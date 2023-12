STAFETT: Johannes Høsflot Klæbo har gått sisteetappe for Norge mange ganger. Nå spør ekspertene om stafetten er nødvendig i verdenscupen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Søndag gikk langrennsløperne sesongens første stafetter. Norges herrelag vant, etter en klassisk duell mot Sverige, men mange reagerte på at få nasjoner stilte til start.

Nå stiller langrennsekspertene spørsmål ved om lagøvelsen er nødvendig i verdenscupen.

VIL VRAKE STAFETTEN: Petter Northug synes det holder at langrennsløperne går stafett i VM og OL. Foto: Beate Oma Dahle

– Spørsmålet er, trenger man stafettene, spør TV 2s langrennsekspert Petter Northug.



– Når verken utøvere eller de ulike nasjonene virker særlig opptatt av å gå stafetter, da er det meningsløst å ha stafetter i verdenscupen, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

– På vei ut

På kvinnenes stafett var det kun seks nasjoner som var representert, i tillegg til et FIS-lag, sammensatt av løpere fra ulike nasjoner.

Til sammenligning var det 15 nasjoner på start under VM i mars.

– Jeg tenkte på det allerede for en del år siden, da USA ikke stilte lag i Lahti. Det var et faresignal, for USA har alltid prioritert stafetter og satt det veldig høyt. Når en del lag ikke stiller et førstelag en gang og det blir en kollektiv nedprioritering, da blir det heller ikke et bra TV-produkt. Da er det på vei ut, sier tidligere langrennsløper Ragnhild Haga til TV 2.

REAGERTE: Ragnhild Haga ble tankefull da USA ikke stilte lag på en verdenscupstafett allerede for flere år siden. Foto: Torstein Wold / TV 2

På søndagens herrestafett stilte 11 nasjoner med lag, mot 19 under VM. Pål Golberg, som gikk første etappe for Norge, er i utgangspunktet positiv til stafetter også i verdenscupen, men da må deltakelsen være god.

– Jeg er litt midt imellom, men forutsetningen må i alle fall være at alle de beste stiller, hvis ikke har ikke stafetten noen framtid, sier Pål Golberg.



Forbeholdt mesterskap

Northug, som har gått flere legendariske sisteetapper for Norge opp igjennom årene, vil beholde den tradisjonsrike øvelsen i VM og OL, men foretrekker en annen lagøvelse i verdenscupsammenheng.

– Jeg synes det hadde holdt å ha stafett i mesterskap. Så skjønner jeg at FIS vil ha stafetter som en del av programmet, men da ville jeg heller hatt flere sprintstafetter. Da trenger du bare to løpere fra hver nasjon, det blir jevnere og du får flere lag på start, sier Northug.



VM-GULL: Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning, Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby vant stafetten på hjemmebane under VM i 2011. Northug tror det holder at løperne går stafett i mesterskap. Foto: Kyrre Lien / NTB Foto: Kyrre Lien

Ragnhild Haga tror stafettene styrker lagfølelsen og stoltheten over å representere eget land, men er enig i at det kan være riktig å vrake øvelsen fra verdenscupprogrammet.

– Stafett er veldig gøy der og da, men du tenker ikke på den i flere måneder i forveien. En del utøvere kan ha mål om å komme på laget i et mesterskap, men ikke i verdenscupen, da blir nok stafettene nedprioritert. Det er litt synd, sier Ragnhild Haga.



– Jeg hadde blitt litt trist (dersom stafettene fjernes), men samtidig tror jeg på prinsippet om å gjøre noen helger eller konkurranser litt gjevere, så hvis det er det som må til for å få 5-mila i kollen eller en sprint i Davos til å bli et høydepunkt som utøverne prioriterer og gleder seg til, så kan det være riktig å ofre stafettene, sier Haga.

Må legge til rette

Både Golberg og Northug tror deltakelsen hadde vært bedre dersom stafetten ble lagt til en helg med flere individuelle renn.

– Jeg er veldig pro stafetter. Jeg vil tro at det er bedre å legge en stafett i en helg med tre renn, og så legge stafetten i midten. Hvis du hadde hatt sprint fredag, stafett lørdag og distanse søndag ville det kanskje blitt bedre deltakelse, og da stilner kritikerne, sier Golberg.

VANT: Pål Golberg vant det individuelle rennet i Gällivare og gikk første etappe for Norge på stafetten. Foto: Ulf Palm

– Dette var en lett helg å velge å stå over. Når det bare er to konkurransedager på én helg, så synes jeg begge rennene bør være individuelle. Dersom du har en helg med tre renn, så må de gjerne ha en stafett mellom de to individuelle rennene, slik de ofte gjør i skiskyting, sier Northug.



Skiskytterne opplever ikke det samme problemet, med at få nasjoner stiller til start når det skal gås stafett.

FLERE FORSLAG: Langrennsekspert Petter Skinstad hat flere forslag til hvordan stafetten kan bli mer attraktiv. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Petter Skinstad tror det kan tas ytterligere grep for å gjøre stafettene mer attraktive.

– Dersom man skal ha stafetter i verdenscupen bør disse kanskje være sentralt i Europa og/eller i forkant av mesterskap andre steder i verden. De kan også øke premiepengene til lagene fra sjetteplass og bakover for å oppmuntre til økt deltakelse, samt å justere nasjonscupen slik at denne får enda større betydning for kvoter og den slags, foreslår Skinstad.