Mourad Allili / NTB Foto: Mourad Allili

Når TV 2 spør Lyon-sjefen om Gaupset kan komme til å bli Lyon-spiller i fremtiden, svarer Bompastor følgende:

– Vi har kjent til henne en stund. Hun er meget god og det er ikke umulig at Gaupset kan bli Lyon-spiller i fremtiden, sier Bompastor til TV 2.



Vil ikke slippe juvelen

Sportslig leder i Brann, Aleksander Olsen, sier han regner med at interessen rundt Gaupset vil skyte i været etter høsten Champions League-kamper.

Martin Ho er ikke interessert i å selge Gaupset. Brann-treneren mener 18-åringen fremdeles er en uslepen diamant.

– Hun vet selv at hun utvikler seg her, hun lærer av å være i Brann. Signe er klar over at hun har mye igjen å lære før hun er på topp internasjonalt nivå, sier Martin Ho.



UNDER UTVIKLING: Martin Ho mener Signe Gaupset er en fantastisk fotballspiller, men at 18-åringen har godt av flere sesonger i Brann for å utvikle seg ytterligere. Foto: Mourad Allili

Selv er Gaupset meget rolig hva angår egen fotballfremtid. Moldenseren mener selv hun må utvikle seg før hun tar steget ut i den store verden.

– Jeg tenker ikke noe på det. Jeg vil ikke dra ut for å sitte på benken, men være trygg på at jeg er god nok til å spille den dagen jeg eventuelt drar, sier Gaupset til TV 2.



– Det viktigste for å fortsette utviklingen er at hun spiller. Hvis hun må tilbringe masse tid på benken i en annen klubb, så kommer hun ikke til å lære like fort, mener Martin Ho.